Яйца всего мира: как отмечают Пасху за рубежом

В большинстве стран, не только в России, Пасха — один из важнейших праздников в году. К ней готовятся за несколько недель — украшают дом, играют в традиционные игры, и в каждой стране делают это по-своему.

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В Италии вместо кулича готовят коломбу: кекс с лимоном и миндалем в форме креста, гнезда или, если получится, голубя. Это угощение принято считать главным, однако в разных регионах пекут разные пасхальные пироги: где-то это сырный пирог, а где-то творожный кекс с творогом и цукатами. А в сам праздник итальянцы устраивают «scoppio del carro», то есть «взрыв телеги». Все просто: на площадь перед собором выкатывают телегу, набитую пиротехникой, чтобы туристы и местные жители могли любоваться праздничными фейерверками.

С особым размахом празднуют Пасху в Германии. Здесь этот праздник — второй по величине и важности после Рождества. Готовиться к Пасхе, кстати, некоторые начинают чуть ли не сразу после этого праздника, а уже в начале марта в каждом магазине точно найдется несколько стеллажей с пасхальными атрибутами.

Яйца в Германии не только красят, но и делают из них украшения.

В каждом втором дворике одно или даже несколько деревьев увешаны пустыми расписанными яйцами, вернее скорлупками.

В немецком языке даже есть специальный глагол, обозначающий опустошение яйца от его содержимого. Кто-то просто вешает пластиковые яйца, которые продаются повсюду. Полки магазинов ломятся от шоколадных яиц, зайцев и ягнят — это еще одни важные пасхальные символы. С зайцами здесь связана одна интересная традиция, похожая на Деда Мороза: дети рисуют пасхального кролика, кладут его в корзинку с травой и морковкой, и наутро вместо рисунка там появляются подарки.

В Америке тоже есть свои особые традиции. Например, там принято делать пасхальные букеты из лент и живых цветов, таких, как колокольчики и белые лилии — это главный символ Пасхи в США. Такие букеты местные жители относят в церковь или украшают ими дом.

Еще одна особенность — традиционная игра в катание яиц, которая проводится во дворах, парках и даже на лужайке у Белого дома. Суть игры заключается в том, что на траве раскладываются призы, которые достаются тому, кто задевает их яйцом. За ужином американцы традиционно едят блюда из картофеля, ветчину с ананасами и фруктовые салаты.

Друг другу принято дарить шоколадные яйца с записками внутри, на вопрос из которой ты обязан ответить.

В Бразилии на Пасху едят и пьют так много шоколада, что сами бразильцы заочно называют этот праздник днем шоколада. Они едят шоколадных зайцев и цыплят, и дарят друг другу шоколадные яйца с игрушками внутри, что делает Пасху одним из любимых праздников для детей.

Взрослые тоже уважают этот праздник, ходят в церковь и готовят праздничный ужин. На пасхальный стол в качестве главного блюда принято ставить рыбу, а не мясо. На десерт бразильцы пекут аналог нашего кулича, но только в форме креста, щедро наполняют его фруктами и запивают горячим шоколадом.

В качестве забавы здесь принято вешать на улице кукол, олицетворяющих Иуду, а потом избивать их. Прообразом Иуды может стать ненавистный сосед, или, например, политик, оказавшийся в центре громкого скандала.

Во многих странах прижилась такая традиция, как поиск пасхальных яиц в саду. Взрослые прячут по периметру сада шоколадные яйца, чтобы дети могли отыскать свои подарки. В основном это веселый праздник как для детей, которые могут есть шоколад килограммами, так и для взрослых, которые переодеваются, пляшут.

В Польше и Венгрии брызгаются водой, в Англии проводится чемпионат по битью яйцами. Но в первую очередь Пасха — это праздник начала весны и обновления, поэтому даже забавы с поливанием друг друга водой придуманы для очищения.

С этим связаны и другие традиции: например, в Греции из окон выкидывают глиняные горшки, чтобы впустить в дом новые растения, а в Нидерландах в понедельник в мебельных магазинах проходят распродажи, чтобы каждый мог обновить свое жилье.