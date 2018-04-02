Минус 23: что известно о новой девушке ДиКаприо

Пассия из своего круга

Камилла Морроне — начинающая аргентинская актриса и фотомодель. Несмотря на то, что большинству из нас Камилла еще не знакома, среди звезд западного шоу-бизнеса девушка уже давно своя — ее часто можно заметить на совместных фотографиях с моделями Эмили Ратаковски и ее подругами, сестрами Беллой и Джиджи Хадид.

Камилла родилась в Буэнос-Айресе, но уже в детстве переехала с семьей в Лос-Анджелес.

Instagram vs. reality @latelateshow Публикация от Camila Morrone (@camimorrone) 1 Мар 2018 в 7:04 PST

Интерес к шоу-бизнесу был заложен у нее с детства: мама активно стремились сделать карьеру в кино, а папа ходить — по подиуму. Добиться больших успехов им не удалось, однако стать своими в звездной тусовке они все же смогли. Особенно это удалось маме Камиллы Люсиле Сола. Когда ее дочери было 10 лет, она ушла от супруга к Алем Пачино. Разница между новыми влюбленными составляла 30 лет, впрочем, это никак не помешало их семейному счастью — в гражданском браке они живут уже 10 лет и, судя по фотографиям, расставаться не собираются.

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Принесло удачу наличие звездного отчима и падчерице – уже в 17 лет девочка начала выходить на красную ковровую дорожку Венецианского кинофестиваля вместе с семьей.

По одной из версий, именно благодаря Алю Пачино Камилла познакомилась с Леонардо Ди Каприо: актеры близко дружат на протяжении многих лет.

Новые отношения пара не планировала ни скрывать, ни придавать широкой огласке. Влюбленных замечали на улицах Лос-Анджелеса, держащимися за руку во время прогулки, во время ужинов в ресторанах и даже на совместном отдыхе – на рождественские каникулы они ездили кататься на лыжах в Аспен, в Колорадо. Впрочем, в своем инстаграме девушка решила не акцентировать внимание на новом романе – в аккаунте нет ни одной совместной фотографии с актером.

AP/@camimorrone/Instagram.com

На пути к славе

Благодаря эффектной внешности Камиллу быстро заметили в фэшн-индустрии. В ее портфолио уже есть обложка турецкого Vogue, съемка у звездного фотографа Марио Тестино, который, ко всему прочему, снимает портреты для королевской семьи Великобритании, работа для PINK by Victoria Secret и Urban Outfitters. Несколько лет назад девушка дебютировала на подиуме – ей предложили принять участие в показе Moschino's 2Resort Collection 2017.

Несмотря на то, что природные данные открывали перед ней большие перспективы в модельном бизнесе (рост 175 см, тонкая талия при наличии пышных форм, длинные светлые волосы), Морроне больше привлекало индустрия кино. Впервые на экране она появилась в 13 лет, сыграв эпизодическую роль в документальном фильме «Мой личный Ривер». Спустя три года последовали съемки в автобиографическом фильме «Буковски», посвященном жизни знаменитого писателя. Здесь у Камиллы по-прежнему не было возможности раскрыть актерский потенциал в полной мере.

Возможность показать, чего она стоит на самом деле, выпала девушке в прошлом году — ей предложили сняться в фильме «Жажда смерти» вместе с Брюсом Уиллисом.

France, tu me manques Публикация от Camila Morrone (@camimorrone) 5 Дек 2017 в 2:25 PST

В одном из интервью Камилла призналась, что очень волновалась перед участием в съемках – опыта актерского образования за ее плечами пока нет. Тогда советом помог отчим: «Все будет в порядке. Просто играй то, что нужно и будь собой. Надо плакать — плачь, не надо — не плачь. Тебе всего 19 лет, никому вообще не будет важно, как ты играешь», — убедил девушку актер. Параллельно Камилла приняла участие в съемках фильма «Никогда не возвращайся», где ей досталась главная роль. В прокат фильм выйдет уже в году.

Камилла большая поклонница спорта. Помимо занятий в тренажерном зале, девушка освоила тхэквондо и джиу джитсу, играет в футбол и волейбол, а после тяжелых тренировок отправляется на йогу или пилатес. Еще одно увлечение – ведение личного блога. В нем Морроне дает советы о моде, красоте, путешествиях, здоровье и фитнесе, а также дизайне интерьеров. Например, выкладывает рецепты любимых завтраков, упражнения для занятий дома и рассказывает о своих впечатлениях об отеле и городе, который посещала.