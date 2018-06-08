«Это были ее демоны»: почему умерла Кейт Спейд

Мир моды не может прийти в себя после внезапного и добровольного ухода из жизни дизайнера Кейт Спейд в возрасте 55 лет. Пока расследование не окончено, и содержание ее предсмертной записки никому, кроме следователей, не известно. Однако ее близкие – муж и сестра – уже рассказали прессе о том, что долгое время происходило с Кейт Спейд.

Она боролась с депрессией – но так и не смогла в ней справиться.

«Кейт была самой прекрасной женщиной в мире. Она была самым добрым человеком, которого я когда-либо видел, и моим лучшим другом на протяжении 35 лет, — поделился с изданием People муж Кей Спейд Энди Спейд. — Мы с дочерью убиты горем, потеряв ее, я до сих пор не осознаю, что теперь придется жить без нее. Наши сердца разбиты, нам уже ее не хватает».

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Энди Спейд рассказал прессе, что его жена многие годы боролась с клинической депрессией и тревожностью. «Она активно искала помощи и работала с докторами над лечением заболевания, которое унесло слишком много жизни, — рассказал он People. – Мы разговаривали с ней накануне, и она казалось счастливой».

По словам мужа Кейт Спейд, ничто в ее поведении не говорило о том, что дизайнер собирается свести счеты с жизнью. «Это был полный шок, — сказал он. – И это точно была не она. Это были ее персональные демоны».

После кончины дизайнера пресса заговорила о семейных проблемах, которые омрачали ее существование в последнее время.

Они с мужем жили раздельно в течение 10 месяцев – впрочем, по уверению Энди Спейда, на расстоянии одного квартала.

«Мы не были официально разведены и никогда не обсуждали развод. Мы были лучшими друзьями, которые старались найти лучший способ справиться с проблемами. Мы очень любили друг друга, нам просто нужно было взять паузу», — объяснил он.

Между тем, сестра Кейт Спейд Рита Саффо заявила изданию Kansas City Star, что самоубийство Кейт Спейд не было для нее неожиданностью и что она пыталась убедить сестру обратиться за помощью, поскольку ее маниакально-депрессивное расстройство стремительно развивалось в последние годы.

«Я была очень близка к тому, чтобы отвести ее на курс лечения, — написала Рита Саффо в письме, полученном изданием. – Она была готова идти – но в то утро испугалась. Я даже предлагала пойти вместе с ней и побыть пациентом (ей понравилась эта идея)».

Сестра дизайнера рассказала, что и ее муж Энди Спейд пытался ей помочь, но улучшения не было. «После многочисленных попыток я, наконец, сдалась, — объяснила она. – Иногда ты просто не можешь спасти людей от них самих! Одной из последних фраз, которую она мне сказала, была «Рита, я знаю, что ты ненавидишь похороны и не ходишь на них, но приди хотя бы на мои!»

Семья Кейт Спейд отреагировала на комментарии ее сестры довольно резко. Источник издания People рассказал, что близкие дизайнера «возмущены и опечалены» высказываниями Риты Саффо, которая, по их словам,

более 10 лет держалась на расстоянии от всей семьи, а после смерти сестры выступила с «надуманными комментариями».

«Эти заявления говорят о том, что их делает человек, который ее очень плохо знал», — рассказал источник, который описывает Кейт Спейд как «доброго, щедрого, веселого, теплого и очень закрытого человека».

Отец Кейт Спейд, 90-летний Фрэнк Бросахан, тоже прокомментировал ее кончину. Как выяснилось, он убеждал ее не принимать лекарства.

«Она принимала какие-то таблетки, которые я советовал ей не принимать», — рассказал он Kansas City Star. Однако оказалось, что он ничего не знал о «том, что происходит». По словам отца дизайнера, он разговаривал с ней за день, и ему казалось, что она в полном порядке – несмотря на некоторые проблемы (какие, впрочем, он не уточнил).

«В последний раз, когда я говорил с ней, за день до того, как это произошло, она была счастлива – планировала поездку в Калифорнию, чтобы посмотреть на тамошние колледжи. Она безумно любила свою дочь», — уточнил мужчина.

Дочери Кейт Спейд Фрэнсис Беатрис, сейчас 13 лет – в 2006 году после ее рождения Кейт Спейд на время ушла из бизнеса, чтобы вернуться в него в 2016-м, основав новый бренд и назвав его в честь дочери Frances Valentine.

Кейт Спейд была найдена мертвой в своей квартире 5 июня – причиной смерти стало самоубийство.