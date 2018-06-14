«Убогие демократы»: как Трампа и Иванку таскают по судам

Генеральный прокурор штата Нью-Йорка Барбара Андервуд объявила 14 июня о том, что она подала в суд на Фонд президента США Дональда Трампа, а также на него самого и его детей — Дональда Трампа-младшего, Эрика и Иванку — обвинив организацию в «масштабном» правонарушении, сообщает «Би-би-си».

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По словам правоохранителя, благотворительный фонд занимался «незаконной политической координацией», направленной на то, чтобы повлиять на выборы президента США в 2016 году. Андервуд в иске потребовала распустить фонд. В заявлении прокурора сказано, что Трамп незаконно вовлек фонд в поддержку своей президентской кампании, используя имя и средства организации.

В иске утверждается, что фонд заплатил $100 тыс. для урегулирования судебных исков против курорта Мар-А-Лаго, принадлежащего Трампу, $158 тыс. для урегулирования претензий к одному из его гольф-клубов и $10 тыс., чтобы купить картину кисти собственно Трампа, чтобы повесить ее в другом его гольф-клубе.

Покупка картины была примером одной из, как минимум, пяти сделок, которые нарушают налоговые правила в отношении некоммерческих благотворительных организаций, говорится в заявлении.

«Как показывает наше расследование, фонд Трампа — это не что иное, как чековая книжка для проведения платежей самого Трампа или его юридических лиц некоммерческим организациям. Частные фонды не должны функционировать подобным образом», — сказала прокурор.

Андервуд также требует компенсации ущерба, нанесенного, по ее мнению, этими действиями, в размере $2,8 млн. Кроме того, в иске высказывается требование 10-летнего запрета Трампу занимать должность директора фонда, и аналогичные однолетние запреты для его детей – Дональда Трампа-младшего, Эрика и Иванки, которые входят в совет фонда.

Трамп раскритиковал этот иск, указав, что он связан с межпартийной борьбой, и ни с чем иным.

«Убогие нью-йоркские демократы и их опозоренный (и сбежавший из города) Эрик Шнейдерман делают все возможное, чтобы подать на меня в суд за фонд, который собрал $18,8 млн, а выдал на благотворительность больше, чем привлек — $19,2 млн. Я не хочу заниматься этим делом!», — написал Трамп в твиттере.

Впрочем, это не первый иск против Трампа или связанный с его деятельностью. Неделей ранее американская порноактриса Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд), которая уже подавала иск против Трампа, обвинила своего бывшего адвоката Кейта Дэвидсона в сговоре с юристом главы Белого дома Майклом Коэном, передает ФАН.

По ее словам, Дэвидсон вместе с Коэном пытался склонить ее к тому, чтобы «ложно заявить, что у нее не было связи с Трампом». Она также подала в суд против своего бывшего юриста соответствующий иск, в котором в качестве доказательства сговора приводится переписка адвокатов. Как отмечается, в иске Дэниэлс заявила, что Дэвидсон является «марионеткой» Трампа.

Иск к самому Трампу актриса подала еще в марте. В документе указывается, что Трамп в итоге не подписал договор о неразглашении, хотя она сама, ее адвокат и адвокат президента сделали это. Речь идет о соглашении, по которому стороны — Дэниэлс и Трамп — не распространяются о своей «интимной связи», которая, согласно иску, продолжалась с лета 2006 года до 2007-го. По договору, ни Трамп, ни Дэниэлс не разглашают частную информацию, а порноактриса через адвоката получает $130 тыс, передает НСН.

Глава Белого дома в апреле нынешнего года рассказывал, что количество фейковых новостей в американских СМИ составляет 93%, но это не мешает ему иметь высокие рейтинги.

«Можете ли вы поверить, что, несмотря на 93% плохих материалов от Фейковых Новостных Медиа (а должны делать хорошие материалы), сегодня у нас [штаба президента] почти что самый высокий рейтинг, включая день выборов? Американцы достаточно мудры, чтобы не обращать внимания на липовую и лживую прессу. Вернем Америке былое величие!» — написал американский лидер в твиттере.

В ноябре прошлого года сообщалось, что производитель обуви класса люкс Aquazzura отозвал иск о нарушении авторских прав, поданный в 2016 году в отношении Иванки Трамп.

Компания обвиняла Иванку Трамп в том, что она позаимствовала дизайн модели босоножек Wild Thing, которую Aquazzura продавали за $785, для модели Hettie бренда Ivanka Trump, которая стоила $130. Согласно заявлению, полученному порталом Business of Fashion 18 ноября, компания отозвала иск.

«Aquazzura Italia SRL, Ivanka Trump Collection LLC и Marc Fisher Holdings LLC сегодня совместно заявляют, что они договорились дружественно уладить противоречия. Условия соглашения конфиденциальны. Стороны рады, что смогли разрешить дело во внесудебном порядке к обоюдному удовлетворению», — говорилось в заявлении.