«Можете расслабиться»: куда пропала Меланья Трамп

Общественность не видела Меланью с момента встречи президента с бывшими заключенными тюрьмы в Северной Корее на военной базе «Эндрюс» 10 мая. Однако все же что-то слышала — 14 мая Белый дом сделал официальное заявление о том, что супруга Дональда Трампа легла в престижную больницу Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида в Вашингтоне. Ничего страшного — доброкачественное заболевание почек лечится несложной операцией, — но политические соперники Трампа оставили разногласия в стороне и пожелали первой леди скорейшей реабилитации и здоровья.

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Однако с момента операции прошло уже три недели — а Меланью никто не видел. 1 июня она даже не посетила семейный выезд в Кэмп-Дэвид — загородную резиденцию президента США в Мэриленде. СМИ подчеркнули, что туда позвали даже младшую дочь Трампа Тиффани, которая не пользуется большим уважением даже в собственной семье, а вот первой леди там не было.

С момента исчезновения первой леди США с глаз публики после ее операции на почках, пресса начала предполагать, что могло с ней приключиться, выдвигая самые невероятные версии.

Газета Chicago Tribune опубликовала материал, в котором говорится, что Меланья скрывается в доме бывшего президента Барака Обамы и его жены Мишель. Спекуляция была мотивирована мнением автора о том, что с этими милыми людьми ей общаться намного приятнее, чем со своей хмурой семьей.

Портал The Cut сделал предположение, что третьей жене Трампа не хотелось быть первой леди изначально, а от своих гражданских обязанностей 48-летняя женщина устает. Следовательно, реабилитационный период затянулся до того момента, пока госпожа Трамп окончательно не отдохнет или не переедет обратно в близкий сердцу Нью-Йорк.

Несмотря на фантастические и иногда забавные версии, все же остается надежда, что длительный перерыв в общении госпожи Трамп с прессой не обоснован какими-либо последствиями перенесенной операции. Врачи не раз подчеркивали, что риска для здоровья данное хирургическое вмешательство не представляло.

30 мая в официальном аккаунте в твиттере Меланьи был опубликован пост, в котором от ее лица объясняется причина ее же отсутствия: «Как я вижу, средства массовой информации работают сверхурочно, спекулируя на том, где я нахожусь и чем занимаюсь. Можете расслабиться: я здесь, в Белом Доме, со своей семьей, чувствую себя превосходно и усердно работаю на благо детей и американского народа!». Запись продублировали к себе в аккаунты Белый дом и ее пресс-секретарь.

Сообщение явно должно было остановить поток информации, который питали локальные и международные источники, но написано оно было в стиле твиттера главы семьи — Дональда Трампа. Именно это предположение стало поводом решить, что для первой леди нынешний жизненный этап оказался непростым.

Репортер портала CNBC в тот же день твитнул, что видел Меланию 29 мая в Белом доме рядом с ее помощниками.

По сообщениям официального представителя Меланьи Стефани Гришем,

сегодня, 4 июня, некоторые американцы наконец увидят свою первую леди, но эта встреча обойдется без официальных портретов.

Мероприятие, о котором идет речь, предполагает общение президентской четы с членами, так называемых семей Золотой звезды. Члены этой американской организации занимаются финансовой и психологической поддержкой родственников солдат, погибших на войне в Ираке. У ежегодной встречи с семьями убитых в Ираке закрытый статус, как у любого частного мероприятия, следовательно, представителей прессы в Белом доме сегодня не ждут.

Даже этот наполовину публичный выход не будет в состоянии успокоить общественность: из предыдущих сообщений в твиттере Белого дома ясно, что Мелания Трамп не будет сопровождать своего мужа в конце этой недели в поездке на саммит G7 в Квебеке. Помимо Канады первая леди не посетит и Сингапур, где 12 июня у Трампа запланирована встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Так что у президента США не будет возможности протянуть руку жене, за которую она, с большой долей вероятности, не возьмется.