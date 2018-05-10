Любовь после развода: с кем встречается Трамп-младший

Старший сын американского президента Дональд Трамп-младший находится в процессе развода, но уже нашел новую возлюбленную. Как сообщил медиапортал Page Six со ссылкой на источник, он встречается с телеведущей Кимберли Гилфойл. Пара была замечена во время приема вечером воскресенья, который устроили девелоперы Билл Уайт и Брайан в честь нового посла президента Трампа в Германии Ричарда Гренвелла.

После окончания вечеринки они вместе покинули мероприятие и отправились ужинать в итальянский ресторан Harry Cipriani на Пятой авеню, чем подтвердили слухи о своих отношениях.

На данный момент Гилфойл является телеведущей ток-шоу The Five на телеканале Fox News, в котором она в компании еще четырех ведущих обсуждает актуальные события, политические вопросы и популярную культуру. Кимберли также известна своими близкими отношениями с Трампами.

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В прошлом году она заявила, что вела переговоры с администрацией президента по поводу должности пресс-секретаря, но не смогла занять позицию из-за своего контракта с компанией Fox. При этом в прошлом она занимала прокурорские должности в Калифорнии — в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе (Кимберли окончила юридическую школу Университета Сан-Франциско).

Трамп-младший не станет первым мужчиной с политическими связями в жизни Гилфойл: в течение четырех лет она была замужем за членом Демократической партии и нынешним вице-губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом. В 2005 году они развелись, когда она переехала в Нью-Йорк, чтобы заняться карьерой на телевидении. В прошлом году 49-летняя телеведущая, по слухам, состояла в связи с бывшим директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи во время его непродолжительной размолвки с женой Дейдр Болл. Сам Скарамуччи продержался на своем посту рекордно короткое время — 10 дней.

Дональд Трамп-младший несколько раз вызывал волну недовольства не только из-за своих скандальных постов в твиттере, но и после многочисленных измен своей жене, бывшей модели Ванессе Трамп. Супруги в течение многих лет пытались сохранить отношения ради своих пятерых детей, но в марте 2018 года Ванесса подала на развод.

По сообщениям многочисленных источников, в 2010 году Трамп-младший изменял ей с бывшей моделью журнала Playboy Одри О'Дэй, когда Ванесса была беременна их третьим ребенком. В 2007 году сын Дональда Трампа был приглашен в особняк Playboy в компании беременной Ванессы и шутил об этом на радио:

Pablo Martinez Monsivais/AP Дональд Трамп-младший с супругой Ванессой и детьми

«Вы можете себе представить ад, в котором я находился? Я в особняке Playboy с беременной женой! Хуже и быть не может, правда?»

Именно многократные измены Дона-младшего и стали причиной развода. В середине марта близкий к семье источник рассказал Page Six о шатких, но не до конца потерянных отношениях супругов: «Дон и Ванесса сосредоточены на своей семье, они пытаются решить проблемы тихо и конфиденциально. Их отношения не имеют ничего общего с политикой, это личное дело двух людей».

В ходе бракоразводного процесса, который должен был пройти без затруднений благодаря брачному контракту Трампов, стало известно об богатом наследстве Ванессы. Ее покойный отец адвокат Чарльз Хейдон прославился делом о разводе Мэрилин Монро, но помимо этого он инвестировал $1 млн в развитие бренда томатного соуса Roy's. На момент своей смерти адвокат владел 30 процентами акций компании, которые позже перешли к его жене и матери Ванессы Бонни.

«Соусное предприятие» было продано некой глобальной корпорации в 2017 году за $415 млн, что принесло семье Ванессы достаточную прибыль, чтобы без труда существовать и без финансовой поддержки сына миллионера.

В конце апреля даже Дональд-младший заинтересовался наследством Ванессы и подал запрос о ее материальном состоянии в Верховный суд Манхэттена. Однако еще до выяснения этих обстоятельств их развод попал в категорию «бесспорных», что означает отсутствие претензий сторон на денежные выплаты, поэтому его интерес к деньгам Ванессы можно счесть необоснованным.