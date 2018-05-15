Папа может: отец Меган Маркл приедет на свадьбу

Томас Маркл, 73-летний бывший голливудский оператор по свету, в фильмографии, работавший, в частности, над сериалом «Санта-Барбара» в последние два дня оказался главным героем мировых СМИ. Пока его королевская семья ждет, что он прибудет на свадьбу дочери, Меган Маркл, и принца Гарри, Томас Маркл не может решиться отправиться в Лондон.

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Последняя новость: после некоторых колебаний он все-таки собрался ехать. Как сообщает таблоид TMZ, это зависит от того, позволят ли ему доктора лететь за океан — неделю назад у него был сердечный приступ, а сейчас у него боли в груди — однако принять участие в свадьбе дочери он хочет. По сведениям таблоида, будущая жена принца Гарри уговорила отца.

«Будет ужасно, если я пропущу величайший момент в истории и не проведу свою дочь к алтарю»,

— сказал он журналистам. По его словам, Меган Маркл не держит на него зла, а когда его спросили, что, по его мнению, думает о его поведении королева, он сказал, что наверняка она вообще не думает о нем.

Now Meghan Markle's father says he WANTS to come to his daughter's wedding https://t.co/N7RYdt0azL pic.twitter.com/5yymQZIbWq — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 15 мая 2018 г.

Накануне, в понедельник вечером, Томас Маркл заявил, что решил не ехать в Лондон – и, соответственно, не вести дочь к алтарю в часовне Святого Георгия. Об этом сообщило издание TMZ. Дело в том, что ему было стыдно появляться в такой ответственной роли: в минувшие выходные издание Daily Mail сообщило, что фотографии папарацци, на который Томас Маркл пойман за трогательной подготовкой к свадьбе, оказались постановочными.

В субботу, 12 мая, популярный британский таблоид опубликовал статью, в которой раскрыл происхождение фотографий, появившихся в прессе в начале. На них 73-летний отец невесты принца Гарри был запечатлен в городе Росарито в Мексике, где он сейчас живет, — судя по снимкам, он готовился к свадьбе.

Папарацци сняли, как он снимает мерки у портного, изучает книгу под названием «Образы Британии» и читает в интернет-кафе последние новости о дочери и ее женихе.

При этом, будет ли Томас Маркл вести Меган Маркл к алтарю, на тот момент было неизвестно.

Однако недавно издание Daily Mail выяснило, что милые фотографии отца, который, как уже было объявлено в начале мая, должен был все-таки повести дочь по проходу часовни Святого Георгия в Виндзоре, оказались постановочными. В распоряжении Daily Mail оказалось видео, на котором видно, как Томас Маркл приезжает в интернет-кафе вместе с известным фотографом-папарацци Джеффом Райнером. Еще одно видео демонстрирует, как он позирует, разглядывая предсвадебные фото дочери на экране компьютера.

Позже эти и другие фотографии были проданы в различные мировые СМИ. Как сообщил таблоид, в общей сложности за них было выручено около 100 тыс. фунтов стерлингов.

Позже дочь Томаса Маркла и сводная сестра Меган Маркл Саманта Грант (не приглашенная, кстати, на свадьбу) взяла на себя ответственность за этот инцидент, объяснив в британской телепередаче Loose Women, что сделать фальшивые снимки папарацци придумала она. Но не ради денег, а из благих побуждений – чтобы улучшить образ отца в глазах общественности.

«Признаюсь, что это всецело моя вина, — заявила сестра Меган Маркл. – Мы знаем, что в медиа часто попадают нелестные снимки людей за их повседневными занятиями и СМИ публикуют их непропорционально много. Я сказала: «Ты знаешь, мир не имеет никакого понятия о том, что ты приводишь себя в форму, заботишься о здоровье. Они не снимают тебя за покупкой овощей или минеральной воды. Они снимают тебя в самых невыгодных ситуациях»».

Саманта Грант объяснила, что хотела сделать снимки, которые пойдут на пользу образу отца и королевской семьи, потому что нарисуют положительный образ будущего тестя принца Гарри. По ее мнению, пресса часто несправедливо показывает Томаса Маркла в сомнительных ситуациях, и ей хотелось это исправить.

Сам Томас Маркл заявил изданию TMZ, что не хотел причинить вреда Меган Маркл и королевской семье. Он рассказал, что весь последний год постоянно находится под прицелом папарацци которые фотографируют его в невыгодном свете – когда он покупает пиво, выглядит растрепанным или одиноким.

Особенно отца Меган Маркл расстраивает, что его выставляют пьяницей – несмотря на то, что пива он не пьет, а покупал его для своих охранников.

Чтобы доказать, что фальшивые фото не были сделаны с целью заработать, он рассказал, что с тех пор, как его дочь начала встречаться с принцем Гарри, за фото и интервью ему не раз предлагали от $50 тыс. до $100 тыс., но он неизменно отказывался от таких сделок. Но когда очередное агентство предложило ему $100 тыс. за снимки, которые помогут восстановить имидж, он не увидел в этом ничего плохого.

Сейчас он жалеет о том, что согласился сделать эти фотографии, из-за которых он выглядит «глупо и наигранно». Неделю назад он пережил сердечный приступ, но хотел ехать в Лондон. Однако вечером в понедельник, 14 мая, отказался от этой идеи, потому что ему было неловко. Но затем опять передумал.

Ранее сотрудники Кенсингтонского дворца, которым было поручено помогать Томасу Марклу справляться с повышенным интересом СМИ, выражали беспокойство в связи с давлением прессы, которое он испытывает. Кенсингтонский дворец направлял в СМИ специальное требование не публиковать фото мистера Маркла и матери Меган Маркл Дории Рэгленд, сделанные помимо их воли. При этом Саманта Грант рассказала во вторник, 15 апреля, в передаче «Good Morning, Britain», что Томаса Маркла постоянно преследуют папарации, что они сняли дом по соседству с его жилищем в Росарито в Мексике, и что он испытывает «невероятный стресс».

Отказ отца Меган Маркл ехать на свадьбу означал, что он не только не подведет дочь к алтарю, но и не встретится с Елизаветой II и другими старшими членами королевской семьи накануне свадьбы, как было запланировано заранее.

Кенсингтонский дворец в связи со сложившейся ситуацией выпустил заявление, в котором призвал уважать частную жизнь Меган Маркл и принца Гарри. «Это глубоко личный момент для мисс Маркл накануне свадьбы. Она и принц Гарри еще раз просят проявить понимание и уважение и держаться на расстоянии от мистера Маркла в этой трудной ситуации».

Источники таблоидов US Weekly и Daily Mail, тем временем, сообщали, что и принц Гарри, и Меган Маркл действительно тяжело переживают произошедшее. Более того: издание Daily Mail со ссылкой на источник среди друзей жениха и невесты указало, что Меган Маркл призывает отца изменить решение, а окружающих – проявить понимание и учесть, что он «находился в неправильном месте».

Тот факт, что Томас Маркл действительно передумал, подтверждает, что ей удалось заставить его изменить решение.

Тем временем, таблоид Daily Express сообщил со ссылкой на источник, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп «очень рассержены» поведением Томаса Маркла и намерены поговорить с ним о королевском протоколе, когда он прибудет в Лондон.