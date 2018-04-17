Вивьен Вествуд: королева панка и символ Британии

Картина «Вествуд: Панк, Икона, Активист» — результат четырехлетнего труда британского документалиста Лорны Такер. Используя архивные видеозаписи тридцатилетней давности, интервью с Вествуд и ее командой, фрагменты модных показов и примерок, Лорне удается показать то, ради чего стоило снимать этот фильм – то, как из панк-иконы и владелицы маленького магазинчика на Кингс-роуд Вивьен Вествуд стала таким же символом Великобритании, как Биг Бен и принцесса Диана.

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Картина наглядно демонстрирует, как девочка из простой семьи превратилась в главного английского модельера.

С момента основания модного дома Vivienne Westwood прошло 40 лет. Сегодня это не просто коммерчески успешный бренд, это империя, которая много лет живет по законам одного человека.

В фильме нет последовательной хронологии: вместо этого Такер делает акцент на самых значимых моментах истории компании. Вот Вивьен получает звание лучшего дизайнера года по версии Британского совета — и тут же ее сын вспоминает, как в магазине приходилось ставить свечи, потому что нечем было платить за электричество. Есть в фильме и фрагмент английской передачи Сью Лоули, где коллекцию Вествуд поднимают на смех и разносят в пух и прах. Но дизайнера не задевает и это: Вивьен неподвластна эмоциям и вновь продолжает отстаивать собственные идеи.

Следующий кадр – съемка в музее Альберта и Виктории, где сотрудники с трепетом демонстрируют вещи из коллекции Vivienne Westwood. А вот примерка, во время которой кутюрье решает все переделать. Она лично просматривает каждую вещь в коллекции, критикует сотрудников за неудачные акцентные детали и совершенно не беспокоится о том, сколько денег выручит за свои вещи.

С экранов на нас смотрит человек, который искренне хочет поделиться философией бренда: Вествуд не нуждается в пиаре и не стремится выставить себя в правильном, социально одобряемом свете. Вместо этого она открыто обсуждает свою личную жизнь, рассказывает о неудачах бренда и на собственном примере демонстрирует, что возраст не имеет значения.

Наблюдая за эволюцией бренда, зритель понимает, кем на самом деле является женщина, которой под силу сделать из маленького магазинчика всемирно известную компанию.

Она верна своим идеям, не боится сложностей — да и вообще ничего не боится — и не обращает внимание на общественное мнение. Не прогибаясь под окружение и обстоятельства, ей удается продолжать делать то, что она считает нужным. В свои 77 лет Вествуд такая же, как 40 лет назад – жесткая, увлеченная, бескомпромиссная и точно знающая, чего хочет. Она продолжает бросать вызов обществу, не стесняется в выражениях и задает тренды.

Тогда в 70-х ее ершик на голове считался эталоном стиля, сейчас же все модницы используют розовые тени – точно такие же, какими красится Вествуд.

Первые шаги Вивьен в моде – успех совместного творчества с возлюбленным и, по совместительству, менеджером Sex Pistols Малкольмом Маклареном. Впрочем, их отношениям в фильме уделено едва ли несколько минут. «О нет, только не спрашивайте меня о нем», – отшучивается кутюрье.

Режиссера интересует другая любовная линия – третий муж Вивьен Андреас Кронталер. Трогательные монологи Андреаса убеждают зрителей, что Вивьен состоялась во всех сферах жизни – супруг буквально боготворит ее.

Фильм называется «Панк, Икона, Активист». Если первые два пункта отображены наиболее ярко, то общественная деятельность Вествуд отражена не слишком подробно. Такер вставляет лишь пару фрагментов, из которых зрителю становится понятно, что помимо моды у Вивьен есть и другие увлечение. Вот она не приходит на открытие собственного бутика в Париже, так как занята подготовкой к докладу, следующий кадр – Вествуд рассуждает об экологии. И все. Видимо, именно это послужило причиной неодобрительных отзывов о фильме со стороны кутюрье и ее семьи.

«Этот фильм – банальность. А я нет», — высказалась о картине Вивьен. Остались недовольны сюжетом и ее сыновья. Впрочем, даже несмотря на этот недочет, после просмотра не остается вопросов почему Вествуд — живая легенда.