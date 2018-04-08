«В Германии бесят две вещи: транспорт и интернет»

Решение переехать в Германию я приняла после того, как проучилась месяц на языковых курсах в одном из университетов страны. Мне настолько понравилась атмосфера немецкого студенчества, что я «загорелась» мыслью поступить в магистратуру.

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К тому моменту я уже была неплохо знакома с обычаями и особенностями страны, поэтому адаптация оказалась недолгой и несложной. На севере страны, где мы и живем, немного другая Германия – Киль находится в 100 км от Дании, и здесь много «датского менталитета», например, килеры (именно так официально называются местные жители) абсолютно не пунктуальны. Вместо типичных для Германии современных скоростных трамваев здесь красные автобусы и паромы. В Киле не говорят Hallo, а говорят Moin. А вместо сосисок на улице продают вкуснейшие булочки с рыбой.

Об учебе

Из-за того, что системы школьного образования в России и в Германии сильно различаются, поступить сразу после школы в немецкий вуз нельзя. Есть два варианта: отучиться два года в российском университете (по новому закону с аттестатом после 2015 года только один год) или проучиться один год в немецком колледже. Я не видела смысла бросать российский вуз и «терять» два года, поэтому решила спокойно закончить и поступить уже в магистратуру.

Мой переезд в Германию и моя учеба в немецком вузе вызывали столько вопросов и интереса у моих знакомых, что я решила популяризовать эти темы и завела блог. Сейчас я учусь в Кильском университете. Я эколог, поэтому выбрала программу «экологическая география и менеджмент».

Одним из важнейших факторов переезда для меня было то, что моя специальность «Экология» в России не только плохо преподается, но еще и не востребована.

Если в России нас в основном учили теории, то здесь только практически применимым вещам. Например, в России мы пытались рисовать карты в пиратской версии программы, которая постоянно «вылетала». Здесь каждому студенту оформляют подписку на одну из лучших программ. По всему вузу развешаны объявления о том, что требуются научные ассистенты, а профессора с удовольствием делятся контактами где можно пройти практику.

Именно благодаря таким объявлениям на доске в студенческой столовой я нашла две работы по специальности. А летнюю оплачиваемую практику в широко известном в узких географических кругах месте — благодаря запросам в поисковике. Я отправила около 50 писем, только на 10 мне ответили и с одними я договорилась на практику, а также написание магистерской диссертации. Так что найти работу и подработку в Германии не так сложно, как кажется.

Поначалу было тяжело сориентироваться в университете, потому что фиксированного расписания нет. Его нужно составить самостоятельно, для этого нужно разобраться в трех электронных платформах, учебном плане и том как здесь все устроено. Я все время боялась что-то не понять, упустить и быть отчисленной.

Отчислить студента здесь не так просто – можно просто не регистрироваться на экзамены и соответственно не сдавать их.

Пока платишь семестровый взнос (в моем университете это €120) – ты студент. Кроме семестрового взноса платить ничего не надо – в государственных вузах образование в Германии бесплатное.

О жизни в Киле

Я не вижу больших различий в менталитете между русскими и немцами. Но некоторые особенности все-таки есть — в Германии очень чтут выходные и праздники. Если русский может представить себе сверхурочную работу по ночам, в выходные или в праздники, то немцы – ни в коем случае. На мой взгляд, праздников здесь даже больше, чем в России. Например, Пасху отмечают 4 дня, в начале мая есть праздник в честь рабочих, на него тоже дают выходные, а уж сколько немцы не работают в рождественское время, я даже не могу сосчитать.

Праздники и фестивали в Германии проходят примерно одинаково: на улицах устанавливают ларечки с едой и пивом, несколько сцен для концертов, обязательно цветные магазинчики с глазированными пряниками и парочку аттракционов. Вся толпа немцев с сосисками и пивом в руках гуляет по праздничной ярмарке от одного ларька к другому. Иногда танцуют на столах и пускают салюты.

Если в России большинство дел можно решить лично, в Америке – позвонив по телефону, то в Германии все делается по почте.

Посылки здесь приносят прямо домой, поэтому нет необходимости стоять в гигантских очередях. К тому же, все письма и посылки доходят не больше чем за неделю (за исключением, разве что, международных). Немецкая почта – это очень удобно.

За время жизни здесь я заметила несколько интересных особенностей, касающихся домов и квартир. Например, зачастую немцы не закрывают двери, оставляют ключи в замках, а сумки и обувь ставят на лестнице. Здесь принято доверять соседям, но это не означает, что в городе нет воровства.

Во время переезда многие выбрасывают на улицу ненужные вещи, которые потом забирают местные жители. Это не хлам, а хорошая мебель и работающая техника. На прошлую квартиру мы унесли отличное кресло, а наш друг – пылесос. Самое крутое мгновенно разбирают, поэтому надо действовать быстро.

В некоторых квартирах нет стиральных машин (они потребляет много воды и электричества, а это очень дорого). Поэтому в таких домах в подвале расположена общая стиральная машина, пользование которой стоит от 50 центов до €2. Иногда приходится стоять в очередях, а однажды у нас был неприятный случай: машинка «заглючила» и требовала дополнительную монетку в 50 центов, которой у нас не было (именно такую, другие монетки не подходят), а без нее машина не отдавала наши вещи.

Зато почти во всех квартирах есть посудомоечные машины, пользоваться ей обходиться дешевле, чем мыть посуду руками (даже с учетом ее покупки).

В Киле можно сдавать бутылки и заработать на этом деньги.

Когда вы покупаете в магазине напиток в бутылке или банке, то к указанной на ценнике стоимости добавляется еще Pfand. Pfand — это залог за пользование бутылками, который вам вернут, когда вы сдадите их обратно. На пластиковую бутылку он составляет 25 центов, на стеклянную от 8 до 16 центов. Немцы никогда не выкидывают pfand-овые бутылки, они копят их дома, а потом относят в магазин, чтобы вернуть свои законные деньги. Сделать это можно почти в любом супермаркете, взамен покупатель получает чек, которым можно расплатиться в этом же магазине.

Еще один интересный факт – налог на радио. Даже если ты не пользуешься радио и не смотришь телевизор, то ты все равно обязан заплатить просто за тот факт, что они существуют в Германии. Каждый месяц немцы платят за него €17,5 с квартиры.

На прием к врачу приходится записываться за 3-6 недель заранее, сразу вас примут только если случилось что-то экстренное. А в некоторых городах у востребованных специалистов очереди еще больше.

В Германии очень высокие цены на коммунальные услуги, в том числе, за вывоз мусора. В зависимости от дома и города за то, чтобы мусор увезли, немец платит от €15 до €50 в месяц. Здесь все отходы делят на пластик, бумагу, органику и остальное. В начале я не очень понимала, как на своей маленькой кухне я должна уместить 4 мусорных ведра, но быстро привыкла.

Сортировка – это действительно нужно и экологично.

Что касается того, что меня бесит в этой стране, то это две вещи: транспорт и интернет. А корень у этих проблем один – монополия. Немецкие железные дороги – полные монополисты и могут себе позволить работать, как им вздумается: поезда часто отменяют за полчаса до рейса, они опаздывают, а когда шторм и сильные ветра – железные дороги не работают совсем.

С междугородними автобусами ситуация не лучше: одна компания скупила все остальные и стала монополистом.

То, что междугородный автобус в Германии опоздал всего на час — это почти подарок.

С интернетом в стране дела обстоят очень сложно. Чтобы подключили интернет в новую квартиру, нужно ждать около месяца, а то и больше. Мобильный интернет не радует: за 1 Гб нужно платить около 600 руб. в месяц. Для сравнения: в Питере я платила 350 руб. за 10 Гб интернета.

Вопреки убеждениям, жить в Германии обходится не сильно дороже, чем в Санкт-Петербурге. На еду в Киле мы тратим около 24 тыс. руб. в месяц на двоих, страховка обходится в 12,5 тыс., мобильный интернет 2,1 тыс., транспорт для студентов здесь бесплатный.

На развлечения уходит около 7 тыс. руб. – здесь особенно некуда пойти. Жизнь в Питере обходилась бы примерно в 70 тыс. руб. на двоих, в Киле – в 90 тыс. руб., но зарплаты в Германии значительно выше, поэтому тем, кто отказывается от переезда из-за высоких цен, я бы советовала еще раз подумать.