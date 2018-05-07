Ангелы и демоны: религия и мода сольются воедино

Бал Института костюма заслуженно называют «главной вечеринкой года». А ведь изначально он задумывался в 1946 году как обычный благотворительный вечер для «модного отделения» нью-йоркского музея Метрополитен: дело в том, что Институт костюма является единственным отделом знаменитого музея, который лишен государственного спонсирования, а значит, должен финансировать себя сам.

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Именно поэтому все деньги с продажи билетов идут на нужды музея, а именно на организацию и поддержку новой выставки.

Организует мероприятие Анна Винтур — самая влиятельная женщина индустрии и главный редактор Vogue US занимается всеми аспектами организации праздника от переговоров с дизайнерами до рассадки гостей уже 23 года. Именно в 1995 году были введены куда более строгие критерии отбора, чем раньше — на мероприятие теперь могут быть приглашены не более 600 гостей.

Charles Sykes/Invision/AP Певица Рианна на MET Gala, 2007 год

В прошлом году с учетом стоимости билетов и брони столов на самой вечеринке ($30 тысяч за приглашение и $275 тысяч за стол), было собрано более $12 млн. Тем не менее, не всем гостям нужно платить за вход: часто выход знаменитости на MET Gala оплачивают модные дома — с условием, что она будет в их наряде от-кутюр.

Сама госпожа Винтур частенько позволяет посещать мероприятие молодым перспективным дизайнерам, которые после этого фактически боготворят главного редактора Vogue и считают ее чуть ли не крестной матерью своей карьеры. А все из-за того, что появление человека на этом балу означают, ято отныне вы свой в агрессивной и конкурентной индустрии моды. Приглашение получают здесь далеко не из-за денег: нужно по-настоящему добиться успеха в области моды, кино, музыки или театра, обратить на себя внимание общественности и понравиться главному редактору Vogue.

Блистать на красной ковровой дорожке в Нью-Йорке в первый понедельник мая — это значит быть суперзвездой, любимцем поколения, достойным хозяином жизни. События, гламурнее этого, человечество еще не придумало.

Однако положение гостей с каждым годом становится все более шатким, потому что при наличии запятнанной репутации завсегдатаи вечеринки могут быть попросту вычеркнуты из списка приглашенных. Так произошло с семьей Дональда Трампа: после того как он стал президентом США в 2016 году, ни одного из членов его большой семьи не было замечено на MET Gala, хотя до этого миллионер стабильно посещал вечер с 1985 года. В 2017 году в ходе провокационного интервью на шоу Джеймса Кордена Анне Винтур был задан вопрос о том, кого точно больше не пригласят на мероприятие, и хотя эта информация строго конфиденциальна, Анна с уверенностью ответила: «Дональда Трампа».

Dennis Van Tine/Geisler-Fotopress Джаред Кушнер и Иванка Трамп на Met Gala, 2016 год

Каждый год балу присваивается определенная тема, которой может стать все, что повлияло на индустрию моды за ее обширную историю — вроде панка или чествования дизайнера, как это произошло в прошлом году с японским дизайнером Рей Кавакубо и ее брендом Comme Des Garçons.

70-ая юбилейная фэшн-феерия, по слухам, станет последней для Анны Винтур в качестве организатора, поэтому стоит уделить этой вечеринке особое внимание.

Если предположения сплетников верны, то главный номер года — сентябрьский — станет заключительным в ее 30 годах в статусе главного редактора настоящей модной Библии.

Помимо главного организатора в центре внимания традиционно находятся и ведущие мероприятия. В этом году чести удостоились Донателла Версаче, Рианна и Амаль Клуни — первые две являются частыми гостьями мероприятия, а брат Донателлы Джанни Версаче не раз вдохновлялся именно католическим искусством для создания своих культовых коллекций. Журнал Vogue, не отступая от своих традиций, сделал героинями обложек майского и июньского выпуска самих организаторов, помимо стандартных номеров в июне выходит специальный выпуск журнала, полностью посвященный балу Института костюма.

Экспозиция этого года получила название «Райские тела: Мода и Католическое воображение», она стала результатом переговоров Анны Винтур и властей небольшого государства Ватикана.

«Краеугольным камнем» выставки, как говорится на официальном сайте MET, станет облачение Папы Римского и различные уникальные папские аксессуары из хранилища Сикстинской капеллы. Многие из пятидесяти экспонатов никогда не покидали границ Ватикана, но будут выставлены в центре костюма имени Анны Винтур. Помимо официального облачения первого лица католической церкви выставку украсят дизайнерские модели с начала XX века, вдохновленные религиозной эстетикой. Саму выставку смогут посетить все желающие уже 10 мая, причем сразу на двух масштабных площадках: непосредственно музее Метрополитан на 5-й авеню, и в его филиале — музее Клойстерс на севере Манхеттена.