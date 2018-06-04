Царь не настоящий: за что Поклонская не любит Романовых

В доме Романовых спорят с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. После того, как бывший прокурор Крыма раскритиковала поездку великой княгини Марии Романовой и ее сына Георгия по Крымскому мосту, последовал ответ директора канцелярии главы Российского императорского дома Александра Закатова. В интервью RT он заявил, что Поклонская оклеветала членов императорской семьи, назвав их иностранцами, в то время как они получили российские паспорта еще в 1992 году. «Остается только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской... Очень странно, что проявление любви и патриотизма со стороны Императорского дома у нее вызывает злобу», — сказал Закатов.

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Поездка главы императорского дома Романовых княгини Марии и ее сына Георгия по Крымскому мосту стала предметом спора, который не утихает уже третий день. После того, как внучка великого князя Кирилла Влаимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании, проследовала 2 июня на автомобиле Lada Largus по новому мосту, ее появление там раскритиковала депутат Наталья Поклонская. Она заявила, что

княгиня Мария Владимировна и ее сын Георгий Михайлович отправились в Крым для того, чтобы прорекламировать «самопровозглашенных государынь и цесаревичей».

Поклонская предложила поглубже заглянуть в историю, чтобы понять, кто такие глава российского императорского дома Романовых княгиня Мария и ее сын Георгий.

Депутат Госдумы заявила, что «пока преданный всеми последний Российский Император Николай II находился под арестом», его двоюродный брат, чьими наследниками являются Мария Владимировна и Георгий Михайлович, «с красным бантом заявился к Михаилу Родзянко (председателю Государственной думы в 1911-1917 гг. — «Газета.Ru»), чтобы присягнуть революции».

Поклонская усомнилась в том, что великой княгиней и ее сыном двигали желание проявить патриотизм и заявила, что для России «[вряд ли] делает честь оказание почестей таким коммивояжерам с непонятными целями». Кроме того, она сказала, что пора прекратить «дурачить людей различного рода «монархами», а в «сыновей лейтенанта Шмидта» уже все наигрались.

Фигуры великой княгини Марии Романовой и ее сына Георгия действительно вызывают споры – с тем, что она называет себя таким титулом и объявляет себя наследницей престола, не согласны те, Романовы, что относят себя к ветви великого князя Николая Николаевича-младшего (1856-1929 гг), сына великого князя Николая Николаевича-старшего, который был третьим сыном императора Николая I. Они оспаривают право на престол великого князя Кирилла Владимировича, а, соответственно, и его внучки Марии Владимировны.

При жизни Кирилла Владимировича ему вменялось в вину предполагаемое участие в Февральской революции – то самое, о котором упомянула депутат Госдумы Наталья Поклонская. Однако есть и другие причины: дело в том, что

лишить Кирилла Владимировича права на престолонаследие планировал сам Николай II.

Дело в том, что в 1905 году Кирилл Владимирович – двоюродный брат Николая II, второй сын великого князя Владимира Александровича, третьего сына императора Александра II, — вступил в брак со своей двоюродной сестрой Викторией Мелитой, дочерью герцога Эдинбургского, состоявшей в разводе с герцогом Эрнстом Гессен-Дармштадтским. Император Николай II своего согласия на этот брак не давал – и он не признавался законным, поскольку женитьбу каждого члена императорской фамилии должен был одобрить сам монарх.

Кроме того, супруга Кирилла Владимировича нарушила и другой закон, согласно которому, вступая в брак с одним из наследников престола, женщина обязана принять православие, если до этого была последовательницей другой конфессии. Однако Виктория Мелита православие не приняла, да и такое близкое родство между супругами законом не одобрялось.

По всем этим причинам Николай II планировал отказать двоюродному брату в праве на наследование престола, однако члены Государственного совета предложили не делать этого публично, поскольку, как им казалось, нет никакой вероятности, что очередь Кирилла Владимировича, а он был в ней третьим, может подойти. Заметим, что в 1907 году Виктория, супруга Кирилла Владимировича, православие приняла, и брак был признан законным.

Сейчас потомки российских императоров разделены на две соперничающие организации. Российский императорский дом – впрочем, юридического статуса в России у этого объединения нет – возглавляют 64-летняя Мария Владимировна и ее сын, 37-летний Георгий Михайлович. Оба они живут в Испании, но часто приезжают в Россию.

Объединение членов рода Романовых – организация, куда более многочисленная. Она была зарегистрирована в Швейцарии в 1979 году. С 3 декабря 2017 года ее возглавляет Ольга Андреевна Романова, внучка великого князя Александра Михайловича, внука Николая I. Эта же организация основала благотворительный фонд «Фонд Романовых для России».