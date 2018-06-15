«Такие же люди»: как красавицы мирят арабов с евреями

«Мисс Израиль» Адар Гандельсман и «мисс Ирак» Сара Идан встретились в Иерусалиме и опубликовали в инстаграм свои фотографии и видео, спустя полгода после конкурса «Мисс Вселенная», когда совместное селфи представительниц еврейского и арабского государств вызвали большой скандал.

Полгода назад участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная-2017» в Лас-Вегасе сделали совместный снимок. Тогда 28-летняя Сара Идан, родившаяся в Багдаде, разместила фотографию вместе со своей новой подругой, израильтянкой Адар Гандельсман, в своем инстаграме с подписью «Мир и любовь от Мисс Ирак и Мисс Израиль». Гандельман в ответ похвалила иракскую модель: «Чтобы Вы знали — это мисс Ирака, и она изумительна». Селфи на родине Сары расценили как предательство палестинских арабов.

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В декабре прошлого года в СМИ сообщили, что семья Сары Идан была вынуждена покинуть страну из-за угроз, которые стали получать близкие девушки, после того, как были опубликованы ее фотографии вместе с подругой-израильтянкой. Самой Саре также начали угрожать расправой, в результате чего ей пришлось переехать вместе с семьей в США.

11 июня девушки вновь встретились в Израиле и опубликовали новые фотографии и видео, которые Идан подписала в инстаграме как «встреча сестер».

Идан приехала в Израиль по приглашению Американского еврейского комитета, и глава израильского отделения организации Авиталь Лейбовиц сказала, что «несколько достаточно длинных переговоров все-таки убедили ее приехать в Израиль. Она действительно хотела, но немного боялась этого». Однако несмотря на жесткую критику и угрозы, посыпавшиеся на нее полгода назад, Идан говорит, что больше не боится ездить в эту страну и посетила Израиль, потому что хочет «мира для всех, для израильтян, для палестинцев».

«Я не думаю, что Ирак и Израиль – враги. Может, наши правительства и враждуют, но множество иракцев без проблем общаются с израильтянами», — уверена иракская модель.

Выступая на конференции в Иерусалиме, которую провела международная организация, защищающая интересы евреев во всем мире, Сара Идан заявила, что «обе стороны имеют право сосуществовать на этой прекрасной земле», добавив при этом, что она надеется, что как евреи, так и арабы смогут безопасно и свободно путешествовать по региону.

Также она объяснила свои действия тем, что

«вместо того, чтобы подчеркивать разногласия и навязывать ненависть, необходимо искать новые методы для достижения мира».

Согласно информации издания The Times of Israel, Сара Идан также посетила иерусалимский рынок Махане Иегуда, на котором все ее тепло приветствовали, в том числе и израильтяне арабского происхождения, которые общались с ней по-арабски.

В тот момент, когда Сара Идан прогуливалась по рынку с полными корзинами пахлавы, одна из израильтянок сказала ей: «Спасибо, что вы так смелы, вы вдохновляете всех женщин в мире».

«На самом деле это было странно — люди выглядят так же, как и мои [на родине]. И город выглядит как Дамаск, как Сирия, и я там была, поэтому все мне кажется знакомым», — сказала Идан в телевизионной передаче, которую показали во вторник.

О своей родной стране она говорит, что не может поехать туда в ближайшее время. Она подчеркнула, что что будет чувствовать себя в безопасности в Ираке только тогда, когда у страны будут хорошие отношения с Израилем. Идан считает, что это цена, которую заплатила она и вся ее семья, потому что были вынуждены покинуть страну.

«Я уехала за тысячи миль и подвергла свою жизнь опасности не просто для того, чтобы выразить, как многие из нас устали от этой бесконечной войны между нашими странами», — сказала она по-английски на Всемирном форуме Американского еврейского комитета, где она выступала.

Также на конференции она призналась, что очень надеется на «новую главу для Израиля и Палестины с меньшей кровью и дружбой».

В настоящее время «Мисс Ирак» проживает в США. Она получила свой титул на конкурсе красоты в 2017 году после того, как первоначальная победительница была дисквалифицирована из-за того, что состоит в браке.