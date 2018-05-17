Кроксы возвращаются: за что и почему

В апреле в поисковой строке одного из крупнейших реселлеров в мире — eBay — было осуществлено более 25 тысяч запросов уродливых дырявых резиновых тапочек. В день, когда поступило рекордное количество запросов, жители Великобритании подыскивали себе эту модель обуви раз в минуту. Причем в апреле заходили на сайт и настоящие покупатели — только на платформе eBay британцы приобрели более 15 тысяч пар этой обуви настоящих дачников.

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Crocs появились на рынке в начале нулевых и почти сразу с него ушли из-за быстро сменяющихся тенденций: популярность они обрели сначала в США, а затем разошлись по всему миру — каждый третий считал нужным приобрести толстые резиновые тапочки с дырками. Официальный сайт компании сообщает, что с момента запуска продукции в 2002 году и до нашего времени компания продала свыше 300 млн пар в своих магазинах. По результатам исследования компании Bloomberg в 2015 году,

в предыдущем году марка повысила свои показатели после 30 млн проданных пар своих резиновых монстров.

Учитывая, что классическая модель стоит $35, то с помощью несложных вычислений можно понять, что за 2014 год более 90 магазинов суммарно принесли выручку в $1,5 миллиарда.

Как ни странно, после одномоментного всплеска популярности этой обуви в США основными покупателями стали европейцы и жители Японии. Если интерес первых можно объяснить большим количеством пенсионеров, которые и не переставали повсеместно культивировать тренд на дышащие шлепанцы, то модные японцы действительно должны были стать тревожным звоночком. Потому что каждый раз, когда в Японии появляется странный и по-своему неприглядный тренд, на самом деле это значит, что мы до такого докатимся примерно лет через пять.

Интерес к угасшей популярности марки на Западе вернула коллаборация Crocs сначала с брендом Christopher Kane, а затем и с доктором Франкенштейном современной индустрии моды — Balenciaga.

Christopher Kane

«Кроксы» даже стали вдохновением для других марок, которые в нем, казалось бы, не нуждаются. Когда Канье Уэст в своем твиттере объявил о запуске резиновых тапочек на зигзагообразной подошве, пользователи сети начали с небывалой скоростью генерировать мемы. Многие отметили, что идея «пенных» тапок позаимствована именно у тех, сравнений с которыми Канье Уэст избегал для своего же блага.

В 2017 году Неделя моды в Лондоне в который раз увидела совместное творение Christopher Kane и Crocs. В предыдущие разы ничем, кроме своей абсолютной неуместности, не примечательную обувь дизайнер украшал камнями и мехом норки — худшего применения шерсти убитого зверя свет еще не видел. Тапочки, отороченные мехом норки, даже можно купить на сайте дизайнера за символическую плату в $545. Да и камни смотрелись так, будто огородникам в дизайнерских нарядах подвезли липкий гравий на подиум. Но на показе весенней коллекции Кейн посчитал совершенно естественным предложить своим поклонникам сандалии, которые были украшены разного размера стразами. Вероятно, это было единственным правильным решением всей команды, потому что так они хотя бы немного отвлекали внимание от того, чья именно коллаборация сейчас находится на подиуме.

Оба бренда добились ожидаемого шока своей аудитории, если, конечно, основной потребитель кроксов обладает чувством прекрасного.

Много странных вещей случилось во время парижской Недели моды осенью прошлого года, но все ждали Balenciaga, как постоянную вишенку на торте слабоумия уродливой моды. Вот уж действительно бренд, который всегда оправдывает ожидания своих клиентов.

Как создать вещь, которой будут восхищаться любители ширпотреба за $1000?

Balenciaga

Все очень просто: добавьте к самой невзрачной обувке, которую когда-либо видел мир, 10-сантиметровую платформу, наверх приклейте значки пятилетней девочки и, самое главное, продавайте ее за $850 по предварительному заказу. У коллаборации Crocs и Balenciaga даже есть преимущество, о котором не говорят на кассе — ваши дедушки и бабушки будут в восторге от того, в какой удобной и дышащей обуви вы гордо вышагиваете выдирать сорняки, копать картошку и косить траву. Марка создала две возможных версии катастрофы в ярко-розовом и земляном цветах.

Остается только следить за тем, какой маркетинговый прием придумает живучее создание 2000-х дальше. Кроксы уже начинают появляться на первых знаменитостях. В них был замечен главный трендсеттер этого сезона актер Джона Хилл и невероятный Джаред Лето собственной персоной. Будем надеяться, что опасность минует, и упомянутые звезды Голливуда окажутся не столь влиятельными персонами в мире моды.