Модный плагиат: почему воровать можно

Месяц назад молодой британский бренд уличной одежды No Fixed Abode подал в суд на Versace — итальянского гиганта индустрии — за нарушение авторских прав и незаконное использование их зарегистрированного торгового знака, дверного молотка в виде головы льва.

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Согласно иску, поданному в британский Верховный суд по вопросам интеллектуальной собственности, основательница бренда Эмма Манн зарегистрировала эмблему еще в 2013 году.

Оказывается, это не первое столкновение бренда с итальянской корпорацией: прошлой осенью руководство Versace банально проигнорировало вежливую просьбу No Fixed Abode не использовать их логотип в своей капсульной коллекции Versus Versace 2015 и продолжило «клеймить» золотым львом свою продукцию. По словам Манн, компания Донателлы Версаче скопировала их логотип суммарно более 200 раз на своей одежде и аксессуарах.

Однако доказать воровство интеллектуальной собственности в Великобритании и США довольно проблематично, потому что идеи в модной индустрии не претендуют на такую же защиту, как искусство или кино — в моде предметы классифицируются как «функциональные» и освобождаются от закона об авторском праве. Вместо этого в большинстве случаев законодательство охватывает отдельные творческие элементы вроде принта или коммерческого логотипа.

Руководство итальянского бренда отказалось комментировать сложившуюся ситуацию, она обострена тем, что золотой лев живет в Versace с 80-х годов прошлого века благодаря линейке аксессуаров, которую тогда выпустил Джанни Версаче — ныне покойный брат Донателлы. Теперь инстаграм воинственных британцев пестрит коллажами с позаимствованными у них деталями, а вот итальянцы явно не стремятся афишировать досадное недоразумение в своих социальных сетях.

No Fixed Abode в стремлении привлечь внимание к проблеме указали в своих хештегах аккаунт DietPrada — своеобразного защитника всех обиженных брендов индустрии.

«Диетическая Прада» уже давно стыдит в своем анонимном инстаграме крупные бренды, которые действительно перегибают палку с плагиатом. Создателей аккаунта назвали настоящей полицией моды, а от их зоркого и профессионального взгляда не укрыться ни одному дизайнеру аж с 2014 года. Но вот по-настоящему их прославил дизайнер марки Dolce&Gabbana Стефано Габбана, который не смог тихо пройти мимо обвинений в мошенничестве и подражании коллекции Gucci.

Даже если итальянец был прав, он бездарно проиграл небольшую схватку на ломаном английском в комментариях под постом, когда написал: «Дорогие, я занимаюсь этой работой 32 года, мы создали мир в 90-х. Gucci копируют нас во многих других аспектах!!! Это один из них…пожалуйста, извинитесь передо мной».

Габбана в той же ласковой манере ответили, что извиняться будет его визуальная команда, а вдобавок выпустили футболки «Пожалуйста извинитесь передо мной».

В 2017 году личность администраторов самого честного паблика в сети была раскрыта, но на них почему-то не сошла лавина судебных исков за ложные обвинения, а креативный директор Gucci Алессандро Микеле даже бесстрашно заплатил блогерам за прямую трансляцию показа «весна-лето 2018» в инстаграме марки.

Теперь DietPrada явно расширили штаб сотрудников, продают свою рекламную продукцию в магазине и, как и прежде, не стесняются в выражениях. Только теперь их самих обвиняют в замалчивании очередного случая заимствования идеи: всех уже немного подташнивает от упоминания голов Gucci с последнего показа, но проблема в том, что головы оказались во всех смыслах «не их».

Дизайнер Рик Оуэнс еще в 2009 году позировал со своей головой в руках, а оплаченная Микеле «диетическая команда» даже не пикнула об этом с первого ряда шоу. Но если этот аккаунт чему-то и учит своих подписчиков, то, в первую очередь, тому, что заимствуют все: неважно, оказываются ли это молодые и маленькие или огромные респектабельные дома моды с дизайнерами-динозаврами и повсеместным кутюром.

Есть предел у любой фантазии человеческой. Эту простую истину уже можно принять и отписаться от аккаунта.

Может, поэтому у язвительной грозы подражателей осталось всего 368 тысяч подписчиков?

Кстати говоря, в странах ЕС ввели дополнительные меры к существующему законодательству, и теперь за защиту уникального дизайна и внутреннего рынка Европейского союза ратует директива Европарламента под непонятным названием «98/71». Воровать творческие задумки в Европе куда сложнее, чем где бы то ни было.

И, наконец, главный вопрос: смогли бы состоятельные клиенты крупных марок жить без уверенности в том, что они носят уникальную вещь? Наверное, да — ни один уличенный бренд пока не жаловался на спад продаж, а результаты труда дизайнеров должны, прежде всего, продаваться.