Все разрушено: за что Сен-Лоран возненавидел бы свой дом

Иву Сен-Лорану принадлежит фраза «Шанель освободила женщин, а я дал им власть». Эту идею он пронес спустя 40 лет работы над собственным брендом, стараясь показать женщинам всего мира, что можно быть стильной — и в то же время сильной и независимой. В мужском смокинге, рубашке-сафари или платье, вдохновленном картинами Пита Мондриана.

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Первым креативным директором YSL после ухода Сен-Лорана на пенсию в 1999 году стал Том Форд, который привлек внимание руководства владельцев модного дома своей работой для Gucci. Преуспевающего молодого человека наняли ради того, чтобы он поднял продажи марки, которая уже не могла существовать только благодаря гению своего основателя. В интервью каналу CNBC в 2015 Форд рассказал, что сначала понравился Иву, но после выхода первой коллекции Saint Laurent под его началом он начал получать гневные письма. Одно из них содержало строки, которые дизайнер запомнил на всю жизнь:

«За 13 минут (средняя продолжительность модного показа — «Газета.Ru») ты уничтожил 40 лет моей работы».

Вероятно, причиной размолвки между дизайнерами стало различие во взглядах — в течение всей своей карьеры Том Форд фокусировался на сексуальности женщины, и тогда подиум YSL впервые заполонили модели с полностью открытой грудью.

Reuters

После нескольких вышедших коллекций его назвали «королем секса». В духе того времени — да, но явно без внимания к ценностям гордого французского дома.

В 2015 году бренд оказался в центре скандала из-за рекламной кампании, в которой 18-летнюю модель Кики Вильямс назвали анорексичной. Перед выходом кампании девушка ходила на показах бренда в рамках парижской Недели моды уже два сезона и считалась одной из муз дизайнера Эди Слимана, который был тогда креативным директором Saint Laurent.

Фотографии со съемки запретила ассоциация ASA (Управление рекламными стандартами) со следующей формулировкой: «Поза модели и определенный световой эффект в рекламе привлекли особенное внимание к ее грудной клетке, из которой просматриваются ребра». Также внимание критиков привлекла одинаковая толщина ее бедер и коленей. Из всего вышеперечисленного был сделан вывод, что на изображении модель выглядела нездорово худой, а авторов рекламной кампании назвали «безответственными». Расстройство пищевого поведения до сих пор остается серьезной проблемой в мире моды, поэтому несколько лет назад был усилен контроль за тем, какие изображения пропагандируют модные дома.

YSL

Бренд ответил на обвинения кратко, заявив, что не считает модель болезненно худой, но рекламу пришлось переснимать, чтобы все-таки выпустить продукт на рынок.

Сам Ив Сен-Лоран очень не любил лишней шумихи в прессе, потому что считал погоню за трендами бессмысленным занятием, противоречащим основным принципам моды. Помните его «мода временна, а стиль остается навсегда»? О том и идет речь в конкретной ситуации.

Во время расцвета его влияния в 60-е годы прошлого столетия сильная худоба считалась нормой и у обычных людей, а модели с размером больше нулевого не котировались в индустрии.

What a disgrace ysl Публикация от Jessica Jones (@londonnewyork_official) 1 Июн 2018 в 8:18 PDT

Сложно во всех красках представить себе ярость французского любителя стильной роскоши, которому бы показали коллекцию бриллиантовых подвесок с аббревиатурой YSL. Ив Сен-Лоран ненавидел драгоценные камни и металлы, в своих украшениях он предпочитал делать ставку на объем и красоту, нежели на исходную стоимость материала.

Он не был минималистом: на каждый образ он мог набросить по три ожерелья или два-три браслета, но, по словам куратора музея Сен-Лорана в Марокко, «он не любил играть с настоящими бриллиантами».

Во многих его коллекциях можно увидеть имитацию драгоценностей вроде изумрудов или гранатов, но это совершенно точно фальшивки. Эксперты отмечают, что он работал только с лучшими скульпторами и ювелирами, пластиковые детали времен его творчества не приклеены друг к другу, а именно инкрустированы.

Этот аксессуар, скорее всего, был создан в «темные времена» бренда, когда продажи стремительно падали, свирепствовала рэп-культура и общее американское влияние. Отполированное 14-каратное белое золото с белыми округлыми бриллиантами, которые в общей сумме весят 4,5 карата, вполне могло бы убить великого гения во второй раз.