Комбуча и корни куркумы: что едят звезды

Старшая сестра Ким Кардашьян очень гордится тем, что ведет здоровый образ жизни и вдохновляет подписчиков своего приложения перенимать полезные привычки ее семьи. Среди них оказался отказ от готовых завтраков вроде хлопьев и шоколадных шариков в пользу гранолы. Состав гранолы может варьироваться, но за основу, как правило, берутся овсяные хлопья, которые можно полить медом или сиропом агавы, добавив к ним орехи или ягоды. Следом смесь стоит распределить ровным слоем на бумаге для выпечки и запечь в духовке. Плюсов у такого завтрака достаточно, но главное — дети и взрослые не едят тонны переработанного сахара из покупных продуктов.

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Вместо кофе Кортни отдает предпочтение чаю матча. Помимо освежающего вкуса, напиток из ярко-зеленого порошка обладает бодрящими свойствами и немыслимым количеством положительных характеристик. Если будете пробовать настоящий матча, то

в случае, если вам не понравится вкус, вы можете утешить себя мыслью о том, что он удивительно полезен.

К примеру, ускоряет метаболизм, повышает настроение и уровень цинка и магния в крови и предотвращает ряд сердечно-сосудистых заболеваний. Кстати, принято считать, что в матче содержится в 120 раз больше антиоксидантов, чем в шпинате.

Еще один любимый напиток Кортни Кардашьян — комбуча. Русский народ знает ее под названием «чайный гриб». Когда-то трехлитровая банка, накрытая марлей, стояла дома у каждой второй хозяйки. Сегодня нас смущает этот кисловатый вкус. Но, судя по количеству звезд, которые пьют комбучу регулярно, взгляды можно пересмотреть. Кортни Кардашьян пьет ее ради улучшения пищеварения.

Говоря простым языком, комбуча — это ферментированный чайный напиток из воды, сахара, чая и скромной полезной колонии бактерий и дрожжей. Самая старшая — но по ней не скажешь — из сестер Кардашьян заменяет этим напитком сладкую газировку, потому что она продается с большим выбором натуральных ароматизаторов, но при этом процесс газирования там происходит натурально. Помимо помощи пищеварению, регулярное употребление комбучи способствует улучшению цвета лица, а некоторые клянутся, что она замедляет процессы старения.

Меган Маркл

Аргументы в пользу комбучи приводила еще Меган Маркл, когда была звездой сериала «Форс-Мажоры» и делилась подробностями своей диеты. Однако у герцогини Сассекской есть еще достаточное количество полезных пищевых привычек, на которые стоило бы обратить внимание.

В многочисленных интервью тогда еще актриса, а не герцогиня, признавалась, что на протяжении съемочного сезона придерживается веганства, то есть не употребляет продукты животного происхождения.

Она объяснила это тем, что без них в принципе проблематично поправиться, а камера видит каждый новый сантиметр, да и она чувствует себя лучше.

Кроме того, Меган предпочитает дневному кофе зеленый сок. Актриса признавалась, что он банально лучше пробуждает и служит дополнительным способом получения всех необходимых витаминов. Рецепт от герцогини: яблоко, капуста кейл, шпинат, лимон и имбирь смешиваются в блендере с небольшим количеством воды и потом выпиваются с удовлетворенной улыбкой на лице. Периодически она может разбавить рецепт ягодами или миндальным молоком, но коровье лучше не использовать, потому что оно не будет хорошо усваиваться с овощами.

Дженнифер Энистон

Обладательница одного из самых красивых тел Голливуда не раз делилась подробностями своей диеты и тренировок, которые, очевидно, способны остановить процесс старения. Весь ее диетический план основан на здоровом соотношении белков, жиров, углеводов и сахаров, поэтому организм не испытывает стресс от воздержания от вредных продуктов.

В свои 49 лет Энистон позволяет себе есть практически все, но вносит небольшие поправки в традиционную систему питания.

Вместо мороженого или щербета, например, Дженнифер предпочитает замороженный виноград

— сладко, охлаждает и надолго хватает. На завтрак она, как и многие, ест яичницу, но следит за тем, чтобы количество белков превышало количество желтков. Этого принципа придерживаются все звезды шоу-бизнеса, которые употребляют животную пищу, потому что желток куда калорийнее (еще бы, ведь это жир) и содержит холестерин.

В холодильнике актрисы всегда лежит непривычный для нас ингредиент — корни куркумы. Хотя многократное произнесение его названия и напоминает головоломку, сам по себе он полезен по вполне понятным причинам. Итак, эта специя в виде порошка входит в состав карри и дает ему насыщенный желтый цвет, но преимущества куркумы для здоровья начинаются с противовоспалительного и сильного антиоксидантного эффекта.

Принято считать, что оксиданты как раз и задействуют механизмы старения и вызывают множество заболеваний. Иначе говоря, нет оксидантов — нет проблем. Среди удивительных свойств куркумы выделяют лечение депрессии, а некоторые исследования показали, что натуральная специя справляется с задачей иногда лучше медицинских антидепрессантов. По рецепту звезды «Друзей» можно также попробовать заняться йогой или пилатесом вместо привычного ничего.

Сейчас актриса и продюсер похудела настолько сильно, что даже родной Голливуд не всегда признает свою любимицу и некогда пример для подражания. Тем не менее, нам все еще есть чему поучиться у одной из самых красивых женщин планеты, в том числе любви к своему телу. Еще в 2013 году актриса говорила, что начинает каждый день с шота витграса во время еды. Витграс в буквальном переводе означает ростки пшеницы, а сок из него дозируют небольшими порциями из-за нелепо огромного количества содержащихся в нем полезных ингредиентов.

При употреблении важно помнить, что этот продукт не рассчитан на употребление людьми, поэтому его запах не вызывает гастрономических ассоциаций, а если точнее, то он напоминает содержимое газонокосилки.

Но если вы любите запах свежескошенной травы, чем, по сути, витграс и является, то скорее всего оцените и эту хлорофилловую бомбу по достоинству.