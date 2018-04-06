Часы BaselWorld: время лучших друзей девушек

Выбор женских часов на выставке BaselWorld пока еще уступает мужскому, но растет год от года. Эксперты отмечают, что наряду с традиционными для дамского сегмента ювелирными часами появляется все больше моделей с классическими усложнениями, такими как минутный репетир или указатель лунных фаз.

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Chopard

Chopard

Мануфактура Chopard показала на BaselWorld часть своей высокой ювелирной коллекции Red Carpet (компания — многолетний партнер Каннского кинофестиваля, и многие звезды появляются на его красной дорожке в украшениях этой коллекции). Всего в линию вошло 71 изделие, но

в Базеле продемонстрировали только три, в том числе часы с секретом, декорированные в псевдокитайском стиле шинуазри.

Циферблат с розовыми перламутровыми облаками на голубом фоне скрыт под большим, весом в 72 карата овальным кабошоном из редкого черного опала. Корпус украшен бриллиантами, изумрудами, резными жадеитом и бирюзой. Часы снабжены браслетом из светло-фиолетовых танзанитовых бусин фантазийной огранки.

Harry Winston

Harry Winston

У ювелирно-часового дома Harry Winston в 2018 году несколько новых женских моделей. Среди них, конечно, нашлось место традиционному «женскому» усложнению — индикактору лунных фаз. Оно реализовано в модели Ocean Moon Phase 36мм с кварцевым механизмом калибра HW5201. Индикатор решен весьма изящно: у него открыто два окошка — одно показывает фазу, а другое создает иллюзию отражения Луны, это отсылает к названию коллекции Ocean». Перламутровый циферблат голубовато-розового оттенка окрашен вручную с эффектом перелива деграде, а

в покрывающее его сапфировое стекло, словно брызги на воде, врезаны бриллианты.

Безель корпуса из белого золота диаметром 36 миллиметров тоже выложен бриллиантами круглой огранки.

Bvlgari

Bvlgari

Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari, не так давно подаривший женщинам часы с турбийоном, продолжает развивать в сегменте своих дамских часов сложную классическую механику. В Базеле он показал первый в своей коллекции Divas женский минутный репетир Divas' Dream Minute Repeater в корпусе из розового золота, павированном бриллиантами по безелю и в местах крепления ремешка. Часы оснащены ультратонким мануфактурным механизмом калибра BVL 362 Finissimo и выпущены лимитированной серией из пяти экземпляров.

По популярной в последние пару лет тенденции в декоре использованы старинные японские декоративные техники — в данном случае это лаковая миниатюра уруси.

Циферблат покрыт лаком особого состава, в котором мерцает золотая пыль.

Graff

Graff

Дом Graff, известный как «король бриллиантов», показал в Базеле новую коллекцию Graff Floral. Часы в 37-миллиметровом корпусе из белого золота с бриллиантами по безелю и ушкам оснащены автоматическим механизмом. Перламутровый циферблат модели на позициях «8», «10» и «1 час» украшают движущиеся благодаря особому модулю механизма

цветы из белого золота, покрытые горячей эмалью и расписанные вручную

Есть варианты с красными и бежевыми, голубыми и лиловыми цветами. Часы снабжены черным сатиновым ремешком. Запас хода механизма составляет 46 часов.

Breguet

Breguet

В нынешнем году в Базеле респектабельная часовая мануфактура Breguet показала единственную женскую модель — часы Reine de Naples 8908, новую модификацию в коллекции, запущенной в 2002 году. Яйцеобразный корпус модели, оснащенной автоматическим механизмом калибра 537 DRL2, выполнен из розового золота и выложен 128 бриллиантами по безелю и внутреннему ободку циферблата. Циферблат частично изготовлен из темного таитянского перламутра, частично (большой часовой круг и асимметрично вписанный в него индикатор малой секундной стрелки) — из посеребренного золота. Над циферблатом размещены индикатор лунных фаз и — поверх него — ретроградный индикатор запаса хода.

Заводную головку венчает алый рубиновый кабошон.

Часы можно носить на сатиновом ремешке или браслете из розового золота.

Jaquet Droz

Jaquet Droz

В нынешнем году в Базеле старейшая швейцарская мануфактура Jaquet Droz отмечала свой 280-летний юбилей. В его ознаменование компания подготовила и показала весьма представительную коллекцию, флагманом которой стал репетир с автоматонами Tropical Bird Repeater. Женщинам также предложили несколько новинок в популярной линии миниатюрных часов в 25-миллиметровом корпусе Lady 8 Petite. Одна из них, в корпусе из розового золота с перламутровым циферблатом, увенчанным крупной белой жемчужиной акойя, вполне может претендовать на роль идеального дополнения к подвенечному или вечернему платью. Как во всех моделях Lady 8,

циферблат и круглый элемент над ним (в данном случае жемчужина) обведены бриллиантовой дорожкой, замыкающейся в восьмерку — китайский символ счастья.

Жемчужины в бриллиантовых «рамках» украшают и звенья браслета.

Rolex

Rolex

Респектабельная швейцарская часовая компания показала на BaselWorld новые модели коллекции Oyster Perpetual Datejust 31 (трехстрелочники с серьезным, вполне мужского уровня механизмом 2236, имеющим сертификат сверхточного хронометра), в 31-миллиметровых корпусах и на браслетах из золота разных оттенков. Самая нежная и романтичная (и одновременно самая, так сказать, «ювелирная» из них) — это вариант в корпусе и на браслете розового золота с впечатляющим циферблатом:

на нем «парят» бабочки из перламутра на фоне бриллиантового паве.

Безель часов тоже выложен 46 бриллиантами классической круглой огранки. Характерное для Rolex окошко даты с выпуклым стеклом в положении «3 часа» тоже напоминает драгоценность.

Bell & Ross

Bell & Ross

Запущенная в 2016 году компанией Bell & Ross женская линия хронометров BR S Diamond Eagle пополнилась новыми моделями с кварцевым механизмом. Фирменный корпус серии BR01 — обведенный бриллиантовой дорожкой нежно-розовый круг циферблата диаметром 39 миллиметров, вписанный в квадрат со скругленными углами — выполнен из сатинированной и полированной стали, а оттенок ремешка из кожи аллигатора повторяет цвет циферблата с гильоше «солнечные лучи» (вместо ремешка можно выбрать стальной браслет миланского плетения).

На циферблате семью бриллиантами выложен рисунок созвездия Орла.

Оно же изображено на стальной задней крышке часов.

de Grisogono

de Grisogono

Фаваз Груози, глава ювелирно-часовой компании de Grisogono, предложил женщинам ювелирную версию своей модели New Retro — New Retro Double Jeu в четырехугольном практически прозрачном корпусе из розового золота и сапфирового стекла. Модель оснащена кварцевым механизмом. Часы украшают крупные цифры «9» и «3», павированные бриллиантами, и выложенные бриллиантами дорожки сверху и снизу корпуса.

Небольшой круглый циферблат декорирован в технике flinque.

Часы снабжены широким ремешком из белой кожи ската.

Omega

Omega

Хронометры швейцарской марки Omega в числе прочих достоинств обладают сертификатами точности хода и высокой устойчивостью к воздействию магнитного поля. Это касается даже ювелирных моделей — например, новинки BaselWorld-2018 Seamaster Aqua Terra Jewellery в 38-миллиметровом корпусе из фирменного золота Sedna с бриллиантовым безелем. Модель оснащена высокоточным механизмом Master Chronometer 8807. На серебристом гильошированном циферблате с волнообразным узором из полосок золота, выложенных 191 бриллиантом, выделяются часовые метки из рубинов огранки «маркиза».

Часы снабжены ремешком из красной глянцевой кожи, оттенок которого гармонирует с цветом рубинов.