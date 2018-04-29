Связь пропала: дуб Макрона исчез

С Южной лужайки Белого дома в Вашингтоне исчезло дерево, посаженное в понедельник, 23 апреля, президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном во время визита последнего в Америку. Саженец дуба, привезенный Макроном, был символом дружбы двух стран. В Вашингтон он переехал из леса Белло на северо-востоке Франции, где сто лет назад, летом 1918 года, американские солдаты сражались вместе с французскими на фронтах Первой мировой войны. В той битве при Белло погибло около 2000 американцев.

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 апреля 2018 г.

В начале недели Эммануэль Макрон написал в своем твиттере: «100 лет назад американские солдаты воевали во Франции, в Белло, чтобы защитить нашу свободу. Этот дуб (мой подарок @realDonaldTrump) будет напоминанием в Белом дома об этих связях, что объединяют нас». Фото, сделанные во время посадки дуба, на которых, помимо президентов двух стран, орудовавших лопатами, запечатлены также первая леди США Меланья Трамп и супруга президента Франции Бриджит Макрон, обошли весь мир и стали основой для множества мемов в соцсетях. Однако сейчас дерево пропало — в субботу, 28 апреля, его исчезновение обнаружил фотограф агентства Reuters, сфотографировавший место, где должен был находиться дуб.

Сейчас вместо деревца там участок пожелтевшей травы, выделяющийся на фоне зеленого газона Южной лужайки Белого дома.

СМИ уже обратили внимание на то, что дерево пропало после того, как в США после отъезда четы Макронов прилетела с визитом канцлер Германии Ангела Меркель (о том, что французские и американские солдаты сражались во время Первой мировой войны против Германии, напоминать, наверное, будет излишне).

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Белый дом таинственное исчезновение дерева не прокомментировал. СМИ уже начали предполагать, что дерево не прижилось, поскольку лучшее время для посадки саженцев — это все-таки осень, а не весна — так, французское радио Franceinfo ожидает, что дуб вернется в октябре.

Однако представитель Елисейского дворца рассказал информационному порталу Le HuffPost, что саженец прекрасно себя чувствует, однако по правилам, установленным американской таможней, он должен пройти период карантина. Дело в том, что по закону любые растения, семена и даже почва, которые привозят в США из-за рубежа, должны сначала выдержать карантин, прежде чем быть интегрированы в американскую землю. Это делается на случай, если растительный материал окажется зараженным какой-нибудь болезнью или насекомыми. Дуб, привезенный Эммануэлем Макроном, посадили для того, чтобы можно было сделать фотографии, а после отправили на карантин. По истечении положенного срока он вернется на место, где сейчас желтеет трава.

При этом на Елисейских полях отметили, что Дональд Трамп оказал Макрону исключительную любезность, согласившись обойти санитарные нормы ради трогательного мероприятия. Получил ли Макрон фитосанитарный сертификат, прежде чем привезти саженец в Америку, как этого требуют американские законы, не сообщается.

Совместная посадка дерева была не единственным трогательным моментом, отмеченным СМИ со время визита Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит в США. Пресса ужа называет их отношения «бромансом» — этим термином определяют нежную, близкую дружбу, которая бывает между гетеросексуальными мужчинами (от «brother», то есть «брат», и «romance» — «любовная связь»).

Одним из самых ярких эпизодов визита Макрона в США стал жест заботы со стороны Трампа,

когда он отряхнул с пиджака Макрона перхоть со словами «У нас очень особенные отношения. На самом деле давайте я уберу у вас тут чуть-чуть перхоти» на глазах журналистского пула, а после чего добавил, что вообще-то Макрон совершенен. Да и вообще во время визита французского лидера во Францию 71-летний Трамп был внимателен к 40-летнему Макрону — водил его за руку, похлопывал по предплечью и целовал в щеку, правда, не касаясь губами, как это делают дамы при встрече на светских раутах.