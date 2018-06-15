«Хотим как у Меган»: жена принца Гарри ввела новый тренд

Раньше отношение к веснушкам, как и к другим сугубо персональным «несовершенствам» кожи, варьировалось в зависимости от обладателя. Одни воспринимали их как данность, другие усиливали их эффект, обходясь без солнцезащитных кремов в летние месяцы, а третьи в знак протеста закрашивали плотными тональными средствами.

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В истории индустрии красоты большую главу занимает борьба с этим явлением — эталоном всегда считался ровный и, желательно, светлый тон кожи. В 2014 году голливудская актриса Линдси Лохан даже сделала лазерное удаление своих веснушек, которые когда-то сделали ее образ запоминающимся и любимым многочисленными поклонниками. Азиатские каноны красоты исключают любую пигментацию категорически — почти любой ухаживающий крем в Корее, например, содержит отбеливающие компоненты.

Но времена стремительно меняются, место Греты Гарбо и Мэрилин Монро занимают новые кумиры.

Меган Маркл давно называют принцессой Дианой наших дней, и эффект на индустрию ее внешность оказывает схожий.

Публикация от jordi (@itslikelymakeup) 30 Май 2018 в 11:13 PDT

В погоне за невольно заданным ей трендом многие девушки предпочитают рисовать веснушки карандашом для подводки глаз. Но изображение точек на всем лице не только будет отнимать массу времени каждое утро — веснушки рискуют стереться в самый неподходящий момент.

Некоторые бренды даже выпустили специальные составы, которые по своему эффекту больше всего напоминают гель для бровей. Здесь яркость готовых пятнышек регулируют собственноручно: если хочется не ярко выраженный цвет, то свеженанесенные точки можно растушевать, мягко похлопав по ним подушечками пальцев.

В погоне за более постоянным эффектом многие пытаются переосмыслить старые способы нанесения на тело веснушек, которые на нем природа не планировала. В частности, при помощи тату-мастеров.

Именно поэтому после свадьбы Меган и Гарри 19 мая 2018 года были внесены некоторые корректировки в расписание тату-мастеров в Великобритании и США. Из-за большого количества молодых девушек, которые захотели сделать себе веснушки, в интервью глянцевым изданиям профессионалы убедительно просили не пытаться повторить салонный эффект на дому. Процедура, специально разработанная для имитации натуральной пигментации, предполагает использование не перманентных чернил, которые «сойдут» через какое-то время.

Публикация от How To Be Less Old (@htblo) 18 Мар 2017 в 10:42 PDT

Процесс все еще считается довольно экзотичным, а в России и вовсе не пользуется популярностью. Тем не менее, он существует и относится к разряду перманентного макияжа, а с технической стороны напоминает создание имитации родинок. Проколы одноразовой иглой осуществляются прибором, который имеет много общего с тату-машинкой, но затрагивает только поверхностные слои кожи.

Область, на которую наносится отдельно подобранный под цвет кожи пигмент, обезболивают специальным гелем-анестетиком. После этого некоторые мастера вырисовывают точки в желаемых местах косметическим карандашом, кто-то «бьет» на глаз. Заживают новые «веснушки» в течение пары дней и держатся на лице приблизительно два месяца — все зависит от типа кожи. Главным недостатком этой процедуры остаются явные различия с натуральными продуктами работы меланина в коже, к тому же,

если гены не предусматривают формирование веснушек на лице, велика вероятность того, что они могут попросту кому-то не пойти.

Летом перманентный макияж рискует быстро выгореть на солнце, а зимой будет смотреться довольно нелепо.

Публикация от WanistaMY (@wanistadotcom) 29 Май 2018 в 1:46 PDT

Для нанесения и сохранения веснушек применяют и менее радикальный способ, который не включает в себя иголки. Татуировки хной или мехенди смотрятся, пожалуй, натуральнее всех остальных, и незаметно стираются с лица примерно через неделю.

Сложно представить себе реакцию древних народов Востока, которые первыми начали использовать краски из хны для проведения священных обрядов, если бы им сообщили, что через тысячу лет мехенди будут делать для фальсификации веснушек.

В качестве базы для рисунка на предварительно обезжиренную кожу наносят натуральные масла, после чего точки наносятся из специального тюбика, которым обычно пользуются мастера при создании био-тату (еще одно название мехенди). После того, как точки высыхают, с них нужно стереть образовавшуюся корку и снова увлажнить.

В данном случае пигмент зависит от изначального цвета хны и времени, на которое состав оставили на коже — чем дольше, тем темнее. На веснушки из хны можно наносить любые косметические средства, и они все равно будут виднеться под слоем тонального крема, совсем как у Меган Маркл.