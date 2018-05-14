Королевский мальчишник: где и как тусил принц Гарри

Накануне свадьбы, которая состоится уже 19 мая, принц Гарри заказал отцу свою последнюю вечеринку с карнавальной и фестивальной темой. Праздник будет проходить после официальной части свадьбы в Виндзорском замке в загородной резиденции королевской семьи. Для молодоженов и их 200 ближайших друзей Фрогмор-Хауз будет оформлен в стиле любимого ночного клуба принца.

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Из напитков планируются наполненные водкой ледяные скульптуры, тропические коктейли со льдом с закуской из любимой Гарри южноафриканской говядины вагью. В качестве музыкального сопровождения выбран музыкальный ансамбль, который будет играть тематическую музыку на стальных барабанах — тринидадском народном инструменте. Согласно информации британского издания The Mirror, Гарри хочет, чтобы респектабельный Фрогмор-Хауз в этот вечер напоминал бар «Махики» в Лондоне. Клуб в стилистике «тики-бара» пользовался популярностью у Гарри и его брата Уильяма еще в 2005 году, в то время свободные братья явно не обладали изысканным вкусом.

Через два года после открытия «Махики» младший принц прославился среди знаменитостей, когда облизал стол, на котором пролил коктейль стоимостью £50.

Самый знаменитый выход принца Гарри состоялся в 2012 году в Лас-Вегасе. В руки папарацци попали фотографии принца, который играл в бильярд. Играла золотая молодежь на раздевание, и, судя по снимкам полностью обнаженного Гарри, он не слишком хорош в этой игре. Ситуацию сделала более пикантной раздетая молодая девушка, которая обнималась с принцем, явно находившимся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Именно она и выкладывала фотографии из отельного номера в свой твиттер.

После большого скандала с рассерженной его действиями семьей принц вынужденно извинился перед общественностью за свое поведение. Британский комик Рассел Ховард высказал свое мнение о поступке Гарри на одном из британских телевизионных шоу: «Если бы я был невероятно богатым холостым принцем, моих снимков в одежде бы не было совсем».

Лондонский клуб, в котором не раз можно было заметить принца Гарри — Bodo Schloss — новое открытие в Кенсингтоне, которое буквально находится на заднем дворе нынешней резиденции принца. Этот австрийский тематический клуб для лыжников встречает молодых, богатых и знаменитых жителей столицы Великобритании. В число владельцев входит один из бывших игроков футбольной команды «Челси».

Bodo's Schloss — ресторан, бар и клуб на альпийском стиле, который расположен на Кенсингтон-Хай-стрит. Дизайн вдохновлен австрийской лыжной гаванью, его владельцы изо всех сил пытались сделать этот лондонский бар одним из лучших тематических мест в столице. Продукты и алкоголь доставляют из самой Австрии, благодаря чему Bodo не только одно из самых уникальных мест города, но и принадлежит к категории самых роскошных и закрытых.

Один из самых скандальных клубов Лондона The Box был излюбленным местом для вечерних выходов Его Высочества. «Коробка» в разное время привлекала спортивных звезд, актеров и членов королевской семьи за счет своих ярких шоу в стилистике кабаре. Гарри и другие молодые особы королевских кровей были замечены там бурными лондонскими вечерами. Помимо членов главной семьи Великобритании, в разное время на выходе из клуба были замечены Эмма Уотсон и Джуд Ло. Что интересно,

руководство клуба запрещает использование мобильных телефонов и камер — возможно, именно это необычное требование влечет туда знаменитостей?

Из всех скандалов Гарри с представителями прессы можно заключить, что он предпочитает отдыхать без их навязчивого присутствия. Если захотите посетить это место, то лучше бронировать стол заранее: в будние дни за заказ стола можно отдать минимум £1,000, в выходные расценки повышаются втрое. Платят здесь явно за шоу, так как меню состоит преимущественно из бургеров и картошки фри.

Однако иногда принц придерживался правила «неважно где, главное — с кем». Во время поездки в Намибию в 2007 году принца Гарри, по сообщению источников, сфотографировали за вдыханием водки через нос. Помимо того, что это странно, так еще и невероятно опасно, но принц явно никогда не придавал значения возможным последствиям своих действий.

По словам актера Доминика Уэста, который был с принцем Гарри во время поездки на Южный полюс вместе с организацией Walking With The Wounded, он и Его Королевское Высочество пили шампанское из ножного протеза. И хотя хозяин ноги был совершенно не против, это, несомненно, морально спорный вид употребления алкоголя.