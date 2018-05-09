Канны уже не те: куда привела красная дорожка

Знаменитостей, которых может узнать не только заядлый киноман, на 71-м Каннском фестивале оказалось меньше, чем когда-либо. Еще меньше было тех, чей наряд заслуживает упоминания.
Жюри
Председатель жюри этого года Кейт Бланшетт пришла на показ первого фильма в программе в черном кружевном платье Armani Prive и украшениях Chopard. Ювелирный дом, по-видимому, хочет отметиться на всех мероприятиях киноиндустрии.
Возможно, так и должен выглядеть многоуважаемый председатель жюри: не слишком облегающее платье, прикрытые плечи, мягкий вырез на спине и юбка рыбьим хвостом.
Кристин Стюарт — еще один член жюри, который оделся стильно, но предсказуемо. Контракт с Chanel дает некие обязательства, в которые входит появление перед фотографами исключительно в нарядах французского модного дома. Черная плиссированная юбка из тюля была покрыта неким подобием аппликаций, похожих на снежинки, которые школьники вырезают из бумаги. Еще одна такая черная «елочка» висела у актрисы на груди дорогим слюнявчиком. Туфли предоставила марка Giuseppe Zanotti, а валики на руках, видимо, фастфуд.
Леа Сейду решила отдать дань памяти стилистике 20-х годов. Тому самому «Великому Гэтсби», в честь которого выпускная Москва веселилась примерно пять лет назад. Но для француженок подражание неприемлемо, так что актриса лишь поигрывала нитками бисера в юбке. Общая конструкция шелкового платья Louis Vuitton должна быть разобрана по слоям: сверху — «пушистый» слой полупрозрачной ткани, закрывавший одно плечо, под ним виднелось боди, а завершали конструкцию серебристый пояс и того же оттенка лямка на другом плече. Если выкинуть из головы ассоциации с железной губкой для кухни, то лямка смотрится не так уж неуместно.
Гости
Простое платье, которое еще в понедельник не обрадовало модных критиков, во вторник их восхитило.
Джорджия Мэй Джаггер появилась на красной ковровой дорожке в струящемся черном платье в пол от Twinset и мгновенно попала в списки самых стильных гостей церемонии открытия фестиваля.
Вот насколько все плохо.
Какие Канны могут обойтись без актрисы Джулианны Мур, которая стабильно выделяется из толпы любителей классики? Этот год показал, что она может сделать это, даже сливаясь с самим красным ковром. Наряд Givenchy выглядел очень лаконично, а четких линий на кинофестивале порой недостает.
На подкладку алой накидки даже прилетел ворох перьев из Нью-Йорка, что делает классическую «гульку» из волос на ее голове не столь заметной.
Простая прическа в Каннах вполне оправдана, между прочим. Французы не простили бы ей чересчур идеальный образ — укладка сделала бы образ актрисы слишком уж голливудским.
Пенелопа Крус известна своими странными предпочтениями в выборе вечерних платьев, так что ее появление в пышном Chanel Vintage не произвело особого эффекта.
Элементы платья только слегка напоминали черную перьевую гущу, которая скопилась в складках тяжелой ткани.
Но это всего лишь мелочи жизни, ведь стройная фигура и свежесть продемонстрированы, а рядом находится партнер по фильму «Все это знают» Хавьер Бардем.
Модель Роми Стрейд в Alberta Ferretti была самим воплощением юности в солнечных, но довольно прохладных 20-градусных Каннах. Летящее и полностью плиссированное платье с двумя поясами в районе ребер, которые казались сделанными из кусочков диско-шара, и глубокое декольте смотрелись хорошо, скорее всего, по старой как мир причине: на красивых все красиво.
Звезда сериала «Молодой папа» франко-бельгийская актриса Сесиль Де Франс создала свой образ с редкой и аутентичной небрежностью — и сыграла на контрасте с остальными приглашенными. Хлопковое платье цвета слоновой кости и кроя рубашки от Jacquemus, помимо очевидной практичности,
оттеняло загар и скрывало несовершенства фигуры.
Хотя бы кто-то все еще помнит об этом назначении моды, за что французам стоит искренне поклониться после пары не слишком удачных нарядов с вечеринки в музее Нью-Йорка.