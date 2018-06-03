Чаудер и каталонский крем: 5 самых «вкусных» рынков Москвы

Такое понятие, как «рынок», к счастью, перестает ассоциироваться со страшными витринами, повсеместным запахом рыбы и галдящими продавцами. Москва обзаводится рынками в европейском стиле, реконструируя их и сохраняя колорит. Теперь в таких местах можно не просто закупиться мясом и овощами, но и познакомиться с ассортиментом отечественных сыроварен, выпить смузи из свежих фруктов и ягод и познакомиться с кулинарными традициями всего мира.

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Даниловский рынок

Продуктовый рынок на Даниловской площади существует уже очень много лет. Начиная еще с торговых рядов вокруг Данилова монастыря, расположенного рядом, в честь которого и был впоследствии назван рынок.

Сергей Бобылев/ТАСС

В 1963 году Моссовет постановил организовать Даниловский колхозный рынок, а в 1986 году завершилось строительство современного здания.

В прошлом году рынок был реконструирован, что помогло сформировать его новый образ в соответствии с мировыми трендами в развитии подобных торговых пространств.

В основе Даниловского рынка лежит торговля свежими и самыми разнообразными продуктами, которая дополняется сезонными ярмарками и концепциями бистро. Здесь можно приобрести продукты из регионов и стран СНГ, а также вкусно пообедать. На территории рынка размещены около 30 ресторанных концепций, умещающиеся в формулу «Вокруг света за 80 минут». Они открыты как начинающими, так и известными рестораторами.

Здесь можно съесть утку по-пекински, попросить пожарить понравившееся мясо с прилавка, выпить кокосового сока прямо из ореха, попробовать настоящий марокканский тажин от марокканского шефа тажинерии.

Отличным ланчем станет крем-суп из морепродуктов чаудер с увесистой клешней краба или огромную миску, как считается, лучшего в городе супа фо во вьетнамской лавке, однако будьте осторожны: в обеденное время можно нарваться на огромную очередь за этой миской ароматного бульона с лапшой и травами.

Центральный рынок

Рынок на Рождественском бульваре тоже возник на исторически-торговом месте: на Трубной площади. Небольшое с виду здание спроектировано в духе XIX века и органично смотрится в архитектурном ландшафте Бульварного кольца.

Артём Геодакян/ТАСС

Отделали здание кирпичом, который был выкуплен владельцами после разбора исторической полуразрушенной постройки: его отмыли и уложили на новом месте.

Изнутри рынок выглядит как расширенная версия фермерского этажа в «Цветном», где одна часть — это ряды овощей, фруктов и прочих свежих продуктов, а другая — корнеры с готовой едой, которую можно купить навынос или съесть прямо на месте.

В корнерах на первом и антресольном этажах так же, как и на Даниловском, торгуют едой с разных уголков мира, начиная с индийской и грузинской, и заканчивая греческой или, например, американской.

Популярностью пользуются местные эклеры, куриные крылышки, восточная еда, устричный бар, а также итальянская лавка с ее сырами, пастой и вялеными помидорами. Также на рынке работает ностальгический кафетерий в стиле советского кафе-мороженого.

Усачевский рынок

Рынок в районе Хамовники берет свое начало в XIX веке — который расположился в центре района на улице, названной в честь купцов Усачевых. Стены нового здания здесь также отделаны кирпичом тех времен. Рынок был реконструирован в прошлом году, и к прилавкам с фермерскими продуктами прибавились фудкорты с интересными концепциями. Теперь это новое гастрономическое пространство, где проводятся мастер-классы, проходят фестивали и тематические ярмарки.

Антон Новодережкин/ТАСС

После реконструкции рынок обзавелся мансардой, верандой и фудкорт-зоной, где представлено хоть и меньше (около 10) проектов с едой и напитками, чем на Центральном и Даниловском рынках, но есть весьма достойные заведения.

Например, пиццерия, где с помощью итальянского шефа и дровяной печи готовят настоящую Италию, испанский корнер с отличной черной паэльей и каталонским кремом на десерт, а также лавка с кашей, где стоит попробовать кашу из амарантовой крупы.

Некоторое время назад у рынка случились неприятности: в конце апреля его закрыли по решению суда после проверок прокураторы и МЧС — там было обнаружено нарушение правил пожарной безопасности. Но за месяц недочеты устранили — и с 26 мая на Усачевском рынке снова можно пробовать каталонский крем.

Велозаводский рынок

Рынок на Велозаводской улице появился в 1932 году на месте завода велосипедов. В 1973 году было отстроено новое здание рынка, но за советские годы здание заметно обветшало. В прошлом году здесь началась долгожданная масштабная реконструкция, появились специальные прилавки со специальной системой охлаждения и вентиляцией, чтобы сохранить свежесть продуктов как можно дольше. На рынке открылось несколько корнеров с едой из стран Ближнего Востока: конечно, выбор здесь меньше, чем на Даниловском или даже Усачевском, но цены значительно ниже.

Антон Новодережкин/ТАСС

Также здесь открылся рыбный кластер площадью 200 квадратных метров, где разместились аквариумы, коптильни, жаровни и гриль, а это значит, что теперь тут можно не только купить свежую рыбу, но и съесть приготовленную.

На прилавках лежит множество рыбы и морепродуктов от камчатского краба до астраханского карпа и черноморской камбалы.

Кроме того, стоит обратить внимание на свежую выпечку и соленья, а если вам нужны цветы, спускайтесь на цокольный этаж: он весь отдан под растения.

Экомаркет

Экомаркет в Коньково – то гастрономическое пространство, которого так не хватало местным жителям среди скучных супермаркетов и сетевых заведений. Экомаркет разделен на «продуктовую» часть, которая представляет собой традиционный рынок с фермерскими продуктами, и «фудкортную», в которой собраны интересные проекты с многонациональной кухней.

Сергей Мальгавко/ТАСС

В кофе-корнерах присутствует большое разнообразие авторских напитков и их различные вариации с помощью альтернативных методов заваривания, включая кофейное пиво. На сладкое можно попробовать торты с весьма интересными начинками, например, с черникой и чаем матча.

Для тех, кто не любит кофе, есть точка со свежевыжатым соком из израильских гранатов.

У экомаркета даже есть своя маленькая сыроварня, где можно увидеть процесс приготовления молочных продуктов. Из необычных точек здесь также можно заглянуть в греческую лавку с огромным разнообразием оливок и масел, корнер «живой еды» с продуктами на основе биокомпонентов специально для сыроедов, а также в магазин крафтового пива.