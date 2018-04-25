Мадонна проиграла: ее вещи уйдут с молотка

Судья Верховного суда в Манхэттене Джеральд Лейбовиц в понедельник, 23 апреля, вынес постановление, согласно которому запрет на продажу личных вещей Мадонна, принадлежавших Тупаку Шакуру, снимается. Таким образом судебный запрет пускать с молотка расческу, нижнее белье, личные письма и еще 22 предмета, наложенный в июле 2017-го, больше не действует — и онлайн-аукциону Gotta Have Rock and Roll и бывшему арт-консультанту певицы Дарлин Лутц ничто не мешает заработать на славе Мадонны и покойного рэпера.

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В первый раз судьи приняли во внимание тот факт, что волосы, оставшиеся на расческе, могут быть использованы для расшифровки ДНК Мадонны — это позволило ей выиграть дело. Тогда она настояла на том, что ее звездный статус «не отменяет мое право сохранять тайну частной жизни, особенно в том, что касается личных вещей».

По заявлению самой Дарлин Лутц, которая была не только арт-консультантом, но и подругой Мадонны, конфликт по поводу этих предметов был улажен еще в 2004 году, когда она и певица заключили соглашение. Они сделали это после того, как в 2003-м их отношения испортились.

Теперь суд выяснил, что ограничение срока на использование в каких-либо целях этих вещей Мадонны больше не действует. Лейбовиц также отметил, что Мадонна не должна была противодействовать Дарлин Лутц, ранее помогавшей ей составлять коллекцию предметов искусства. Судья задался вопросом, почему протест певицы вызвали именно действия ее бывшего арт-консультанта, а не ее собственных помощников, которые, по заявлению Мадонны, и передали Дарлин Лутц ее вещи, оставленные когда-то у Тупака.

Адвокат Лутц назвал решение суда «полной победой» и заявил: «Мисс Лутц теперь вольна делать со своей собственностью все, что хочет, без продолжающихся претензий со стороны Мадонны».

Аукционный дом Gotta Have Rock and Roll заявил, что на продажу вещи Мадонны будут выставлены в июле 2018-го. Там заявили, что не сомневались в решении суда и предприняли все усилия для того, чтобы аукцион состоялся.

Среди предметов, которые будут выставлены на продажу, особое внимание прессы привлекает письмо Тупака Шакура, написанное им в 1995 году из тюрьмы — в нем он объяснял, почему они с певицей должны расстаться. Баталии вокруг этого послания разразились и в суде — по сообщению портала TMZ, судья заявил, что если бы Мадонна не хотела, чтобы письмо когда-либо было опубликовано, она вообще не должна была подписывать соглашение с Дарлин Лутц. На это певица возразила: она не знала о том, что оно находится в распоряжении арт-дилера и что оно очень личное.

По оценкам портала Artnet, письмо Тупака может уйти за сумму в $400 000: в 2017-м предварительные ставки за него составили $100 000.

В письме Тупак предлагает Мадонне, с которой он встречался с 1994-го, расстаться, поскольку имидж рэпера может пострадать из-за романа с белой женщиной.

«Можешь понять? — пишет он. — Для тебя появиться с черным мужчиной не означает рискнуть карьерой. В любом случае ты будешь выглядеть более открытой и взволнованной. Но для меня, по крайней мере, так мне раньше казалось, это означает, что из-за своего имиджа я разочарую половину из тех, кто сделал меня, как я думаю, тем, кто я есть. Я никогда не хотел обидеть тебя». Кроме того, Тупак пишет, что расстроен из-за интервью Мадонны, в котором она сказала, что собирается «реабилитировать всех рэперов и баскетболистов».

В распоряжении аукционистов есть также письмо Мадонны к Тупаку, в котором она называет Уитни Хьюстон и Шэрон Стоун «жуткими посредственностями».

Мадонна и Тупак Шакур встречались тайно: долгое время тот факт, что у них был роман, никак не подтверждался. Лишь в 2015 году в радиопередаче Говарда Стерна SiriusXM Мадонна рассказала, что их познакомила актриса Рози Перес на вручении премии Soul Train Music. Впрочем, косвенно слухи о романе поп-звезды и рэпера подтвердила и сама Рози Перес в 2014-м, рассказав в передаче The Wendy Williams Show о том, как Мадонна и Тупак впервые встретились.

Тупак Шакур погиб через полтора года после того, как отправил Мадонне прощальное письмо: самый продаваемый рэпер мира был ранен в дорожной перестрелке 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Через несколько дней он скончался в больнице от полученных ран.