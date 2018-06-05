«Она была великим талантом»: Кейт Спейд покончила с собой

Известный американский дизайнер Кейт Спейд покончила с собой: утром 5 июня домработница нашла ее мертвой в ее нью-йоркской квартире на Парк-Авеню. По какой причине 55-летняя модельер решила расстаться с жизнью, неизвестно: Кейт Спейд оставила предсмертную записку, но содержание ее не обнародуют по крайней мере до завершения расследования.

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Кейт Спейд прославилась как модельер в 90-е — сумки, аксессуары, обувь, одежда и предметы быта продавались в крупнейших американских универмагах. Сумки от Кейт Спейд до сих пор верно служат своим владелицам и имеют множество поклонниц благодаря наличию всех критериев достойного производителя: большой выбор, разумная цена, хорошее качество, своеобразие дизайна и стиль вне времени.

Несколько лет назад Kate Spade выбирали актрисы Сара Джессика Паркер, Сиенна Миллер, Джессика Альба и модель Жизель Бундхен. Несмотря на уменьшившуюся популярность марки у знаменитостей за последнее время, потребители среди остального населения не спешат переключаться на другие бренды.

Если вы внимательно посмотрите на коллекции Kate Spade прошлых лет, то вспомните как минимум пять аналогов в магазинах масс-маркета. В мире моды копирование все еще остается главным комплиментом дизайнеру, который первым представил идею.

Урожденная Кэтрин Ноэль Броснахан, модельер была родом из Канзас-Сити, штат Миссури, будучи ирландкой по происхождению, училась в католической школе, а свою профессиональную карьеру начинала как журналист — после того как окончила Государственный университет Аризоны в 1985 году. Уже в 1986-м она начала работать в отделе аксессуаров нью-йоркского модного журнала Mademoiselle. Вскоре она познакомилась с будущим мужем, Энди Спейдом, который работал в свое время в магазине мужской одежды в родной Аризоне.

В 1991 году Кейт Спейд уволилась из журнала — и в 1993-м вместе с Энди основала компанию по производству женских сумок, поскольку была уверена, что рынку не хватает вещей женственных и стильных, таких, которые она была готова ему предложить. Так 25 лет назад все началось с коллекции геометрических нейлоновых сумок для вечно спешащих жительниц Нью-Йорка. Со временем бренд Kate Spade расширился, его логотип появился на одежде, украшениях, обуви, солнцезащитных очках, товарах для детей, духах, а с 2004 года — и на товарах для дома.

В 2005 году Кейт Спейд родила дочь Фрэнсис Беатрис — и в 2006-м продала акции своей компании и решила заняться воспитанием ребенка.

В 2008 году бренд — уже без нее — достиг апогея своей популярности в руках генерального директора Крейга Левитта и Деборы Ллойд в качестве президента и креативного директора. Под их руководством объем продаж существенно возрос — с $91 миллиона в год до $462 миллионов, что составляет прибавку в 410%. К 2016 году дуэт Левитта и Ллойд принес компании $1,2 миллиарда.

В 2017 году поклонников марки ждал приятный сюрприз — была перевыпущена легендарная сумка Kate Spade New York. Та самая, которая в 90-х будоражила воображение каждой женщины, а в 2018 уже вызывает ностальгическую улыбку.

А сама Кейт Спейд внезапно вернулась на рынок в 2016-м — она основала новый бренд, названный в честь дочери, Frances Valentine, и выпустила коллекцию обуви и сумок класса люкс.

Смерть дизайнера в своем твиттере прокомментировала Иванка Трамп — она напомнила своим подписчикам о том, что существуют линии психологической поддержки для тех, кто задумывается о самоубийстве: «Трагический уход Кейт Спейд — это болезненное напоминание о том, что мы никогда на самом деле не знаем о боли и бремени другого человека. Если вы страдаете от депрессии и думаете о суициде, пожалуйста, пожалуйста обратитесь за помощью».

С официальным заявлением выступили представители бренда: «Мы в Kate Spade New York только что узнали невероятно печальную новость о смерти Кейт Спейд. Хотя Кейт никак не взаимодействовала с брендом больше десяти лет, они вместе со своим мужем и креативным партнером Энди были основателями нашего любимого бренда. По Кейт будут очень скучать. Наши мысли — с Энди и всей семьей Спейд в это время».

От лица Совета модельеров Америки (CFDA) свое соболезнование выразили дизайнер Диана фон Фюрстенберг и генеральный директор Стивен Колб. «CFDA опустошена, узнав новости о трагическом уходе нашего друга, коллеги и члена Совета Кейт Спейд. Она была великим талантом, которая внесла бесценный вклад в американскую моду и в то, как весь мир видел американские аксессуары. Мы хотим почтить память ее жизни и огромный вклад в модный бизнес, а также выразить искренние соболезнования ее семье».