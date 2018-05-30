Медовый месяц: Меган и Гарри бегут от папарацци

После свадьбы герцогу и герцогине Сассекским полагается отпуск в виде медового месяца. Однако уже сейчас понятно, что отдыхать 30 дней они не будут. По прогнозам эксперта британского портала Royal Central Джеймса Брукса, молодая пара пробудет в долгожданном отпуске всего пару недель. Он добавил, что вероятнее всего следующим событием, которое они посетят, станут королевские скачки Royal Ascot. Мероприятие ежегодно проводится в середине июня.

Реклама

Где проведут медовый месяц молодожены — большая загадка, которую пытаются, но пока безуспешно, разгадать западные СМИ. Казалось бы, при необходимом количестве денежных ресурсов Гарри и Меган можно не волноваться о месте назначения и сосредоточиться друг на друге.

Но жизнь родственников Елизаветы II не полностью состоит из привилегий, и многое остается неподвластно даже им.

Место проведения медового месяца пока неизвестно даже им, потому что если направление станет известно публике, им придется тут же его сменить. Пока что у журналистов есть несколько версий.

Ботсвана

Проблемы начались еще за неделю до свадьбы: в СМИ просочились слухи о том, что после торжества молодожены поедут в любимую Ботсвану на две недели. Планы пришлось срочно поменять, потому что важнейшим условием Гарри и Меган было полное отсутствие посторонних и журналистов, которые следили за каждым шагом пары.

Ботсвана занимает особе место в их истории любви — через несколько недель после знакомства Гарри пригласил будущую жену отправится с ним путешествовать по Африке.

Он даже как-то раз обмолвился, что особенно ценит в Меган неприхотливость и самостоятельность. Раньше принц и сам часто посещал непроходимые леса в компании гида и ночевал «под звездами», на природе наследник британского престола «заряжался от самой земли».

В прошлом году Гарри назвал Ботсвану своим вторым домом, тогда же его объявили покровителем ассоциации, защищающей диких животных Африки, Rhino Conservation Botswana. В совместном путешествии принц Гарри и Меган остановились в палаточном лагере Мено-а-Квена, в тех же местах Гарри купил Меган главный камень для кольца, которое преподнес ей в день помолвки.

Намибия

Еще одна захватывающая африканская страна, известная своими высокими песчаными дюнами и невероятной дикой природой, была одним из претендентов на лидерство в личном списке всех букмекеров. Намибия казалась очевидным вариантом, в первую очередь, из-за небольшой плотности населения и наличия курортов высокого класса, но, кажется, пара все-таки предпочла комфорт экзотике.

Норвегия

Вскоре после того, как их отношения стали достоянием общественности в прошлом году, Гарри и Меган полетели в норвежский Тромвик, чтобы любоваться не вспышками фотокамер, а Северным сиянием. Пара, очевидно, остановилась в отдаленном отеле Tromvik Lodge, который считается одним из лучших мест для наблюдения за звездным небом во всей Норвегии. Разумеется, курорт пользуется популярностью в зимние месяцы, а летом терпеливо ждет новый сезон.

Приехать в пустую гостиницу в Норвегии в мае стало бы высшей степенью конспирации.

В числе главных достопримечательностей Тромвика выделяют китов, которые плавают так близко к берегу, что их можно разглядеть с арендованной лодки, а это значит, что людей там водится действительно немного.

Канада

По последней версии СМИ, герцоги Сассекские предпочли отправиться на родину герцогини — в Канаду. Наверняка не обошлось без рекомендаций коронованной бабушки: роскошный люкс в гостинице, расположенной на горном курорте, уже посещали Ее Величество с принцем Филиппом в 2005 году. В 1939 году в том же номере на шесть спален оставались король Георг VI и королева Елизавета I собственной персоной.

Отель, о котором идет речь, носит гордое название Royal Retreat («Королевский отдых») и расположен в Fairmont Jasper Park Lodge в городе Альберта. Вебсайт «Королевского отдыха» гласит: «Высочайший комфорт присутствует в каждой детали роскошных комфортабельных спален, закрытых веранд и величественного каменного камина, который согревает обе столовые и гостиную — идеальное место для развлечения семьи и друзей или празднования особенного события».

В понедельник о выборе этого назначения сообщил портал TMZ, и с тех пор не последовало ни одного опровержения, так что слухи могут подтвердиться в любой момент.

Тем временем, западные СМИ уже недовольны своим некогда мятежным принцем — гостиницу называют самым скучным курортом мира. Наверное, даже для самых буйных принцев наступает пора рая не в шалаше.

Последний раз Меган и Гарри появлялись на публике 22 мая — в день торжественного празднования юбилея принца Чарльза, — так что у них остается совсем немного времени, чтобы скрыться от глаз папарацци. В 2011 году Кейт и Уильям тоже не смогли отправиться в свадебное путешествие после торжества из-за неотложных дел и новых обязанностей. Найдя все-таки время для отдыха, чета герцогов Кембриджских остановилась на райских и популярных у многих обеспеченных молодоженов Сейшелах.