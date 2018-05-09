Канны уже не те: куда привела красная дорожка

Знаменитостей, которых может узнать не только заядлый киноман, на 71-м Каннском фестивале оказалось меньше, чем когда-либо. Еще меньше было тех, чей наряд заслуживает упоминания.

Жюри

Eric Gaillard/Reuters

Председатель жюри этого года Кейт Бланшетт пришла на показ первого фильма в программе в черном кружевном платье Armani Prive и украшениях Chopard. Ювелирный дом, по-видимому, хочет отметиться на всех мероприятиях киноиндустрии.

Возможно, так и должен выглядеть многоуважаемый председатель жюри: не слишком облегающее платье, прикрытые плечи, мягкий вырез на спине и юбка рыбьим хвостом.

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Кристин Стюарт — еще один член жюри, который оделся стильно, но предсказуемо. Контракт с Chanel дает некие обязательства, в которые входит появление перед фотографами исключительно в нарядах французского модного дома. Черная плиссированная юбка из тюля была покрыта неким подобием аппликаций, похожих на снежинки, которые школьники вырезают из бумаги. Еще одна такая черная «елочка» висела у актрисы на груди дорогим слюнявчиком. Туфли предоставила марка Giuseppe Zanotti, а валики на руках, видимо, фастфуд.

Леа Сейду решила отдать дань памяти стилистике 20-х годов. Тому самому «Великому Гэтсби», в честь которого выпускная Москва веселилась примерно пять лет назад. Но для француженок подражание неприемлемо, так что актриса лишь поигрывала нитками бисера в юбке. Общая конструкция шелкового платья Louis Vuitton должна быть разобрана по слоям: сверху — «пушистый» слой полупрозрачной ткани, закрывавший одно плечо, под ним виднелось боди, а завершали конструкцию серебристый пояс и того же оттенка лямка на другом плече. Если выкинуть из головы ассоциации с железной губкой для кухни, то лямка смотрится не так уж неуместно.

Гости

Jean-Paul Pelissier/Reuters

Простое платье, которое еще в понедельник не обрадовало модных критиков, во вторник их восхитило.

Джорджия Мэй Джаггер появилась на красной ковровой дорожке в струящемся черном платье в пол от Twinset и мгновенно попала в списки самых стильных гостей церемонии открытия фестиваля.

Вот насколько все плохо.

Jean-Paul Pelissier/Reuters

Какие Канны могут обойтись без актрисы Джулианны Мур, которая стабильно выделяется из толпы любителей классики? Этот год показал, что она может сделать это, даже сливаясь с самим красным ковром. Наряд Givenchy выглядел очень лаконично, а четких линий на кинофестивале порой недостает.

На подкладку алой накидки даже прилетел ворох перьев из Нью-Йорка, что делает классическую «гульку» из волос на ее голове не столь заметной.

Простая прическа в Каннах вполне оправдана, между прочим. Французы не простили бы ей чересчур идеальный образ — укладка сделала бы образ актрисы слишком уж голливудским.

Eric Gaillard/Reuters

Пенелопа Крус известна своими странными предпочтениями в выборе вечерних платьев, так что ее появление в пышном Chanel Vintage не произвело особого эффекта.

Элементы платья только слегка напоминали черную перьевую гущу, которая скопилась в складках тяжелой ткани.

Но это всего лишь мелочи жизни, ведь стройная фигура и свежесть продемонстрированы, а рядом находится партнер по фильму «Все это знают» Хавьер Бардем.

Regis Duvignau/Reuters

Модель Роми Стрейд в Alberta Ferretti была самим воплощением юности в солнечных, но довольно прохладных 20-градусных Каннах. Летящее и полностью плиссированное платье с двумя поясами в районе ребер, которые казались сделанными из кусочков диско-шара, и глубокое декольте смотрелись хорошо, скорее всего, по старой как мир причине: на красивых все красиво.

Eric Gaillard/Reuters

Звезда сериала «Молодой папа» франко-бельгийская актриса Сесиль Де Франс создала свой образ с редкой и аутентичной небрежностью — и сыграла на контрасте с остальными приглашенными. Хлопковое платье цвета слоновой кости и кроя рубашки от Jacquemus, помимо очевидной практичности,

оттеняло загар и скрывало несовершенства фигуры.

Хотя бы кто-то все еще помнит об этом назначении моды, за что французам стоит искренне поклониться после пары не слишком удачных нарядов с вечеринки в музее Нью-Йорка.