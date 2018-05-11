Жертва №0: с чем борется Моника Левински

Имя Моники Левински через 20 лет после скандала из-за ее связи с президентом США Биллом Клинтоном, разгоревшегося в 1998 году, снова широко обсуждается в СМИ. И тоже – из-за Билла Клинтона. Недавно она пожаловалась в твиттере на то, что была приглашена на благотворительное мероприятие журнала Town & Country, проходившее в среду, 9 мая, однако после того, как выяснилось, что там будет Билл Клинтон, приглашение отозвали.

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«Дорогие все, — написала 44-летняя Левински. – Пожалуйста, не приглашайте меня на мероприятия (особенно на социально значимые), чтобы после – когда я уже приняла приглашение – отозвать его, поскольку Билл Клинтон решил его посетить или тоже оказался приглашен. На дворе 2018-й».

За этим твитом последовал еще один: «И, пожалуйста, не пытайтесь улучшить ситуацию унизительным предложением опубликовать статью обо мне в своем журнале».

Danny Moloshok/Reuters Моника Левински во время Oscars Vanity Fair Party в Беверли-Хиллз, февраль 2017 года

На следующий день после прошедшей вечеринки сотрудники журнала опубликовали в твиттере извинение. «Мы просим прощения у мисс Левински и сожалеем, что ситуация сложилась таким образом».

О ситуации высказался и пресс-секретарь бывшего президента: «Президента Клинтона пригласили выступить на благотворительном саммите Town & Country. Он с радостью принял приглашение. Ни он, ни его сотрудники не знали ничего о приглашении и о том, что оно было отменено». Таким образом он предотвратил распространение слухов о том, что Клинтон мог попросить устроителей мероприятия отозвать приглашение для Моники Левински.

В последние несколько лет имя стажерки Белого дома, имевшей связь с Биллом Клинтоном, которая получила широкую огласку и едва не привела к импичменту президента, стало все чаще появляться в прессе.

Дело в том, что с 2014 года Моника Левински, оказавшаяся в центре сексуального скандала национального масштаба в 1998-м, борется против домогательств, насмешек в соцсетях, давления в интернете – в общем, против всего того, что пережила сама, когда вся прокуратура, журналисты и досужие сплетники обсуждали ее персону.

Себя она называет «жертвой харассмента №0»: в 1998 году, когда вскрылась история ее связи с президентом Клинтоном, она услышала в свой адрес немало нелестных эпитетов, представлявших собой синонимы слова «шлюха». Высказать обидные комментарии мог тогда любой. Например, писательница-феминистка Нэнси Фрайдей, которая в ответ на вопрос о возможном будущем Моники Левински в 1998-м ответила: «Она может сдавать в аренду свой рот».

То, что Моника Левински пережила в 1998-м, действительно было травматично. В январе 1998 года подруга и коллега по работе в Пентагоне Линда Трипп пригласила 25-летнюю девушку на ланч в торговый центр. Это была подруга, которой Моника Левински рассказывала много и в подробностях о своей связи с президентом США – только она не знала, что Линда Трипп все записывает на диктофон, у нее вышла 20-часовая запись.

Появившись в закусочной, она сделала незаметный жест – и за ее спиной появились два агента ФБР. «У вас неприятности», — сказали они Левински. Они сказали ей, что расследуют случай сексуального домогательства Билла Клинтона к сотруднице органов управления в Арканзасе Поле Джонс. И если Левински не будет сотрудничать, она рискует на 27 лет попасть за решетку.

После этого были месяцы разбирательств, вылившиеся в 3000-страничный отчет Кена Старра. Показания давала сама Левински, ее родители и тетя. На свет всплыло синее платье со следами семенной жидкости Клинтона. Она продолжает вспоминать об этом с ужасом, несмотря на годы терапии.

Она впервые заговорила громко и откровенно в 2014 году – тогда Моника Левински написала эссе для журнала Vanity Fair, в котором рассказала историю с Клинтоном со своей стороны. Она вспоминала, что отношения были взаимными и говорила, что несмотря на то, что президент США воспользовался своим высоким положением, все это происходило с ее согласия. А ведь Клинтон утверждал, что у него не было сексуальных отношений с «той женщиной».

«Та женщина», «that woman», превратилась в еще одно обидное обзывательство для девушки, которая за одну ночь превратилась в национальное американское посмешище. После того эссе для Vanity Fair Моника Левински начала говорить за всех тех, кого использовали и опозорили, тех, кому пришлось справляться с этим в одиночку. И она продолжает говорить.

В марте 2018-го у нее снова появился повод написать колонку для Vanity Fair – на этот раз им оказалось движение против сексуального харассмента #MeToo.

В эссе она много и умно рассуждает о том, как изменил Америку тот скандал 1998 года, когда президент, который, казалось бы, должен быть «отцом нации», оказался «непослушным ребенком».

А еще она, разумеется, вспоминает о том, как это отразилось на ней самой. Для Моники Левински 2018 год – это двадцатилетие с тех пор, как ее имя впервые услышала вся Америка. И ей это очень не понравилось.

«Анонимные источники, казалось, всплывали почти ежедневно с новыми (и часто лживыми или бессмысленными) сведениями. Это была новая смесь новостей, радиопередач, бульварных телепередач и интернет-сплетников (кто там говорил о fake news?).

С появлением Всемирной сети в 1992-1993-м и двух новых кабельных телеканалов (Fox News и MSNBC в 1996-м) границы между фактами и предположениями, новостями и сплетнями, частной жизнью и публичным унижением стали размываться», — говорит Моника. И вспоминает о том, что после того, как все материалы расследования Кена Старра, занимавшегося делом Левински, стали попадать в сеть – а это значит, что каждый имел доступ к информации о ее личных разговорах, персональных интересах и, что самое ужасное, ее личной жизни.

«Я чувствовала, будто каждый слой моей кожи и моей идентичности срывали с меня в 98-м и 99-м, — рассказывала она в интервью The Guardian в 2016 году. – Это обдирание всех видов – ты лишен кожи и чудовищно перепуган. А еще я чувствую, что позор прилипает к тебе, как смола».

Все, что делает сейчас Моника Левински, направлено на то, чтобы этого не происходило с другими.

Сегодня она участвует в программах, выступает на бизнес-конференциях и на платформе TED и даже время от времени дает интервью, в которых рассказывает свою историю. Она не скрывает, что все это стало возможным после различных курсов психотерапии и работы со своим психотравматическим синдромом. Сегодня делом ее жизни стала борьба за более мирное интернет-пространство, в котором нет места преследованиям и издевательствам.