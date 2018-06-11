Благоухающие идеи чучхе: чем интересна Северная Корея

«Корея сегодня»

У поколения, жившего в СССР, «поп-культура» КНДР больше всего ассоциируется с журналом: «Корея сегодня», — пропагандистским изданием, которое выходило на английском, французском и русском языках. Напечатанный на отличной бумаге, он демонстрировал прекрасные виды корейской природы, а печатавшиеся в нем репортажи о буднях КНДР часто вызывали смех.

Все дело в том, что переводы для журнала были выполнены людьми, которые не слишком хорошо владели русским языком, отчего статьи о буднях лидеров страны выглядели комично:

«Справедливые и свободолюбивые народы всего мира считают идеи чучхе самым прекрасным, самым благоухающим цветком. Только враги народных масс не считают идеи чучхе цветком», — писало издание.

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Нельзя и забыть о том, что пропагандистский эффект журнала был отмечен в знаменитой песне Егора Летова «Все идет по плану»: «Я купил журнал «Корея» — там тоже хорошо. Там товарищ Ким Ир Сен там тоже, что у нас». Благодаря этому, о существовании этого журнала помнят до сих пор те, кто и сейчас разучивает гитарные аккорды этой песни.

Фильм «Хон Гиль Дон»

Кадр из фильма «Хон Гиль Дон» (1986)

Во времена СССР КНДР производила десятки художественных фильмов, которые мало привлекали широкого зрителя из-за многочисленных пропагандистских штампов. Однако были и исключения из правил — в начале 80-х чемпионом советского проката стал приключенческий фильм «Хон Гиль Дон».

История народного героя, вступающего в схватку со злодеями, покорила советских мальчишек, которые изучали по фильму приемы тхэквондо.

В основе картины лежит средневековый корейский роман «Сказание о Хон Гильдоне», популярных в обеих Кореях. В Южной Корее, куда фильм попал контрабандой, он также пользовался популярностью. «Хон Гиль Дон» 1986 года и сейчас популярен в сети и часто встречается в поисковых системах в сочетании со словами «смотреть бесплатно в хорошем качестве».

Френч Ким Чен Ына

Korea Summit Press Pool/Reuters Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи деревне Пханмунджом, 27 апреля 2018 года

Несмотря на то, что пару раз руководитель КНДР появлялся на публике в европейском костюме, подобно отцу и деду, он предпочитает носить френч, похожий на тот, что носил председатель Мао. В КНР этот вид пиджака с воротником-стоечкой и карманами на обеих сторонах называли «одежда Чжуншань» в честь псевдонима основателя националистической партии «Гоминьдан» Сунь Ятсена. Он сделал френч элементом одежды военных и гражданских чиновников.

Вожди и капуста

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Как и каждый кореец? Ким Чен Ын употребляет традиционное корейское блюдо кимчи — это острая соленая капуста, приправленная красным перцем, зеленым луком и луковым соком. Кроме этого, при приготовлении используются кольраби, редис, огурцы и баклажаны.

Это блюдо в Корее считается основным и многие корейцы считают, что это блюдо очень полезно для здоровья и помогает от простуды, а также эффективно от похмелья.

Паровоз вождя

Jason Lee/Reuters Сотрудники полиции рядом с поездом лидера КНДР Ким Чен Ына на железнодорожном вокзале в Пекине, 27 марта 2018 года

Несмотря на то, что в подростковом возрасте Ким Чен Ын жил в Швейцарии, поездка в Сингапур будет для Кима первым за последнее время путешествием на дальнее расстояние. Туда он, скорее всего, полетит самолетом, хотя для поездок он, как и его отец, предпочитает поезд.

Поезд Ким Чен Ына из 17 вагонов, он хорошо защищен броней, окрашен в зеленый цвет, и в нем есть все, что необходимо для комфортабельного отдыха, включая фиолетового цвета диваны.

Сам локомотив это советский паровоз ТЭП-70БС — такие начали производить в 1973 году на Коломенском заводе.

Лепестки «Кимченирии»

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Если вы никогда не бывали в КНДР, но хотите приобщиться к местному образу жизни, для этого не обязательно становиться апологетом идей чучхе. Можно взять и вырастить дома орхидею сорта «Кимирсения», которая получила свое имя в честь основателя КНДР Ким Ир Сена.

Этот цветок — гибридный сорт орхидеи красного цвета, он считается национальным символом КНДР.

Кроме «Кимирсении», есть еще и «Кимченирия», которая получила название уже в честь сына Ким Ир Сена — Ким Чен Ира. «Кимченирия», в свою очередь, — это бегония с ярко-красными соцветиями. А вот «Кимченынии» пока не существует, нынешний лидер Северной Кореи пока не обзавелся своим цветком.

Девушки-регулировщицы

Damir Sagolj/Reuters

Сотрудницы дорожной полиции с внешностью манекенщиц, которые патрулируют улицы Пхеньяна, давно стали визитной карточкой города. Их, в отличие от многих других «объектов», не запрещается фотографировать, и их изображения часто украшают альбомы туристов.

Девушки выходят на службу либо в темной, либо белой форме, взмахивая жезлом, словно палочкой дирижера.

Смена «караула» происходит так: к стоящей на посту девушке подходит ее коллега, они приветствуют друг друга по-военному, и одна из них, чеканя шаг, покидает пост. Работа это тяжелая, и в 26 лет регулировщицы уходят со службы, чтобы найти себе более спокойное занятие.