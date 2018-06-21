Политик с соской: премьер Новой Зеландии стала мамой

Премьер Новой Зеландии 37-летняя Джасинда Ардерн впервые стала матерью — у нее родилась девочка. Утром в 5:50 по местному времени вместе со своим партнером Кларком Гейфордом она прибыла в городскую больницу Окленда — и в 16:45 на свет появилась малышка весом 3,31 кг. Ардерн уже разместила фотографию новорожденной дочери на своей странице в инстаграме.

Джасинда Ардерн заняла пост премьер-министра Новой Зеландии в октябре 2017 года, а о своей беременности объявила в социальной сети уже в конце января 2018-го. Она написала пост в фейсбуке, в котором рассказала, что ребенок появится на свет в июне, а также добавила, что она и отец ребенка, ведущий передачи о рыбалке «Рыба дня» Кларк Гейфорд, очень воодушевлены. «Я буду премьер-министром и мамой, а Кларк будет первым джентльменом, который любит рыбалку, и отцом, остающимся дома с ребенком».

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Джасинда Ардерн предположила, что из-за рождения ребенка ей придется оставить работу в офисе на шесть недель. Но пока ее будет замещать глава партии «Новая Зеландия прежде всего» Уинстон Питерс, Ардерн обещает все время оставаться на связи.

Новость о беременности премьер-министра стала для жителей Новой Зеландии довольно неожиданной. Незадолго до избрания на пост премьер-министра Джасинде Ардерн уже задавали вопросы о планах, связанных с детьми. На одном из телешоу во время предвыборной кампании в августе 2017-го ведущий Джесси Миллиган спросил у нее: «Многим женщинам в Новой Зеландии приходится делать выбор между рождением детей и продвижением в карьере… Вам нужно принимать такое решение, или вы его уже приняли?»

Вопрос возмутил телезрителей — спрашивать молодую женщину, когда она планирует стать матерью, в то время как она только что вышла на работу, считается дурным тоном. Однако Ардерн сумела ответить: «Меня не беспокоит, когда мне задают такие вопросы, потому что я весьма открыта для обсуждения этой дилеммы. Я думаю, многие женщины с ней сталкиваются, и мое положение не отличается от положения женщин, которые трудятся на трех работах или которым приходится разрываться между разнообразными обязанностями», — ответила она.

О своей беременности Джасинда Ардерн узнала за шесть дней до того, как возглавила правительство в октябре 2017 года. Долгое время она тщательно скрывала ее от публики. Она боролась с утренней тошнотой и беспокоилась, что ее сотрудники заметят, как много она ест, причем все время одно и то же: «Но нет, по видимости, люди думали, что у меня просто странные женские привычки», — рассказала она новозеландскому изданию Stuff.

Сама премьер-министр не считала чем-то особенным свою беременность: «Я не первая женщина, которой нужно будет выполнять много обязанностей. Я не первая работающая женщина с ребенком. Я знаю, что это необычные обстоятельства, но есть множество женщин, которые с этим справились раньше меня», — призналась она изданию The Guardian.

Действительно, Джасинда Ардерн стала второй в истории избранной главой государства, которая стала матерью, находясь на посту. В 1990 году ее предшественницей была Беназир Бхутто, занимавшая тогда пост премьер-министра Пакистана.

Несмотря на такое светлое событие, как появление ребенка на свет, у Джасинды Ардерн все же были противники: после объявления о ее беременности в консервативной Daily Mail появилась колонка, автор которой, Лиз Джонс, заявила, что беременность премьер-министра — это предательство по отношению к избирателям, а не победа феминизма. «Я знаю, что это такое — работать с мамами», — писала она, утверждая, что дамы с маленькими детьми вечно висят на телефоне, контролируя действия нянь, выбирая новой ковровое покрытие для пола и бронируя виллу на юге Франции.

Perhaps one of the features of the image that gives people pause is the subversion of what power is & particularly what it has not been. Here is a woman in power who is hapu. Eurocentric cultural stories of power tell us its the opposite of power. The visual says wanna bet? pic.twitter.com/7u6Koe9TAC — Jess Berentson-Shaw (@DrJessBerentson) 19 апреля 2018 г.

А вот представители левых партий и феминистки Новой Зеландии, узнав о беременности действующего премьер-министра, пришли в восторг. «Будоражащая новость! — написала, например, в своем твиттере британская лейбористка Гарриет Гарман (в 1982 году вошла в Палату общин, победив на выборах, также будучи беременной). —

Беременная премьер-министр и отец, сидящий дома. Новая Зеландия впереди всех!

Поздравления со всех сторон».

Во время беременности Джасинда Ардерн не прекращала выполнять свои обязанности даже на поздних сроках. В апреле 2018-го она побывала в Лондоне, посетив вместе с партнером встречу глав стран Содружества наций в Букингемском дворце. Внимание публики привлек тогда ее наряд — на ней была накидка под названием «каху хурухуру», украшенная перьями. Это элемент национальной одежды народа маори — такие накидки носят вожди, что обозначает их авторитет и влияние в обществе. Фото Джасинды Ардерн в каху хурухуру облетело тогда соцсети. Пользователи отмечали, как изменились в Новой Зеландии гендерные роли: лидером нации в накидке стала женщина, вынашивающая ребенка.