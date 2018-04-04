С таким лицом на Пасху: 7 новых трендов в макияже

За последние несколько лет эксперименты с бровями стали обязательными для тех, кто следит за модой. Их подводили, обесцвечивали, наращивали, расчесывали на пробор, чтобы было походе на перья, и даже превращали в монобровь. К Пасхе любители украшать себя решили взглянуть по-новому на брови и макияж. Все, что мы привыкли видеть на пасхальных яйцах и куличах, бьюти-блогеры теперь рисуют на щеках и веках, превращая свои лица в пасхальные яйца.

Брови с ушами

На Западе наряду с яйцами существует еще один символ Пасхи – заяц. Именно он, согласно легенде, приносит на праздник детям корзину яиц. В этом году персонаж стал еще популярнее, вдохновив законодателей бьюти-трендов на новые тенденции в макияже. Так в моду вошли брови с ушами. Чтобы повторить задумку, не нужно быть ни художником, ни профессиональным визажистом: два цветных карандаша для глаз, 3 минуты и вы уже сами в образе пасхального зайца.

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Но не забывайте про правило: акцент можно сделать только на одной брови.

Бегущий по веку

Для тех, кто хочет продемонстрировать художественные способности, у блогеров тоже нашлась идея. Привычный макияж из нескольких оттенков теней они решили разбавить небольшой картинкой – изобразить под бровью того самого зайца.

Полный комплект

Некоторые бьюти-эксперты решили пойти дальше и изобразить на бровях сразу оба праздничных символа: и зайца, и яйца. Не хватает в композиции, кажется, только куличей. Впрочем, их вполне компенсирует боевой раскрас на веках.

Идея такого макияжа пользуется особой популярностью в сети. А вот масштаб композиции уже зависит от личных предпочтений.

Например, нашлись и те, кто решил адаптировать пасхального зайца под героя мультика.

Макияж получился противоречивым: из брови выпрыгивает Багз Банни, а оба подвижных века украшают раскрашенные яйца, разглядеть которые, кстати, можно только когда закрыты глаза.

Вместо яйца – веко

Любители готовиться к пасхальному воскресенью в домашних условиях всегда делились на два типа: тех, кто выбирает коричневые яйца и окрашивает их с помощью луковой шелухи, и тех, кому больше по душе белые яйца и пищевые краски.

Очевидно, именно эта пасхальная традиция вдохновила визажистов на создание еще одного бьюти-тренда – рисовать на веках теперь можно так, будто вы разукрашиваете яйца, а не наносите макияж.

За основу рекомендуют брать белые тени (идентичные цвету яиц), поверх которых уже можно рисовать цветным карандашом все, что душе угодно, от строгих геометрических линий до хаотичных точек, разбросанных по всему верхнему веку.

Праздничная картина

Если предыдущий вариант кажется слишком простым и неинтересным, можно сосредоточиться на создании «полноценного полотна» на веке.

К слову, предложенные визажистами утята и газон – не худший вариант.

А вот сколько уйдет времени на подобный макияж, и, главное, как он будет выглядеть на расстояние вытянутой руки – вопрос уже второстепенный. Впрочем, выходить за пределы квартиры в таком виде явно не стоит.

Больше акцентов

Дальше всех пошла бьюти-блогер из Америки Мариэль Ромеро. Девушка предложила использовать в образе не только привычный набор декоративной косметики, но и акцентные детали – искусственных цыплят. Обычно такую поделку дети делают в честь праздника.

Несмотря на всю абсурдность идеи, Мариэль можно отдать должное как визажисту.

Взяв за основу в макияже желтый оттенок теней, как у цыпленка, она добавила оранжевую подводку на нижнем веке, тем самым подчеркнув оттенок клюва птицы.

Садовые брови

Этот бьюти-тренд больше ориентирован на любительниц природы, чем Пасхи. Однако для отмечания католического праздника многие девушки выбрали именно такой макияж.

Так называемые «садовые» брови – ноу-хау бьюти-блогера Тейло Р, которая так долго ждала весны, что просто решила устроить ее на своем лице.

«Озеленить» брови несложно, сначала их нужно расчесать против роста, а затем нанести жидкие тени соответствующего оттенка. Последний этап – аккуратно прикрепить искусственные цветы.