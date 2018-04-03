Развод по-голливудски: что не поделили Татум и Деван

Одна из самых красивых пар Голливуда – Ченнинг Татум и Дженна Деван — подали на развод. Печальную новость поклонники узнали из социальных сетей артистов, молодые люди опубликовали подробный пост, в котором рассказали о своем решении.

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«Мы приняли полюбовное решение расстаться. Мы влюбились много лет назад, и вместе мы совершили волшебное путешествие. Совершенно ничего не изменилось в том, насколько мы любим друг друга, но любовь — это прекрасное приключение, которое в данный момент тянет нас в разные стороны», — говорилось в сообщении.

Также они добавили, что им кажется странной ситуация, когда необходимо делиться событиями своей личной жизни с широкой публикой, однако принимать эту сторону звездной жизни все-таки нужно.

Публикация от Jenna Dewan Tatum (@jennadewan) 2 Апр 2018 в 6:13 PDT

Что пошло не так?

Звездный брак продлился 9 лет. За это время пресса ни разу не уличила ни одного из супругов в измене. Напротив, молодые люди выглядели одной из самых счастливых и гармоничных пар Голливуда. Официальная причина развода по-прежнему остается неизвестной, однако, по сообщениям источников, все дело в их постоянной занятости на работе — в последнее время супруги практически не виделись.

«Ченнинг работает без остановки, только на 2018 год анонсирован выход четырех фильмов с его участием. Это действительно сложно — состоять в браке и проводить много времени вдали друг от друга, особенно, когда есть маленький ребенок. В свою очередь, Дженна занята подготовками фильма «Берлин, я люблю тебя», — цитирует своего собеседника издание Page Six.

Другой источник утверждает, что

слухи о том, что брак трещит по швам, появились еще в прошлом году.

Первым звонком стала церемония American Music Awards, на которой Джена Деван появилась одна. Затем на вечеринке Vanity Fair в ноябре 2017 года актриса появилась в компании стилиста Брэда Горески. Отсутствие супруга она объяснила довольно просто: муж остался дома с дочерью, чтобы она могла насладиться общением с друзьями. В свою очередь, друзья пары отметили, что в последнее время Татум предпочитает держаться подальше от Голливуда и шумных мероприятий.

9 лет закончились провалом

Ченнинг и Дженна познакомились еще в 2006 году — на съемках фильма «Шаг вперед», где оба играли главные роли. На тот момент за плечами Дженны уже был роман с Джастином Тимберлейком, а Ченнинг переживал из-за разрыва со своей девушкой. Актер быстро понял, чего действительно хочет, и сделал шаг вперед не в кино, а в реальной жизни, постучавшись однажды вечером в гостиничный номер Дженны. Скрыть свой роман им не удалось, потому что вся съемочная группа уже на следующее утро знала, в каком номере ночевал Ченнинг.

Несмотря на скептическое отношение Ченнинга Татума к официальному браку, спустя некоторое время он осознал, что его возлюбленная стоит того, чтобы изменить свои взгляды, и сделал ей предложение.

Однако не без шуток: в эфире британского радио-шоу он однажды рассказал о том, как предложил Дженне руку и сердце. Татум выбрал необычную тактику: в то время, как пара вместе со своими друзьями провожала гавайский закат, Ченнинг начал рассуждать о жизни и сказал, что брак – это чушь и он никогда не женится.

Друзья замерли, девушка заплакала, но в этот же момент он внезапно встал на колено и сделал Дженне предложение, а она простила шутника.

Свадьба состоялась в Малибу в 2009 году, на торжество пригласили 220 гостей. Медовый месяц новоиспеченных супругов продлился всего два дня – пара отправилась отдыхать на Бали, где решила увековечить свой союз одинаковыми татуировками в виде надписей «бок о бок» на балийском языке.

Все это время поклонники продолжали умиляться их совместными фотографиями и постами в социальных сетях с признаниями в любви. В 2013 году актеры стали родителями: Эверли Элизабет Мэйзелл Татум родилась 31 мая в одном из лондонских роддомов. С кем четырехлетняя девочка останется после развода, пока непонятно.