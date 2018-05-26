Король и королева рэпа: встречаются ли Эминем и Ники Минаж

35-летняя рэперша Ники Минаж в своем инстаграме заявила, что встречается с 45-летним Маршаллом Брюсом Мэтерсом, известным как Эминем.

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Минаж опубликовала в социальной сети видеоанонс нового сингла Big Bang, который был записан совместно с Big Sean, YG и 2Chainz. На видеозаписи исполнительница упомянула строчку из песни: «Сказала им, что я встретилась со Slim Shady, добилась EM». Также в песне присутствует фраза: «Однажды, когда он уйдет в черноту, он вернется снова».

Slim Shady и EM — другие псевдонимы Эминема, поэтому кто-то из пользователей спросил в комментариях, не встречаются ли друг с другом два исполнителя, на что Минаж ответила «да».

Признание вызвало бурную реакцию среди фанатов, однако нет никакой гарантии, что это правда.

Хотя позже и сам Эминем прокомментировал видео фразой: «Девочка, ты знаешь, это правда», что повергло фанатов в еще большее недоумение. Кто бы мог подумать, что одни из самых лучших рэп-исполнителей могут быть вместе.

«Детка, я думала мы будем скрывать это до самой свадьбы», — написала ему в ответ Ники. «Ой. Поговорим с тобой, когда я буду дома», — продолжила она.

Многие артисты в шутку флиртуют через социальные сети, поэтому пока Эминем и Ники Минаж не дали никаких официальных подтверждений, фанатам остается только гадать. Самой Ники уже не раз приходило в голову иронизировать на эту тему. В сентябре прошлого года в твиттере она в шутку флиртовала с музыкантом Джоном Мэйером.

Джон написал в твиттере: «Я провожу слишком много много времени в день, задаваясь вопросом, понравился ли бы я Ники Минаж или нет». И уже через несколько минут он получил ответ от певицы.

Обращаясь к треку Мэйера от 2002 года, «Твое тело — страна чудес», Минаж задала вопрос: «Будет ли мое тело твоей страной чудес?».

Ники Минаж долгое время встречалась с ди-джеем Сафари Сэмюелсом, который мог стать ее мужем. Пара распалась в начале 2015 года после 10 лет отношений, хотя в 2014 году вовсю ходили слухи про их свадьбу.

Но уже в вскоре певица обзавелась новым избранником — Миком Миллом, который уже через несколько месяцев сделал ей предложение. Однако январе 2017-го в своем твиттере Ники сообщила, что они с Миллом расстались после двух лет отношений. Также у певицы был роман с рэпером Дрейком.

Несколько месяцев назад Эминем признался изданию Vulture в том, что в последнее время он нечасто ходит на свидания.

«Это тяжело. С момента моего развода у меня было лишь несколько свиданий, и ни одно из них не прошло таким образом, чтобы я захотел заявить об этом публично», — объяснил он. «Просто там, где я нахожусь в последнее время, не место знакомствам».

Эминем, ранее состоявший в браке с Ким Скотт, продолжая беседу, поделился, что предпочитает использовать приложение для знакомств, чтобы встречаться с женщинами. Но иногда он пробует найти себе спутницу в реальном мире.

«Я также посещаю стриптиз-клубы», — признается музыкант. «Что я могу сказать? Поход в стриптиз-клуб — это то, как я когда-то знакомился с некоторыми девчонками. Для меня это было интересное время».

Также он рассказывал журналу Rolling Stones о том, что после брака с Ким Скотт у него периодически возникают проблемы с доверием к женщинам. Со своей бывшей супругой Эминем встретился еще в школе, когда ему было 15. Ким — на два года младше. С 1989-го года они считали себя парой, но поженились лишь спустя 10 лет. Тогда у них уже была четырехлетняя дочь — Хэйли Джейд.

Личная жизнь Эминема складывалась довольно сложно: уже через год после свадьбы он захотел развода. Ходят слухи о том, что он застал свою супругу целующейся с другим мужчиной, а также ее в очередной раз задержали пьяной за рулем. В 2001-м году они оформили развод и решали проблемы с опекой над дочерью. Однако спустя пять лет пара воссоединилась, и они снова зарегистрировали брак. Правда, второй продлился еще меньше, чем первый.