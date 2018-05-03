Ваби-саби: как полюбить бабушкин шкаф

Весь прошлый год мы слышали слово «хюгге» со всех сторон, созерцали безупречные минималистичные интерьеры в каталогах и, возможно, даже читали книги о датской безмятежности. Но прошло время, и все поняли, что эту самую безмятежность, якобы лежащую в основе хюгге, перечеркивает необходимость постоянно обновлять предметы интерьера. Трещина на вазе приравнивается к преступлению против хюгге, и эта несчастная деталь декора подлежит замене.

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Выходит, что хюгге основывается на перфекционизме, поэтому последователям этого стиля придется снова и снова тратиться на новые вещи, и возможно, даже понервничать по этому поводу.

Другое дело ваби-саби — не просто стиль, а целое мировоззрение, которое происходит из Японии. Название «ваби-саби» можно перевести по-разному, однако вариант «небрежная безмятежность» характеризует его лучше всего. Философия ваби-саби очень схожа с философией хюгге, однако в данном случае источником безмятежности выступает не безупречность, а смирение с несовершенством. Огромным преимуществом данного стиля в плане интерьера является то, что он поможет сэкономить множество денег. Не нужно выкидывать истрепавшийся коврик и заменять потертый стул: все эти несовершенства для ваби-саби — не недостатки, а красота и уникальность. Такие детали отражают течение времени, спокойствие и смирение с недочетами.

«Хюгге приравнивает к источнику радости качество и комфорт, в то время как ваби-саби боготворит несовершенство», — рассказал эксперт по трендам Дейна Айсом Джонсон изданию The Globe and Mail. «В эпоху фильтров Instagram и безупречности «как настоящий человек, с реальной жизнью и иногда с грязной квартирой, я готов к новому стилю. Не думаю, что я такой один», — говорит Джонсон.

Мировоззрение ваби-саби предполагает поиск красоты в естественных циклах роста и увядания и любование всем, что непостоянно и неполно. Понятие ваби-саби возникло в середине XV-го века, когда дзен-буддистский монах Мурата Суко и мастер чая Сен-но Рикю ввели эстетику простоты в прежде пышную чайную церемонию. «Это было попыткой избежать влияния континентальной (китайской) культуры и выявить уникальные японские ценности в небрежности и простоте», — объясняет японский дизайнер и арт-директор Кения Хара в своей книге.

Воплощением ваби-саби стала чайная комната. Вместо свирепых красных стен, вычурных золотых украшений и декоративных ложечек из слоновой кости, почитаемых в Китае, японский эквивалент появился как простое, небольшое и пустое пространство, оформленное натуральными элементами из льна, бамбука и, например, камня. Если посуда ломается, ее можно переместить в такое место, чтобы она подчеркивала красоту интерьера. Эстетика простоты призывает быть внимательным к деталям.

Чтобы повторить этот стиль, конечно, можно купить искусственно состаренные дизайнером вещи, например, столы и стулья из грубых досок, посуду с потрескавшейся эмалью, почерневшие столовые приборы. Однако философия ваби-саби предполагает уважение и заботу о тех вещах, которые у вас уже есть, поэтому стоит попробовать дать новую жизнь старым, возможно давно забытым вещам.

Этот стиль отучит покупать новые лишние вещи, а кого-то даже заставит смастерить парочку несовершенных, но уникальных глиняных горшков к себе в спальню под сухоцветы.

Если вдруг вы затеяли ремонт, не спешите заливать лаком потертый паркет и выравнивать стены: голый бетон и металлические конструкции с патиной или ржавчиной сгодятся не только для поднадоевшего стиля лофт.

Что касается освещения, оно в интерьере ваби-саби похоже на принципы освещения в стиле хюгге: свет должен быть мягким, неярким и рассеянным. Стоит отдать предпочтение точечному освещению: несколько простых светильников и торшеров вместо одной яркой люстры в центре потолка. Такой подход к освещению в стиле ваби-саби произошел от японского чайного домика тясицу, который специально строили так, чтобы его окна выходили на северную сторону, где рядом росли деревья, рассеивающие свет. Торшер, ковер на стене, старая югославская стенка: не называйте больше все это «бабушкиным интерьером». Или называйте, но со знаком плюс. Потому что это и есть чрезвычайно модный стиль ваби-саби.