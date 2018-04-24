Монархи из яслей: как живут дети Виндзоров

Старшему ребенку королевской пары Джорджу 22 июля 2018-го исполнится пять лет. Его полное имя — Джордж Александр Луи. Джорджем его назвали в честь Георга VI, отца королевы, Александр — это второе имя Елизаветы II, а Луи — это дань уважения Луису Маунтбеттену, дяде принца Филиппа. Джордж занимает третье место в очереди на британский престол после своего отца принца Уильяма и дедушки, принца Чарльза, а в случае коронации его будут называть королем Джорджем VII.

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Мальчик посещал довольно скромный детский сад, а в сентябре прошлого года пошел в подготовительную школу. Кейт и Уильям выбрали для сына общую школу Thomas's Battersea, где обучаются как девочки, так и мальчики. Тем самым они нарушили традицию, однако сделано это было для того, чтобы позднее Шарлотта смогла учиться вместе со своим братом.

Одноклассникам принца представили как Джорджа Кембриджа.

Еще до рождения Джорджа успели окрестить самым известным ребенком в мире. И нет ничего удивительного в том, что член королевской семьи пользуется такой популярностью еще с малых лет. В честь его двухлетия королевский монетный двор выпустил ограниченную серию пятифунтовых монет с Георгием Победоносцем, новая монета появилась в Великобритании и в честь его первого дня рождения. С одной ее стороны изображен портрет королевы, а семейные гербы — с другой. Вместе со своей прабабушкой Елизаветой II мальчик стал героем новой книги о Винни Пухе, выпущенной в честь 90-летия королевы. Согласно сюжету, главный герой книги отправляется в Букингемский дворец, где и встречает королеву вместе с Джорджем.

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Полное имя принцессы звучит как Шарлотта Элизабет Диана. Такое имя дано девочке в дань уважения ее прабабушке и покойной матери Уильяма, принцессе Диане. В настоящее время Шарлотта занимает четвертое место в очереди на трон после ее старшего брата принца Джорджа.

Принцессе всего лишь два года, но у нее уже есть свои предпочтения и любимые занятия. Шарлотта разделяет любовь своей мамы к розовому. Это ее любимый цвет. Поскольку королевская семья не ведет расточительный образ жизни и не видит ничего зазорного в том, чтобы появиться на публике несколько раз в одной и той же одежде, Шарлотта часто надевает одно из любимых розовых платьев в цветочек.

Девочка очень любит танцевать. Во время встречи с премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом и его семьей Уильям рассказал об этом увлечении своей дочери. Когда миссис Мускат заявила, что ее десятилетние дочери-близнецы учатся в театральной школе, Уильям ответил, что если речь идет о сцене, то Шарлотте нравится танцевать.

Особое внимание в королевской семье уделяется спорту. Принц Джордж этой зимой начал осваивать горные лыжи, а Шарлотта посещает уроки конного спорта.

Поскольку Уильям и Кейт — поклонники тенниса, их дети уже осваивают этот вид спорта.

Джордж и Шарлотта обучаются в закрытом клубе Hurlingham в Лондоне, хотя как гласят отчеты с тренировок, в силу возраста детям пока что хочется просто побить по мячу.

К спорту по обратную сторону экрана телевизора тоже относятся хорошо. Вся семья болеет за английский футбольный клуб «Астон Вилла» и любит носить одежду с символикой команды. А что касается «неспортивных» программ, Кейт и Уильям стараются показывать детям только отечественные мультфильмы. Любимый мультсериал Шарлотты — «Свинка Пеппа», а Джорджа — «Пожарный Сэм».

Хоть и королевская семья старается по большому счету соблюдать здоровый образ жизни, родители не отказывают Джорджу и Шарлотте в не самой полезной пище. Их любимая еда — пицца и паста. Им нравится готовить вместе с мамой: об этом рассказала Кейт в общественном центре Сент-Луи во время приготовления еды для большого ланча содружества. Герцогиня пояснила, что особое удовольствие в процессе приготовления им доставляет пачкать руки в липком тесте.

Кроме того, несмотря на юный возраст, Шарлотта и Джордж уже немного говорят по-испански, и это заслуга их няни родом из Испании, которая, кстати, у малышей всего одна на двоих.

Дети Уильяма и Кейт частенько признаются самыми стильно одетыыми. Например, два года назад журнал GQ внес принца в список самых стильно одетых мужчин Англии, а вместе с принцессой они обгоняют свою маму в рейтинге самых модных членов королевских семей. Одежда, в которой появляются Виндзоры (в том числе, и будущие, как Меган Маркл), тут же становится популярной, и продажи подобных моделей возрастают в несколько десятков и даже сотен раз.