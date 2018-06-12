«Трюдо волнуется из-за пошлин на фальшивые брови»

Видеозапись пресс-конференции премьер-министра Канады Джастина Трюдо запечатлела странное явление: у главы канадского правительства сползла бровь. Пользователи твиттера незамедлительно начали подозревать Трюдо в ношении фальшивых бровей и всячески острить на эту тему.

Сначала пользователь Рос МакКулох в своем твиттере опубликовал видеозапись с будто бы сползающими на глаза Трюдо черными бровями. Свою находку он сопроводил комментарием: премьер Канады «расстроился, узнав о введении [президентом США] Дональдом Трампом пошлин на фальшивые брови».

Другой юзер — Ли Странахаб — в своем твиттере опубликовал шуточное объявление о розыске пропавшей брови Джастина Трюдо. Странахаб сообщил, что бровь разыскивается канадской конной полицией, приближаться к ней не стоит, она «вооружена» и ищет любимое пиво канадского премьера.

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По мнению пользователя Мака Мариани, если на фальшивую бровь Трюдо язвительно отреагирует президент США Дональд Трамп, это может вызвать международный конфликт между Вашингтоном и Оттавой.

На этом канадские и американские острословы не остановились: в твиттере даже зарегистрировали аккаунт фейковых бровей Трюдо. Ведущие его люди обратились к публике, заявив, что «у Джастина Трюдо действительно фальшивые брови, но заботится он о них хорошо». Президент США Дональд Трамп, говорится в посте, в ходе своего визита на саммит «Большой семерки» хорошенько напугал Трюдо. Премьер Канады «вспотел, пот ослабил клей, но все в порядке, не переживайте».

Более внимательные пользователи отметили, что бровь на самом деле настоящая — просто густая и специфической формы. Оптическая иллюзия была вызвана тем, что левая бровь Трюдо гуще растет ближе к глазу, а сверху волосы более редки, заявил некто Шон Крэг.

Комментарий по поводу «пошлин на фальшивые брови» вызван противостоянием Оттавы и Вашингтона по вопросу пошлин на ввоз стали и алюминия. Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу назвал слова Трюдо о введенных США пошлинах на импорт алюминия и стали «ножом в спину» Америке. По словам Кудлоу,

у Канады есть «огромные пошлины» на определенные молочные и другие продукты, которые составляют почти 300%.

«[Джастин Трюдо] действительно буквально ударил нас ножом в спину. Он оказал плохую услугу для всей G7», — заявил Кудлоу.

Советник президента США добавил, что канадский премьер совершил ошибку, которую должен исправить, взять свои слова обратно и «пожелать Трампу хорошего саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном».

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо ранее пригрозил американскому президенту Дональду Трампу «жестким ответом» в случае, если американская сторона продолжит вводить «нечестные» заградительные пошлины на сталь и алюминий.

В свою очередь, 8 июня американский лидер заявил, что Канада ввела пошлины в 270% на молочную продукцию из Соединенных Штатов.

«Канада взимает с США тариф на 270% на молочные продукты! Они не говорили вам об этом, не так ли? Это нечестно по отношению к нашим фермерам!», — написал в своем твиттере Трамп. Хозяин Белого дома также добавил, что ожидает выхода США из «нечестных» торговых сделок со странами G7, в частности — с Канадой и правительством Джастина Трюдо.

11 июня Трамп вновь резко раскритиковал политику Трюдо: в своем сообщении в твиттере Трамп написал, что Канада получает «около $100 млрд от торговли с США». При этом он сослался на некий официальный документ канадских властей, однако не указал, о каком временном периоде идет речь.

«Видимо, они бравировали, хвастались, но вляпались. А затем Джастин [Трюдо] притворяется оскорбленным, когда его призывают к ответу»,

— убежден лидер США.

Напомним, что саммит стран «Большой семерки» проходил в канадской провинции Квебек. Съезд лидеров мировых держав приковал к себе внимание мировой общественности, поскольку в этот раз встреча, фактически, проходила в формате «6+1». США вступили в «прохладную конфронтацию» с другими членами неформального клуба G7: Великобританией, Францией, Канадой, Японией, Италией и Германией.

Канадский премьер Джастин Трюдо известен не только своей критикой миграционной и экономической политики Соединенных Штатов при Трампе и «торговой войной» с Вашингтоном, но еще и экстравагантным стилем одежды. На 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе в конце января Трюдо появился в синих носках с желтыми уточками. За день до этого Трюдо также принимал участие в форуме в голубых носках в черный горошек.