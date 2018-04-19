Воспитать гения: Мэй Маск — 70

Мэй Маск родилась в Канаде, но ее семья решила эмигрировать в Южную Африку, когда ей было два года. Ее родители были авантюристами и летали на пропеллерном самолете по всему миру, используя лишь карту и компас. В одном из интервью для Vogue она призналась: «Вы можете себе это представить? Я ужасаюсь, когда вспоминаю о том, как мы летели так низко, что можно было распознать дорожные знаки».

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В Южной Африке она начала свою модельную карьеру: в 15 лет поступила в модельную школу, а в 1969 году стала финалисткой конкурса красоты Мисс Южная Африка. Ей приходилось усердно учиться, чтобы преодолеть стереотипные представления о том, что все модели — глупые. Мэй постоянно носила с собой книги и читала, даже сидя на тренажере. В 1970 году она вышла замуж за южноафриканского инженера, с которым познакомилась еще в старшей школе.

Мэй родила троих детей, получила степень магистра диетологии в университете Orange Free State, а затем степень магистра в области питания в Университете Торонто.

У Мэй трое детей: Илон — генеральный директор Tesla, один из самых знаменитых инженеров, предпринимателей и миллиардеров нашего времени; Кимбал — активный приверженец здорового питания и владелец сети ресторанов The Kitchen; и дочь Тоска — талантливый кинорежиссер, продюсер и сооснователь Passionflix-Netflix.

Через девять лет совместной жизни Мэй и Эррол приняли решение развестись, а в 1989 году Мэй вместе с детьми переехала обратно в Канаду.

Поначалу семья едва сводила концы с концами, и Мэй приходилось работать на пяти работах одновременно. Илон устроился в Microsoft, а его мама работала в Университете Торонто, чтобы дети могли обучаться там бесплатно, вела модельные курсы и лекции по здоровому питанию, а также работала диетологом. На нервной почве Мэй Маск набрала 18 килограмм и даже стала одной из первых плюс-сайз моделей, но начав работать диетологом, смогла избавиться от лишнего веса и продолжила обычную модельную карьеру.

С первой зарплаты Мэй купила в дом ковер, чтобы сидеть на нем, потому что в новом доме не было абсолютно никакой мебели, а со следующей — компьютер для Илона, и ему приходилось сидеть за ним прямо на полу.

«Я плакала, когда дети проливали молоко, ведь у меня не было денег, чтобы купить им еще пакет», — вспоминает Мэй.

У семьи не было средств на кафе, прочие развлечения и парикмахера, поэтому Маск сама стригла детям волосы. Она делала многое для своих детей, однако они не выросли избалованными. Мэй Маск признается, что секрет воспитания гениев — в отсутствии воспитания: она прикладывала огромные усилия для того, чтобы прокормить семью, а времени следить за тем, как они делают уроки и чем занимаются в свободное время, у нее совсем не оставалось. Дети росли самостоятельно и прилежно учились и без надзора матери.

Мэй лишь подавала детям яркий пример того, что нужно усердно трудиться, чтобы добиться успеха, поэтому ее дети выросли такими же трудоголиками. В школе она настолько хорошо знала математику, что учителя просили ее преподавать старшим классам. Илон смеется над этим, потому что сейчас знает математику намного лучше, чем его мать.

Однако иногда Мэй все же помогала детям с бизнесом. Однажды она даже делала вместе с сыновьями презентацию для инвесторов до ночи. Они очень устали в тот день, и когда пошли в лучший ресторан в Пало-Альто, она сказала: «Это последний раз, когда я плачу за наш ужин». Все сложилось успешно, и с тех пор Мэй действительно ни разу не платила за своих детей.

Кроме того, она сеяла в своих детях принципы здоровой жизни. Например, любовь к здоровому питанию, которую она передала детям, привили ей еще ее родители. Они не были богаты, но зато ели полезную еду — фрукты с деревьев и ягоды. В результате один из ее сыновей Кимбал построил на этом бизнес и призывает полезно питаться миллионы других людей.

Благодаря такому методу воспитания Илон, Кимбал и Тоска были очень независимыми детьми, росли самостоятельными и всего добились сами. «Они всегда много работали, делали хорошие вещи. А я учила их, чтобы все, что они делали, приносило пользу не только для них, но и для окружающих. Я ими горжусь», — признается Мэй.

Сейчас Мэй Маск — профессиональная модель, лицо марок Clinique и Revlon. А еще она ездит по всему миру с лекциями о диетологии. И все же мир ее знает как мать гения — возможно, это все-таки ее главное достижение.