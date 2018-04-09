Искусство развода: 7 самых прибыльных сделок

Рассел Кроу устроил аукцион «Искусство развода» совместно с домом Sotheby's Australia в Сиднее. Мероприятие приурочено к 15 годовщине свадьбы с Даниэль Спенсер и дню рождения самого актера. На торги были выставлены сувениры из фильмов, в которых снимался Кроу. Например, сапоги из фильма «Бритоголовые», доспехи из «Гладиатора», костюм из фильма «Хозяин морей: на краю земли».

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Аукцион прошел с большим успехом, о чем Кроу немедленно заявил своим подписчикам.

«$ 3,7 млн продано, насчет еще $350 тыс. ведутся переговоры. Несколько вещей, которые я не очень-то хотел продавать, возвращаются домой. Неплохая выручка за пять часов.

Надеюсь, вам понравилось», — написал он в твиттере.

Подобный аукцион – хорошая попытка вернуть хотя бы часть средств, которую пришлось выплатить бывшей супруге в качестве компенсации после развода. Тогда, в 2012 году, когда пара приняла решение расторгнуть брак, суд обязал Кроу выплатить Спенсер $25 млн. Впрочем, по голливудским меркам, расторжение брака обошлось достаточно дешево. История знает и более разорительные для одного из супругов разводы.

Майкл Дуглас и Диандра Дуглас

Shannon Stapleton/Reuters Майкл Дуглас и Диандра Дуглас. Брак продлился с 1977 по 2000 год. У пары есть сын Майкл Камерон (род. 1978)

Актер Майкл Дуглас развелся со своей супругой, кинопродюсером Диандрой, спустя 23 года брака. Решение всерьез ударило по бюджету Дугласа – актера обязали выплатить половину гонораров, которые он получил за съемки во время брака. За 23 года Дуглас снялся в 17 картинах, поэтому

после развода его супруга отсудила себе $45 млн.

На этом история не закончилась. Когда в 2010 году в кино вышел фильм «Уолл-стрит: Деньги не спят», брошенная жена вновь потребовала деньги. Диандра подала иск в суд с требованием выплатить ей компенсацию, так как была убеждена, что имеет прямое отношение к успеху фильма. Иск, разумеется, был отклонен.

Джеймс Кэмерон и Линда Хэмилтон

Michael J Caulfield/AP Линда Хэмилтон и режиссер Джеймс Кэмерон, 1998 год. Пара была вместе с 1991 года. 15 февраля 1993 года родилась дочь Жозефина. Линда и Джеймс поженились в 1997 году, развелись — в 1999-м

Режиссер легендарного «Титаника» Джеймс Кэмерон прожил с актрисой Линдой Хэмилтон восемь лет. Два из них они состояли в официальном браке. Решение подать на развод пара приняла в 1999 году. Суд обязал Кэмерона выплатить бывшей жене $50 млн. Впрочем, если учитывать успех «Титаника» в денежном эквиваленте (а картина вышла на экраны, когда они еще были в браке), сумма не такая уж и большая.

Мадонна и Гай Ричи

Stephen Hird/Reuters Гай Ричи и Мадонна. Официально развелись 21 ноября 2008 года после 7 лет супружеской жизни. В браке родился сын Рокко. Незадолго до развода Гай и Мадонна усыновили годовалого ребенка из Малави, Дэвида Банду

Развод поп-королевы Мадонны и режиссера Гая Ричи был одним их самых громких в истории Голливуда. Прошло уже 10 лет, но в прессе до сих пор так и не появилась официальная информация о том, что же на самом деле послужило причиной распада пары. Не акцентировали внимание экс-супруги и на суммах, которые Ричи пришлось выплатить Мадонне. По оценкам прессы, это может быть от $76млн. до $92 млн.

Кевин Костнер и Синди Силва

Wikimedia Commons Кевин Костнер и Синди Силва. У бывших супругов трое детей

Одна из самых красивых пар Голливуда Кевин Костнер и Синди Силва прожили в браке 16 лет. За это время у них родилось трое детей. Однако измена Костнера, в результате которой он стал отцом в четвертый раз, заставила пару подать на развод. По решению суда Синди Силва получила $80 млн.

Харрисон Форд и Мелисса Мэтисон

Reuters Харрисон Форд и Мелисса Мэтисон. В браке родились сын Малкольм и дочь Джорджия

Брак Харрисона Форда и Мелиссы Мэтисон закончился по той же причине, что и у Костнера и Силвы. Актер, почувствовав кризис средних лет, решил любыми способами вернуть молодость. Сначала в ход шли типичные атрибуты в виде одежды и машин, затем постоянные вечеринки в ночных клубах, а после и новые увлечений в виде молодых женщин.

Долгое время Мелисса делала вид, что не в курсе измен супруга, но в какой-то момент количество светских сплетен вокруг ее брака все-таки заставили обратиться к адвокату.

По решению суда Форд выплатил экс-супруге $80 млн., также адвокат потребовал вернуть роялти за фильмы «Звездные войны» и «Индиана Джонс».

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Reuters Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер. Пара прожила вместе 25 лет, у них четверо детей, а расстались они сразу после завершения политической карьеры Арнольда — в 2011-м

Казалось, более крепкой пары, чем Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер в Голливуде просто не найти. 25 лет брака, четверо детей, совместно нажитое состояние в $400 млн.

Супружеская лодка дала трещину, когда актер сознался жене в наличии внебрачного сына от их домработницы.

Более того, разница между общим сыном пары и ребенком со стороны составляли всего неделю. Пережить такой позор Мария не смогла и подала на развод. По решению суда Шварценеггер выплатил бывшей супруге $ 200 млн.

Мэл Гибсон и Робин Мур

Reuters Мел Гибсон и Робин Мур. Пара поженилась в самом начале карьеры Гибсона, в 1980 году. У них семеро детей

Самым дорогим разводом между звездами западного шоу-бизнеса считается расторжение брака между Мэлом Гибсоном и Робин Мур. Вместе они прожили 31 год, за это время в паре родилось семеро детей. Развод обошелся в гигантсткую сумму ---

Мэл Гибсон выплатил экс-возлюбленной $450 млн.

На этом денежные обязательства перед Робин Мур не закончились. У них бывших супругов остался несовершеннолетний сын, финансовое обеспечение которого также легло на плечи Гибсона.