Пять полков и обморок: как королева отметила день рождения

В Великобритании в очередной раз парадом поздравили Елизавету II с официальным днем рождения. Фактически она родилась 21 апреля, но традиция Trooping the colour, или «церемонии выноса знамени», куда старше королевы. До того как проведение парада в июне стало ознаменовывать день рождения суверена, само знамя выносилось на построении служащих британской армии. После демонстрации знамени каждый солдат мог идентифицировать «своих» на поле боя.

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Одно из немногих первых упоминаний о параде относится ко времени начала правления Георга III в 1760 году, а ежегодным парад в честь дня рождения короля стал при его сыне Георге IV. С тех пор он проводится практически каждый год за некоторыми исключениями, в число которых входят две прошедшие мировые войны. По традиции, в параде участвуют пять различных полков королевской гвардии, каждый из них отдает Ее Величеству честь.

После того как состав военнослужащих в полном размере отсалютует королеве, она занимает место на специально отведенном балконе рядом со своей семьей.

Вместе со всей нацией Виндзоры смотрят представление, которое обеспечивает организация RAF (Королевские военно-воздушные силы). И какой же парад сможет обойтись без салюта? Именно он ознаменовывает конец красочного многотысячного действа, после чего вся семья в каретах отправляется пить чай.

9 июня на параде произошло действительно историческое событие — в составе Колдстримского гвардейского полка появился солдат из Индии Чаранприт Сингх Лалл. Вместо традиционной высокой меховой шапки из шкуры североамериканского гризли 22-летний мужчина был в своем национальном головном уборе — тюрбане. В предварительном интервью Чаранприт говорил, что очень гордится выдавшейся ему возможностью и знает, что многие поддерживают его. Он выразил надежду на то, что сможет вдохновить людей различных конфессий вступить в ряды вооруженных сил. Чтобы не сильно выделяться, как будто это возможно в толпе людей с медведями на головах, он надел тюрбан черного цвета.

Необычно солнечная и теплая погода в Лондоне порадовала не всех.

Из-за солнцепека и многочасового ожидания своей очереди один из военных в коннице упал в обморок. Лошадь не обратила на это никакого внимания и продолжила идти дальше, но всадник все-таки упал с нее.

Согласно источникам, жертвой чересчур теплой погоды стал 79-летний фельдмаршал лорд Гантри. Сразу после инцидента ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был увезен в больницу на «скорой».

В открытой карете в самом начале парада появилась жена принца Чарльза герцогиня Корнуэлльская Камилла в сопровождении герцогини Кембриджской Кэтрин. На Камилле было бледно-голубое платье и пальто от дизайнера Брюса Олдфилда, Кэтрин выбрала наряд в той же цветовой гамме Alexander McQueen. Забегая вперед, можно сказать, что Меган, теперь герцогиня Сассекская, предпочла платье американского бренда Carolina Herrera нежно-розового цвета с открытыми плечами.

Принц Чарльз и Уильям поехали верхом следом за каретой королевы и сопровождали ее в качестве королевских полковников. Гарри не присоединился к ним, потому что он не служил в королевской гвардии, к тому же ему положено находиться вместе с молодой женой.

Помимо королевы с ее детьми, внуками и правнуками, на мероприятии присутствовали родственники марширующих. Когда те не исполняют церемониальные обязанности, они являются действующими военными армии Великобритании.

Герцогиня Меган впервые посетила Trooping the Colour. Кажется, настоящий медовый месяц все еще не состоялся, но источники сообщают, что пара провела пару дней отпуска в графстве Мейо в западной Ирландии. Во время семейного просмотра авиационной программы Меган как будто пряталась от камер — СМИ предполагают, что за это недолгое время бывшая актриса «Форс-мажоров» уже порядком устала от внимания папарацци.

Этого нельзя сказать о подросших детях Кейт и Уильяма. Они уже не первый раз вызывают восторг публики, постоянно махая толпе зрителей и журналистам.

Недавно родившегося принца Луи на торжество не привезли, через год он уже наверняка будет смотреть на нарисованный в воздухе британский флаг вместе со всей большой семьей.

Неожиданным гостем церемонии был министр обороны США Джеймс Мэттис, еще одним политиком стал заместитель премьер-министра Великобритании Гевин Уильямсон. Его шеф Тереза Мей сейчас находится на саммите G7 в Канаде, поэтому не смогла прибыть на церемонии лично. Когда официальная часть закончилась, все члены королевской семьи приветствовали толпу собравшихся британцев из своих экипажей.