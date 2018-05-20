Победа феминизма: как актриса вышла замуж за принца

В Великобритании состоялась свадьба внука королевы Великобритании Елизаветы II принца Гарри и американской актрисы, звезды сериала «Форс-мажоры», Меган Маркл. Подготовка к свадьбе была сопряжена с некоторыми проблемами. Но все закончилось хорошо. Как именно — читайте в материале «Газеты.Ru».

К свадьбе принца Гарри Великобритания начала готовиться загодя — с тех пор, как в конце ноября 2017 пара официально объявила о помолвке.

К 19 мая 2018 года, то есть к тому моменту, как состоялась свадьба — между прочим, помимо ожиданий, без сучка и задоринки, мировые СМИ наводняли сообщения о подготовке. Мы заранее узнали о многом — о торте, который испекут на свадьбу, о том, кто станет шафером принца Гарри, о детях, которые будут сопровождать подружку невесты, Кейт Миддлтон. Но до последнего момента не было известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю.

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За 10 дней до свадьбы объявили: это будет ее отец — Томас Маркл. Бывший голливудский оператор по свету, вот уже 30 лет состоящий в разводе с матерью Меган Маркл, то собирался приехать на свадьбу, то отменял свое решение. Его колебания были связаны со скандалом, который Маркл сам и спровоцировал: за полтора месяца до свадьбы в сети появились трогательные фотографии, на которых он готовится к свадьбе, а затем выяснилось, что это была постановка.

После этого он раз в сутки менял решение — ехать или не ехать, — а потом появилась информация, что Томасу провели операцию на сердце, и стало ясно, что Меган Маркл поведет к алтарю неизвестно кто. Впрочем, накануне свадьбы стало объявили, что это будет принц Чарльз, но это тоже оказалось не совсем правдой.

В день свадьбы к Виндзорскому замку пришли около 100 тысяч фанатов королевской семьи. Собрались они загодя — заранее разбили лагерь. Среди фанаток оказались женщины в футболках с надписями «I want to marry Harry» («Я хочу выйти замуж за Гарри») и «I married a ginge too» («Я тоже вышла за рыжего»).

К разочарованию всех женщин, которые мечтали выйти замуж за принца, внук королевы Великобритании Елизаветы II все-таки женился.

На церемонию он прибыл в сопровождении принца Уильяма, брата и шафера, за 15 минут до Меган Маркл, которая ехала на свадьбу вместе с мамой, Дорией Рэгланд, а прибыла почему-то вместе с двумя пажами, а мама приехала в другом автомобиле. Никто так и не объяснил.

Когда Меган Маркл вышла из автомобиля, все внимание публики было приковано к ее платью: дело в том, что до последнего момента не было известно, чей наряд она выберет для бракосочетания. Все, кто думал, будто она наденет платье бренда Ralph&Russo, ошиблись. Да, Меган Маркл на официальной фотосессии, посвященной помолвке, снималась в платье этого бренда, но для свадебной церемонии она выбрала совсем другое.

На ней было чрезвычайно минималистичное платье, не обезображенное стразами, кружевом и прочим декором: это был наряд, созданный Клэл Уайт-Келлер, креативным директором дома Givenchy, первой женщиной, назначенной креативным директором этого французского дома.

Идеи феминизма — а женщина на посту старинного дома моды, традиционно возглавляемого мужчиной, воплощает именно их — продвигались в течение всей церемонии.

В отсутствие отца Меган Маркл решила, что по проходу вдоль рядов, заполненных гостями, пройдет одна. Она прошествовала в своем платье и фате, на окантовке которой были вышиты цветы, произрастающие в 53 странах Содружества наций, а гордом одиночестве. Лишь у хоров ее встретил принц Чарльз, который подвел ее к алтарю, но и там он не передал Меган Маркл прямо в руки принца Гарри, а отошел.

Само бракосочетание было трогательным ровно настолько, насколько может быть милой церемония бракосочетания влюбленных, которые вот уже два года вместе. Еще одной деталью феминизма стал тот факт, что Меган Маркл не стала обещать подчиняться мужу — вразрез традиционной процедуре.

Свадебная церемония перешла в торжественный обед в Виндзорском замке — из часовни Святого Георгия гости переместились в Зал Святого Георгия в Виндзоре. Там, по сообщениям СМИ, трогательную речь произнес принц Чарльз и выступил Элтон Джон. После окончания праздника гости переместились во Фрогмор-Хауз. Где вечеринку в клубном стиле организовал принц Чарльз.