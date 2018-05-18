Политика в искусстве: 5 протестов Канн

Мой друг Кирилл Серебренников

Актеры фильма Кирилла Серебренникова «Лето» на красной ковровой дорожке в вечер премьеры держали перед собой табличку с именем режиссера.

Жест поддержки, поданный находящемуся под домашним арестом режиссеру, был воспринят бурными овациями Канн.

Stephane Mahe/Reuters Актеры фильма «Лето» Киррилла Серебренникова на ковровой дорожке перед премьерой на Каннском кинофестивале, 9 мая 2018 года

На одежду всей съемочной группы были также прикреплены значки с портретом Серебренникова. С плакатом «Свободу Серебренникову» прошли и гости премьеры, явно пытаясь привлечь внимание мировых СМИ к проблеме.

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Страдания палестинцев

Произошедшие в секторе Газа 14 мая столкновения палестинцев с израильскими военными, повлекшие за собой немало жертв, вызвали волну протестов по всему миру, и фестиваль не стал исключением.

Голливудский актер Бенисио Дель Торо на конкурсе присоединился к представителям Палестины в протесте против убийств на границе с Израилем.

Дель Торо приехал в Канны в качестве президента совета жюри, которое присуждает награды в номинации «Особый взгляд». Главной задачей этого конкурса является продемонстрировать различные точки зрения, видения, стили и рассказы как близких, так и далеких культур.

Десятки людей на кинофестивале взялись за руки и встали в круг в объявленную минуту молчания в память о погибших.

На красной ковровой дорожке в день премьеры фильма «Соло: история Звездных войн» французско-ливанская актриса Манал Исса позировала для фотографов в компании своих коллег. Она подняла над головой листок бумаги с надписью «Остановите атаку на Газу» и молча стояла перед папарацци. Жест Исса был знаком ее поддержки прав палестинцев, которые хотят вернуться на «оккупированную» Израилем территорию, и протеста против открытия посольства США в Иерусалиме в понедельник.

Vianney Le Caer/Invision/AP Актриса ливанского происхождения Манал Исса с плакатом «Остановите атаку на Газу» на Каннском кинофестивале, 15 мая 2018 года

На фестивале в 2018 году у Палестины впервые есть собственный павильон, в котором многие страны получают возможность продвинуть свою киноиндустрию.

Палестинский режиссер и продюсер Мэй Оде заявил: «Это сумасшествие быть здесь с фильмами, их производителями, говорить о будущих планах, пока наши дети и семьи страдают от израильских атак».

Женский марш

11 мая участники Каннского кинофестиваля во главе с председателем жюри Кейт Бланшетт вышел на демонстрацию против дискриминации женщин в кино. Актрису сопровождала еще 81 женщина — эта цифра, как оказалось, неслучайна: именно столько женщин-режиссеров участвовали в конкурсе за его 71-летнюю историю. Для сравнения можно отметить, что

фильмы, созданные мужчинами, участвовали в фестивале 1645 раз.

В тот день женщины появились на красной ковровой дорожке в сопровождении друг друга, организаторы явно хотели создать эффект женского наступления путем формирования рядов минимум из пяти человек.

Мирная акция протеста против гендерной дискриминации в французской киноиндустрии получила название «5050x2020, в честь требования равной заработной платы за один и тот же труд. Выполнения этого условия активисты хотят добиться к 2020 году.

Подъем женщин на ступеньки, укрытые красным ковром, тоже оказался символическим жестом: организаторы объяснили, что молчаливое присутствие женщин на них раскрывает тему того, «как трудно взбираться по социальной и профессиональной лестнице». Проблема остается реальной и в наше время, что показал единственный фильм в программе фестиваля, который сняла женщина. После торжественного шествия начался показ драматической картины француженки Евы Хассон «Девушки солнца» — сюжет фильма строится вокруг курдских женщин-бойцов.

Разумеется, жюри в полном составе возглавило шествие, а Кейт Бланшетт и одна из двух женщин-обладательниц Каннской Ветви режиссер Агнес Варда провозгласили основные задачи этой кампании. «Мы признаем всех женщин и мужчин, которые стремятся к переменам.

Лестница нашей индустрии должна быть доступна для всех. Давайте взбираться»,

— заключили они.

«Быть черным не моя работа»

В среду 16 мая на тех же ступенях темнокожие актрисы устроили протест против расизма в индустрии. В общей сложности 16 девушек вдохновились духом перемен в кинематографе после того, как скандал с Харви Вайнштейном возымел эффект. Одна из лидеров акции и звезда фильма «Бамако» актриса Аиса Маига рассказала французскому новостному агентству о том, что квоты для темнокожих актеров могли бы стать началом решения проблемы, даже если это бы вызвало волну недовольства со стороны французов.

В начале мая 16 актрис опубликовали книгу «Быть черным не моя работа», в которой они рассказывают истории нетерпимости со стороны кинопродюсеров. К примеру, одной из девушек после кастинга сообщили: «Для черной вы и вправду очень смышленая. Вам надо было родиться белой». Для мероприятия все они выбрали наряды Balmain от темнокожего французского дизайнера и креативного директора марки Оливье Рустена.

Каблуки Кристен Стюарт

14 мая после долгого позирования фотографам на красной ковровой дорожке одна из членов жюри, а именно Кристен Стюарт, показательно сняла высокие каблуки от Christian Louboutin и пошла по лестнице босиком. Некоторые считают, что ее действия стали ответом суровым требованиям организаторов Каннского кинофестиваля к дресс-коду всех присутствующих.

Joel C Ryan/Invision/AP Член жюри Каннского кинофестиваля Кристен Стюарт на ковровой дорожке, 14 мая 2018 года

Действительно, популярность движений за равноправие во многих сферах растет, а каблуки почему-то обязательны. Этот случай не стал первым примером конфликта между актрисой и фестивалем: в прошлом году она дала комментарий изданию The Hollywood Reporter, в котором сделала справедливое заявление. «Мне кажется, что уже нельзя заставлять людей этим заниматься, это уже данность.

Если вы не просите парней надеть каблуки и платье, то вы не можете просить об этом меня».

На фотоколле в 2016 актриса позировала в серебряных туфлях на шпильке, в которые переобулась только для фото — до и после общения с журналистами Стюарт передвигалась исключительно в черных кроссовках. Во время позирования она показывала средние пальцы, скорее всего, именно туфлям, а не представителям прессы.

В 2015 организаторы столкнулись со всеобщим осуждением после того, как стало известно, что группа женщин не была допущена на премьеру фильма «Кэрол» из-за неподходящей обуви. Оказалось, что некоторые из них не могли обуться по дресс-коду из-за проблем со здоровьем, но для них очень напрасно не сделали исключения.

Директор фестиваля Тьерри Фремо ответил на обвинения в своем твиттере: «Относительно ступенек (красный ковер) ничего не изменилось: смокинг, черный галстук. Каблуки не упоминаются».