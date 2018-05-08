Молись и кайся: 5 лучших и худших нарядов Нью-Йорка

Charles Sykes/Invision/AP Амаль Клуни и ее супруг Джордж во время бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, 7 мая 2018 года

Одна из ведущих вечеринки этого года и блистательная жена Джорджа Клуни появилась на ковровой дорожке в брюках и юбке с корсетом. Видимо, она приняла решение совместить деловой брючный костюм юриста с элементами платья средневековой дивы.

Наряд был предоставлен дизайнером Ричардом Куином, который на металлизированном корсете и глянцевой голубоватой юбке с объемным шлейфом изобразил большие алые розы.

Красиво, практично и под помаду — что может быть лучше для тех, кто не привык к открытому эпатажу?

Eduardo Munoz/Reuters Певица Рианна во время бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, 7 мая 2018 года

Другая ведущая мероприятия появилась в сделанном, разумеется, на заказ ансамбле от Maison Margiela by John Galliano. Рианна показала всем гостям, кто тут на самом деле Папа — сложно было не догадаться по огромной бриллиантовой митре на ее голове от дизайнерского дома Maria Tash Jewelry. Наряд Рианны производит двоякое впечатление:

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сначала хочется сказать, что на заметно располневшей певице короткое платье с навязчивыми элементами облачения римского священнослужителя смотрится чересчур вычурно,

но стоит только вспомнить историю последних выходов девушки на MET, как игра с религиозной символикой становится милой шуткой.

Evan Agostini/Invision/AP Модель Роузи Хантингтон-Уайтли во время бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, 7 мая 2018 года

Можно не цеплять на себя все бриллианты, как понтифик, но выглядеть по-настоящему божественно — стилисты британской модели это доказали. Облегающее платье, которое подчеркнуло красоту молодой мамы, полупрозрачная золотистая накидка, инкрустированная мелкими пайетками, — идеальное сочетание.

Образ завершил привычный для модели сияющий макияж, акцент на губах и очень элегантный лаконичный нимб.

Наверное, только у нее он не выглядел плагиатом образа некогда беременной Бейонсе на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2017 году. Дом Ralph Lauren сделал образ в своих лучших традициях, сделав его хоть и безопасным для воображения особо впечатлительных зевак, но никак не бесцветным.

Ким Кардашьян

Charles Sykes/Invision/AP Актриса Ким Кардашьян во время бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, 7 мая 2018 года

Одним из хедлайнеров мероприятия ожидаемо стал Versace, но голосистая итальянская марка на удивление нарядила своих знаменитостей очень достойно. Исключением не стала и Ким Кардашьян.

В прошлом году светская дива поразила всех простотой белого платья на переполненной стразами ковровой дорожке.

Теперь же она осветила ковер облегающим золотом платьем на тонких бретельках, и в этом наряде немного напоминала армянскую версию Донателлы, но лучшую ее часть. На бедре струящейся юбки был вышит крест, который в этом году все же показал, что Кардашьян знает о теме мероприятия: дизайн Comme Des Garcons в 2017-м ее явно не слишком впечатлил.

Блейк Лайвли

Carlo Allegri/Reuters Актриса Блейк Лайвли во время бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, 7 мая 2018 года

Актриса не перестает давать поводы улыбаться при взгляде не только на ее мужа Райана Рейнольдса, но и на безупречный выбор ее платьев. С Лайвли никогда не бывает скучно, потому что непонятно, что более вечно: ее красота или партнерство с Кристианом Лабутеном. Если бы эту современную и более прекрасную Екатерину Медичи в Atelier Versce увидели веке так в XVII-м, то на нее бы стали молиться.

Для того, чтобы переместить Блейк и всю юбку ее гигантского платья винного цвета с золотым корсетом на Пятую авеню, вчера вечером понадобилось заказать автобус для вечеринок.

Зрелище было максимально комичным: только представьте: вы лежите в тяжелом платье посреди автобуса с голубой подсветкой, рядом находятся шест для стриптиза и Лабутен собственной персоной, который застегивает вам босоножки, потому что вы не в силах дотянуться до своих ног. После решения проблемы с логистикой можно было рассмотреть уникальный наряд, лиф которого расшивали мастера вручную более 600 часов.

Чэдвик Босман

Evan Agostini/Invision/AP Актер Чедвик Боузман во время бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, 7 мая 2018 года

Звезда нашумевшего боевика от кинокомпании Marvel «Черная пантера» также почтил своим вниманием «скромное» действие — и опять в Versace. На его накидке крестов уже сильно прибавилось, помимо них, сливочного цвета костюм покрывали фирменные золотые орнаменты, наряд завершили золотые ботинки в лучших традициях Элтона Джона. Остается только созвать небольшой хор, закричать «Аллилуйя» и прославить «Ваканду навсегда».

Шайлин Вудли

Charles Sykes/Invision/AP Модель Шейлин Вудли во время бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, 7 мая 2018 года

Остается только гадать, о чем думала звезда «Дивергента», когда наряжалась в костюм пажа из советского фильма про Золушку. Описать данный ансамбль довольно проблематично, потому что он представлял собой худшее из всего, что мог выпустить на люди бренд Ralph Lauren. Платье бронзового отлива из эко-кожи должно было стать ассоциацией с латами? Это бы объяснили белые манжеты на рукавах и высоких воротник, но зачем нужны болотного цвета сапоги до бедра — вот настоящая интрига вечера.

Существует легенда, что когда популярность актеров себя изживает, их отчаяние принимает вид геометрической челки.

Charles Sykes/Invision/AP Модельер Алессандро Микеле, певица Лана Дель Рей и музыкант Джаред Лето во время бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, 7 мая 2018 года

Орлеанскую девственницу со сбитой птицей на голове заказывали? Что ж, она все равно там была. Выход Ланы в Gucci в очередной раз доказал, что хайп с модой часто не имеют ничего общего, как бы ни старался Алессандро Микеле убедить нас в обратном.

Сравнительно простой белый наряд с белой окантовкой эдакой героини старинных баллад мог бы не быть дополнен декоративным сердцем на груди, из которого торчали семь кинжалов.

На свое отсутствие прически певица надела нечто, напоминавшее нимб, который сбил несчастную голубую пташку по пути с небес. Кажется все адекватные стилисты марки в момент сборов одевали Джареда Лето.

Карди Би

Carlo Allegri/Reuters Певица Cardi B во время бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, 7 мая 2018 года

Что будет, если настоящая католичка отдаст себя на растерзание Джереми Скотту и его команде Moschino? Примерно то, что получилось из образа модной рэперши Карди Би. К расшитому массивными украшениями платью в пол с золотым бисером и вырезом на бедре в сочетании с декольте вопросов нет, но зачем несчастной беременной Карди прикрепили лоскутное одеяло на пояс, а ее заковали в ошейник, неясно.

В интервью сразу после красной ковровой дорожки она рассказала, что с трудом может разговаривать в платье весом 13 кг, но честно веселилась в нем всю ночь.

Вот это уже настоящая суперзвезда, а Джереми Скотт, наверное, чересчур увлекся созданием средневекового образа — спасибо, что без корсета.

Кэти Перри

Carlo Allegri/Reuters Певица Кэти Перри во время бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, 7 мая 2018 года

Кэти блистала на прошлогоднем балу в красном ансамбле Рей Кавакубо, но тренды — неверные друзья модниц. Казалось бы, вчера было и платье симпатичное золотое, и сапоги до колена, даже ангельская тематика легким шлейфом прокатилась по всему наряду от Versace.

Но все это меркнет и бледнеет по сравнению с тем фактом, что на огромные крылья Кэти Пэрри ушел далеко не один страус.

Все-таки гигантские крылья должны оставаться прерогативой ангелов Victoria's Secret, а ощипывать куриц ради одной ночи в музее Метрополитен несколько расточительно.