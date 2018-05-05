Адель — 30: англичанка, которая поет

Самым быстро продаваемым альбомом в истории Великобритании стал ее «25», выпущенный в 2015 году — в первую неделю после старта продаж в стране купили более 800 тысяч копий. А ставшую легендарной песню Hello впервые поставили в утреннем радио эфире, и уже через несколько часов клип на нее собирал в среднем по миллиону просмотров за час.

Именно тогда Адель поставила рекорд за видео, которое быстрее всего набрало миллиард просмотров на ютьюбе.

Несмотря на взрывной успех своей второй по счету студийной пластинки, она нашла время, чтобы принять участие в многочисленных авантюрах ведущих в том числе британского телевидения. Певица согласилась участвовать в липовом вокальном конкурсе подражателей, в общем, ей самой.

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После того, как Адель замаскировали под ничем не примечательную Дженни, она пообщалась с другими своими двойниками, разумеется, когда пришла ее очередь исполнять свою же песню, на глазах участниц появились первые слезы. Позже все певицы вместе с неповторимым оригиналом исполнили композицию из первого альбома «19» «Make you feel my love», а сам скетч вышел в эфир телеканала BBC.

Ролик с Адель в роли Адель стал самым просматриваемым на ютьюб-канале «Би-би-си» — за две недели его просмотрели более 37 миллионов раз.

Jonathan Short/AP Певица Адель во время премии Brit Awards в Лондоне, 2012 год

В 2017 она стала лауреатом премии «Грэмми» в номинациях «Альбом года» и «Песня года» второй год подряд. В числе других номинантов была Бейонсе со своим альбомом «Lemonade», и половину благодарственной речи британка говорила о том, что не может принять премию именно из-за того, что «Лимонад» во многом превосходит ее собственный. Обе певицы расплакались и признались друг другу в любви, но после случилось беспрецедентное: Адель разломила свою награду на две части и отдала одну из них Бейонсе.

Хотя канал, который транслировал премию, вырезал эту часть видео — певица все-таки разламывала довольно престижную награду — на мероприятии было достаточно фотографов, чтобы запечатлеть столь яркий момент в истории.

Кажется, что Адель превращает в золото все к чему прикасается, как селфи Ким Кардашьян в мире музыки.

Видео с ее участием стало рекордсменом и без этого популярной караоке рубрики вечернего шоу Джеймса Кордена, собрав 179 миллионов просмотров. В ходе небольшого интервью, которое провел Корден в перерывах между песнями, выяснилось, что даже в состоянии эйфории — не стоит забывать, что Адель не святая — делает шокирующе милые вещи.

Она ждала приятеля в одном из лондонских ресторанов, и услышала, как о ней разговаривает семья за соседним столом. После пары бокалов вина певица подошла к ним и оплатила их ужин, а на утро нашла у себя письмо других людей, которым пообещала бесплатно достать билеты на свой концерт.

Chris Pizzello/Invision/AP Певица Бейонсе во время церемонии вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе, февраль 2017 года

В начале 2018 года певица предложила своему близкому другу британскому комику Алану Карру и его партнеру Полу Дрейтону поженить их. Ради скромной церемонии для ближайших друзей и родственников Адель оформила себе лицензию священника, а также выступила в роли организатора всего мероприятия, которое прошло на заднем дворе ее дома в Лос-Анджелесе.

Помимо своих незаурядных организаторских способностей, она продемонстрировала редкую терпеливость и умение хранить секреты — комик объявил о своей свершившейся женитьбе на шоу This Morning в апреле. Через несколько часов после выхода программы в эфир Адель опубликовала фотографию в своем инстаграме, на которой она позирует в гламурной версии рясы на фоне стены роз.

Подпись гласила: «Вижу, все карты раскрыты. Я поженила двоих своих лучших друзей в январе. Вы меня знаете — любой предлог, чтобы нарядиться… #любовьестьлюбовь».

В настоящее время состояние Адель оценивают примерно в $185 млн, что позволяет ей активно участвовать в благотворительных мероприятиях. Она выступает на мероприятиях по сбору средств для больных детей, малоимущих музыкантов и ЛГБТ-сообщества преимущественно в Великобритании.

Любовь к благотворительности играет роль даже когда певица находится в туре: во время их проведения все гости бэкстейджа обязаны пожертвовать минимум $20 на счет британской благотворительной организации Sands. Этот фонд оказывает поддержку тем, кто пострадал от смерти новорожденного и спонсирует исследование по снижению смертности среди младенцев, Адель сама регулярно отдает значительные суммы денег именно этому фонду.

За все время ее мирового турне с шоу Adele Live, только в Великобритании и Европе она собрала для Sands порядка $13 тыс.

За все время своей карьеры она не вступала ни с кем в открытую конфронтацию, хотя ее и пытались спровоцировать. Адель никогда не пыталась сексуализировать свой образ подобно многим другим коллегам, а в самом начале ее карьеры вес молодой девушки составлял 134 кг — этот факт не давал покоя известному модельеру Карлу Лагерфельду, поэтому он неоднократно называл ее «коровой».

Надо отдать должное певице: она не дала волю взрывному характеру и ответила сразу кайзеру и всем тем, кто осуждал ее за лишний вес, что до тех пор, пока килограммы не мешают ей вести привычный образ жизни и заниматься сексом, худеть она не собирается.