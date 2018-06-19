Королева в восхищении: у Елизаветы II родилась правнучка

В британской королевской семье пополнение: внучка Елизаветы II и дочь королевской принцессы Анны Зара Тиндолл родила дочь. Девочка с убедительным весом в 4,2 кг появилась на свет в понедельник, 18 июня, в родильном отделении одного из госпиталей города Страуд в графстве Глостершир. Это седьмая праправнучка Елизаветы II — и королева уже заявила, что с восхищением восприняла новость о ее рождении. Для ее дочери, 67-летней принцессы Анны, это уже четвертая внучка.

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Новорожденная малышка становится 19-й в очереди на королевский престол — она идет теперь следом за своей матерью Зарой Тиндолл (она 17-я) и старшей сестрой по имени Миа (18-я).

Девочка, родившаяся 18 июня, станет младшей из своих кузенов и кузин, а это принцы Джордж и Луи (сыновья Кейт Миддлтон и принца Уильяма) принцесса Шарлотта (их же дочь), а также Саванна и Айла Филиппс, дочери старшего сына принцессы Анны Питера Филиппса.

Факт беременности Зары Тиндолл Букингемский дворец подтвердил в январе 2018 года – это стало хорошей новостью для тех, кто помнил, что в 2016 году внучка королевы пережила выкидыш.

Зара Тиндолл в отличие от своих кузенов, не носит титул. Член королевской семьи Виндзоров, до замужества она носила фамилию своего отца – первым мужем принцессы Анны был офицер кавалерии Марк Филиппс. Эту же фамилию носит и ее старший брат Питер. Более того, она не герцогиня и не графиня и к ней (как и к ее брату) никогда не обращались «Ваше королевское высочество». По очень простой причине – детям дочери королевы титулы не положены по древней и, разумеется, устаревшей британской традиции.

Впрочем,

отсутствие титула может давать ей возможность чувствовать себя менее скованно, чем ее кузены-герцоги.

Равно как и ее родителям, увлеченным наездникам, которые и ей привили любовь к конному спорту: и принцесса Анна, и ее первый муж Марк Филиппс принимали участие в составе британской сборной в Олимпийских играх. В конноспортивных соревнованиях дочь королевы Елизаветы состязалась во время Олимпиады 1976 года в Монреале, а ее супруг участвовал в Олимпийских играх в Мюнхене четырьмя годами ранее.

Неудивительно, что и дочь Зара пошла по их стопам. Она еще в школе проявляла интерес к спорту, занимаясь хоккеем, гимнастикой и легкой атлетикой и представляя свое учебное заведение на разнообразных соревнованиях.

Но главной ее любовью все-таки стали именно лошади – с 2005 года на коне по кличке Тойтаун она выступала на крупных европейских скачках, завоевывая золотые и серебряные медали в групповом и одиночном разряде. В 2004-м она даже планировала принять участие в Олимпиаде в Афинах, но тогда ее конь получил травму. По той же причине она не попала и на Олимпийские игры в Гонконге в 2008-м. Но зато в 2012 году на лондонской Олимпиаде она все-таки смогла выступить и завоевать серебряную медаль в групповом разряде.

Любовь к конному спорту, кроме того, подвигла ее попробовать себя в качестве дизайнера: она создала линию одежды для жокеев для бренда Musto Outdoor Clothing, выпущенную в июле 2010 года.

Будучи относительно свободной в выборе занятий, она также не была скована формальными требованиями и в личной жизни,

поэтому смогла позволить себе выйти замуж за человека, не обремененного аристократической родословной. И тоже спортсмена. Ее избранником стал рэгбист Майк Тиндолл, в 2003 году выступавший за национальную сборную.

Молодые люди начали встречаться в 2003-м, а в 2010-м Букингемский дворец объявил об их помолвке. Не без одобрения королевы, конечно – по правилам, она должна лично выразить согласие на брак любого из своих детей или внуков. Свадьба состоялась 30 июля 2011 года в Эдинбурге в присутствии 400 гостей. 17 января 2014 года у пары родилась старшая дочь Миа. Как назовут малышку, появившуюся на свет 18 июня этого года, пока не известно. А рождение ее бабушка и прабабушка празднуют на королевских скачках в Аскоте. А как иначе?