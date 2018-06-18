Техас наш: испанские монархи путешествуют по Америке

Король Испании Филипп VI и его супруга, королева Летиция, готовятся к встрече с американской президентской четой: на 19 июня запланирован их визит к Дональду Трампу и его жене Меланье. Приемом в Белом доме закончится их поездка в Америку, куда они прилетели в четверг, 14 июня. Это будут первые европейские монархи, которых примет Трамп, однако опыт общения с королевскими особами у него есть — ранее его посещали король Иордании Абдалла и его супруга, королева Рания, и кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

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Испанские монархи приехали в США, чтобы отметить 300-летие со дня основания испанцами города Сан-Антонио в Техасе и трехсотлетнюю годовщину со дня основания французами Нового Орлеана в Луизиане, которая с1763 по 1803 год находилась под властью Испанской империи. Поэтому прежде, чем отправиться в Вашингтон на встречу с американским лидером, король Филипп и королева Летиция побывали в Новом Орлеане и Сан-Антонио, отпраздновав давние связи своей родной страны с югом США.

Тур начался с Нового Орлеана, где в минувшую пятницу торжественно отмечался день рождения города, основанного в 1718 году. По случаю праздника большой прием для испанских гостей был организован в историческом здании, построенном в 1845 году архитектором Джеймсом Галлиером, и теперь носящем его имя. Короля Фелипе и королеву Летицию принимали губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс и мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл, не забывавшие осыпать испанских монархов комплиментами. Испанцы, в свою очередь, напоминали о том, какой след они оставили в американской истории –

со второй половины XVI века до первой половины XIX-го под властью Испанской империи находились территории нынешних Техаса, Калифорнии, Южной Каролины, Джорджии, Аризоны и других штатов.

Jonathan Bachman/Reuters

«Можно сказать, что испанская история Луизианы недостаточно хорошо известна, несмотря на большое число тщательных исследований, которые проводят историки и ученые, — сказал Филипп VI на церемонии празднования дня рождения Нового Орлеана в минувшую пятницу. – Таким образом, нам нужно работать над тем, чтобы знакомить широкую публику с наследием Испании и, что не менее важно, остающимися здесь следами испанского влияния».

«Испанцы отметили поцелуем наш город, когда правили здесь с 1763 по 1803 год, — напомнила мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл, сказав, что их влияние не прекратилось и после того, как территория перешла к Франции. «Мы не были бы там, где мы сейчас, без этого сильного партнерства», — добавила она и вручила испанским монархам символический ключ от города. Сейчас это влияние выражается в том, что три улицы Нового Орлеана названы в честь испанских губернаторов Луизианы, в центре города возвышается здание построенного испанцами собора Святого Людовика, а рядом с ним расположено здание управы под названием «Кабильдо», где сейчас проходит выставка, рассказывающая о месте испанцев в истории Луизины.

Следующим пунктом программы визита короля Фелипе VI и королевы Летиции стал город Сан-Антонио в Техасе, которому, как и Новому Орлеану, на выходных исполнилось 300 лет – и все благодаря заложившим его испанцам.

В 1718 году они построили здесь здание католической миссии Аламо, а двумя годами позже, в 1720, здесь появилась миссия Сан Хосе, в которой во время визита побывали испанские монархи.

Король Испании Фелипе VI и королева Летиция приезжают в США далеко не первый раз – их связь с Америкой достаточно крепка: монарх – выпускник Джорджтаунского университета, а его жена, в прошлом известная испанская журналистка, приезжала в США, чтобы освещать самые крупные события вроде теракта 11 сентября или выборов 2000 года.

Уже будучи монархами – а Филипп занял престол в 2014 году послу того, как от него отрекся его отец Хуан Карлос, — они приезжали в США, где их встречали Барак Обама и его супруга Мишель. Тогда между испанскими монархами и американской президентской четой установились практически дружеские отношения. Как поладят с ними Дональд и Меланья Трамп, покажет время, однако модные аналитики ждут их встречи с нетерпением: и первая леди США, и королева Испании входят в число самых элегантных женщин мира, так что битва платьев – не за горами.