Вивьен Вествуд: рыжеволосая бунтарка

Биография

За свою многолетнюю карьеру Вествуд стала одной из самых влиятельных и уважаемых дизайнеров в модной индустрии, но сама она выросла не в Лондоне Анны Винтур и Грейс Коддингтон —

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в свои 17 Вивьен жила в Англии времен индустриальной революции, работала на фабрике и не думала о карьере в индустрии моды.

В 1960-м ее судьба казалась предрешенной: она вышла замуж за Дерека Вествуда, родила от него сына Бена и преподавала в школе. Эпоха арт-галерей и театров перевернула скучную жизнь провинциальной учительницы после того, как Вивьен Вествуд разошлась с мужем и встретила будущего менеджера группы Sex Pistols Малкольма Макларена. Он был полной противоположностью Дерека: студент художественной академии, который поддерживал ее творчество — тогда Вивьен воспринимала шитье только в качестве хобби. С Маклареном она родила своего второго сына Джозефа, но это не остановило развитие ее новой карьеры. Друзья нового мужа показали дизайнеру мир безграничной фантазии и возможностей, а также продемонстрировали наличие реальной связи между искусством и политикой.

Charles Platiau/Reuters Модель в показе весенне-летней коллекции Вивьен Вествуд в рамках Парижской недели моды, 2016 год

Джозефу, кстати говоря, уже исполнилось 50, и теперь его знают как Джо Корра — сооснователя империи роскошного нижнего белья Agent Provocateur.

1971 год. Макларен открывает первый бутик Вествуд по адресу Кингс-Роуд 430, у которого пять раз меняется название — Вивьен колеблется и постоянно меняет вывески. Сначала это был Let It Rock («Да Будет Рок»), в 1974-м магазин стал называться «Секс». Через два года на мировой сцене появляются Sex Pistols, которые мгновенно стали символом всей панк-рок культуры, и каждого из них одевал дом Вествуд. Сумасшедшая популярность субкультуры панков вознесла ее на вершину успеха, но в начале восьмидесятых британские панки выросли и отмыли краску с волос, а Вивьен не дала о себе забыть. В Лондоне она представляет свою первую коллекцию для искушенной публики под названием «Пират»: юбки фасона «мини-крини», свободные рубашки, твидовые костюмы и летящий тюль.

В 1992 году она начала шить роскошные свадебные платья, а потом разработала коллекцию часов совместно с брендом Swatch, которая получила название «Путти» — так что сегодняшние коллаборации точно не представляют собой беспрецедентное явление.

Pascal Rossignol/Reuters Вивьен Вествуд в конце своего показа в рамках Парижской недели моды, 2010 год

Ее коллега Джаспер Конран однажды пошутил, что Вествуд действует на других дизайнеров как слабительное, и добавил: «Вивьен делает, а другие следуют».

Награды

В 1990-м Вествуд запустила свою премьерную коллекцию мужской одежды во Флоренции, в тот же год ее назвали британским Дизайнером года — этот эпизод из ее биографии вошел в документальный фильм «Вествуд: Панк, Икона, Активист», который выходит в прокат 19 апреля. Она снова удостоилась этой высокой чести уже в следующем году. Разумеется, марка росла, с каждым годом в компанию приходило все больше сотрудников, а в 1998-м дом Vivienne Westwood получил Королевскую корпоративную премию. Эта программа предполагает вручение наград британским предприятиям, которые преуспели в сфере международной торговли и различного рода инновациях.

Премия считается высшей официальной наградой для компаний во всей Великобритании.

Christine Grunnet/Reuters Модель Надя Ауэрман в показе Вивьен Вествуд, 1994 год

В 1992 году она удостоилась титула «Самый выдающийся орден Британской империи», которым ее наградила лично королева Елизавета II в Букингемском дворце. Вместе с этим рыжеволосая бунтарка автоматически приобрела статус дамы-командора.

2007 год также не обошелся без награды: на церемонии вручения премии British Fashion Awards дизайнер победила в номинации «За выдающиеся достижения в модном дизайне», но не смогла подняться за ней на сцену, потому что в момент объявления результатов отошла в уборную.

Знаменитые клиенты

Несмотря на бунтарскую натуру дизайнера, некоторые члены королевской семьи выбирали наряды от мадам Вествуд для особых случаев. Например, в 2009-м вторая жена принца Чарльза герцогиня Корнуэлльская Камилла выбрала платье бренда для королевских скачек в Аскоте, принцесса Евгения Йоркская выбрала Westwood для свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Однако это было, скорее ,актом редкой преданности, ведь когда-то Вивьен была дизайнером их свадебных платьев.

Russell Boyce/Reuters Вивьен Вествуд, 2004 год

Не стоит думать, что Вествуд теперь выбирают только чопорные английские аристократы — она в течение многих лет являлась консультантом по стилю самой Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в Большом Городе» и актрисы Сары Джессики Паркер в жизни.

А как могло быть иначе? За всю свою карьеру, закат которой далеко, Вивьен Вествуд не раз доказала, что слова «секс» и «мода» неразрывно связаны между собой.