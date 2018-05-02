«Это мой брат»: Уэст принял Трампа в семью Кардашьян

В интервью для издания TMZ Канье заявил, что порабощение чернокожих, которое продолжалось в Северной Америке в течение четырех веков, вполне можно назвать личным выбором самих рабов.

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«Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет… 400 лет? Это звучит как выбор», — сказал Канье в своем интервью.

Африканцы ввозились в Северную Америку против своей воли как во время колониального периода, так и после провозглашения независимости США. На протяжении XVII — XIX веков они продавались в качестве рабов, — во время интервью популярному изданию о шоу-бизнесе рэпер решил об этом поговорить.

Канье Уэст рассуждал о психологических последствиях, к которым привело рабство и с которыми афроамериканцы, вероятно, живут до сих пор.

«Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово «тюрьма», потому что рабство слишком прямо относится к идее темнокожих. Как Холокост — это евреи, так рабство — это чернокожие», — сказал рэпер.

Сразу во время онлайн-трансляции интервью Канье столкнулся с гневом со стороны одного из сотрудников TMZ, Вэна Лэйтана, тоже афроамериканца. Лэйтан сказал, что своими словами Уэста лишь демонстрирует «отсутствие мысли» в своих высказываниях.

«Ты имеешь право верить, во что хочешь, но есть факты, и за всем, что ты сейчас сказал, стоят последствия в реальном мире и реальной жизни. Нам приходится иметь дело с маргинализацией, к которой привели 400 лет рабства, а ты сказал, что для нашего народа это было выбором», — высказался журналист в адрес Уэста.

«Я поражен и мне невероятно больно, когда я вижу, что ты превратился в то, что мне кажется нереальным», — добавил Лэйтан.

Помимо этого, в последнее время Канье Уэст активно высказывается в поддержку президента США Дональда Трампа. В интервью он также сказал несколько приятных слов в адрес главы государства: Уэст назвал его своим «малышом» и добавил, что американский президент — «одна из любимых персон в мире рэпа».

Также рэпер защищает американского президента в соцсетях, чем у многих вызывает недоумение. Отношение к президенту большинства американских музыкантов, актеров и большей части афроамериканцев, если судить по их публичным высказываниями и результатам опросов, — в разной степени негативное.

Однако Канье Уэст к их числу не относится. После долгого перерыва он снова начал вести твиттер и сделал сразу несколько постов. Однако наибольшее внимание привлек именно твит, содержащий высказывание в поддержку Дональда Трампа.

«Вы можете быть несогласны с Трампом, но толпа не заставит меня разлюбить его. У нас обоих энергия дракона. Он мой брат. Я люблю всех. Это не значит, что я с кем-либо согласен во всем. Именно это делает нас личностями. И у нас есть право на независимые суждения», — написал Канье.

Также музыкант выложил фотографию бейсболки с надписью «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»), которая является символом предвыборной кампании нынешнего президента США.

«Спасибо, Канье, очень круто!», — ответил Трамп, ретвитнув запись Уэста.

Однако в большей степени твиты вызвали негативную реакцию не просто подписчиков, но и коллег. Музыкант Моби и певица Азалия Бэнкс раскритиковали рэпера, назвали политику президента расистской и добавили, что она не заслуживает поддержки. Снуп Догг в свою очередь попросил Канье «проспаться».

Спустя несколько часов Ким Кардашьян обратилась к мужу с просьбой объяснить подписчикам, что он не во всем поддерживает президента.

«Только что звонила моя жена и попросила, чтобы я прояснил ситуацию для всех. Я не согласен со всем, что делает Трамп. Я ни с кем не согласен на 100%, кроме самого себя».

Эксперты в области моды и брендинга говорят, что такая серьезная поддержка Уэста по отношении к президенту представляет собой рискованный шаг для дизайнера с молодой компанией, даже для такого популярного, как Уэст.

«Его поклонники могут простить его за обезвоживание, побег с шоу ради Ким или отмену тура по причине проблем со его здоровьем. Но разделять энтузиазм и любовь к нашему президенту, в то время как большая часть его фанатов против Трампа, будут не все, и это действительно может повредить его бренду Канье», — сказала Стейси Джонс, бренд-менеджер Hollywood Branded в интервью изданию Hollywood Reporter.