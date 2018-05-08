С ней — хоть на Марс: Илон Маск нашел спутницу

Илон Маск снова в центре внимания СМИ: таблоиды обсуждают новую подругу предпринимателя, основательницу бренда спортивной одежды Outdoor Voices Тайлер Хейни. Правда, связывают ли этих двоих романтические отношения, точно никто сказать не может — пара это отрицает. Но таблоиды все-таки верят, что после периода расставаний и примирений Илона Маска с актрисой Эмбер Херд в жизни основателя Tesla и SpaceX появилась некоторая стабильность.

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О том, что Илона Маска стали часто видеть с Тайлер Хейни, входящей в список молодых предпринимателей Forbes, сообщил таблоид Page Six со ссылкой на собственные источники. Однако 46-летний предприниматель и 29-летняя основательница собственного бренда спортивной одежды пока что все отрицают. «Мы дружим, но совершенно точно не встречаемся», — заявила Тайлер Хейни изданию.

Это же подтвердил и представитель Илона Маска, сообщив Page Six, что молодые люди встретились несколько раз в течение последнего месяца, но любовной связи между ними нет.

Тайлер Хейни довольно знаменита в США — благодаря тому, что, будучи выпускницей Школы дизайна Парсонса, основала бренд спортивной одежды в 2013 году, в возрасте 24 лет, — его головной офис находится в Остине, в Техасе, что оказывается особым предметом для гордости жителей этого города. Компания выросла довольно стремительно — во многом этому способствовала репутация Тайлер Хейни, которая, будучи звездой беговой дорожки в колледже, полюбилась СМИ своим разумным подходом к спортивной одежде, которая делается «для человека, а не для сверхчеловка», и внешностью типичной американской блондинки. Сейчас вещи бренда Outdoor Voices выбирают для съемок Vogue, а само название марки появляется в самых разных изданиях о моде и дизайне, включая популярный Fashionista и изысканный Architectural Digest.

Личная жизнь Илона Маска вызывает повышенное внимание публики давно — с тех пор как отец пятерых детей (в первом браке у него последовательно родились сначала двойняшки, а потом тройняшки) начал встречаться с Эмбер Херд, актрисой, прославившейся как жена Джонни Деппа. В 2016 году, когда между актрисой и миллиардером-изобретателем завязался роман, она была уже бывшей женой голливудской кинозвезды.

Уже в августе 2017-го стало известно, что Илон Маск и Эмбер Херд расстались — и предприниматель тяжело переживал это событие. Источники, знакомые с ситуацией, сообщали таблоидам, что графики кинозвезды и предпринимателя не совпадали — Херд много времени уделяла съемкам и чувствовала, что ее карьера идет в гору. «Я был правда влюблен, и мне очень больно, — говорил потом Маск в интервью The Rolling Stone. — Думаю, что, скорее, она со мной порвала, чем я с ней».

После громкого расставания пару еще не раз видели вместе, что порождало слухи о воссоединении Эмбер Херд и Илона Маска.

Так, в ноябре 2017-го бывшие влюбленные встретились за завтраком в Лос-Анджелесе. Пару видели за столиком на открытом воздухе в ресторане Sweet Butter Kitchen в Шерман-Оакс: Эмбер Херд и Илон Маск вместе листали журнал GQ — актриса была объявлена журналом «Женщиной года» и появилась на его обложке. Как писали Daily Mail, миллиардер читал журнал с интересом, а Эмбер заглядывала ему через плечо.

В конце прошлого года главу SpaceX и звезду Голливуда сфотографировали во время прощального поцелуя. Фотографии сделаны 21 декабря после совместного обеда актрисы и бизнесмена в Лос-Анджелесе — утверждалось, что после Маск и Херд уехали в разных машинах. Тогда источники опровергали слухи, будто предприниматель и актриса возобновили отношения — говорили, что они остались друзьями. Однако уже в январе 2018-го издание Page Six сообщило, что они действительно снова вместе — очевидцы наблюдали, как они держатся за руки в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

И все же в феврале они расстались — и уже на оскаровскую вечеринку в Шато Мармон в Западном Голливуде 4 марта пришли порознь, со спутниками. Илон Маск был с неизвестной брюнеткой. Эмбер Херд — с подружкой, писательницей и фотографом iO Тиллет Райт.