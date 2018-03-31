Дорогие и сложные: 10 часов на Baselworld 2018

Patek Philippe

Patek Philippe

Один из самых респектабельных часовых домов мира показал несколько новых хронографов, в том числе модель с референсом 5270/1R-001 в 41-миллиметровом корпусе из розового золота и на браслете конструкции Goutte из того же металла. Хронограф оснащен мануфактурным калибром CH 29-535 PS Q с ручным заводом и функцией вечного календаря: компания выпускает этот механизм с 2011 года, реализовав в нем шесть запатентованных ею инновационных решений. На черном циферблате, обведенном тахиметрической шкалой, в положении «12 часов» находятся большие апертуры месяца и дня недели, апертура даты — в положении «5 часов» (симметрично ей в положении «8 часов» расположен указатель «день/ночь»). Классический индикатор лунных фаз находится в положении «6 часов».

Breguet

Breguet

Старинная швейцарская часовая мануфактура Breguet развивает свою «молодую» коллекцию Marine, пополнив ее в числе прочих моделей новым хронографом Marine Chronographe 5527. Это весьма символично, поскольку именно основатель мануфактуры Абрахам-Луи Бреге создал первый хронограф с двумя секундными стрелками.

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Новинка 2018 года с автоматическим калибром 582QA предлагается в 42,3-миллиметровом корпусе из белого или розового золота либо титана. Золотой циферблат с гильоше «волны» покрыт синей эмалью.

Дизайн минутного счетчика в положении «3 часа», часового в положении «6 часов» и малой секундной стрелки в положении «9 часов» решен небанально: диаметр индикаторов уменьшается от минутного до секундного, в отличие от привычных хронографов с одинаковыми кружками индикаторов.

Blancpain

Blancpain

Мануфактура Blancpain представила новую версию своей модели с парящим турбийоном Villeret Tourbillon:

это привлекательное усложнение предстает теперь в сочетании с прыгающим часом и ретроградной минутой, которые прежде не применялись в часах этой марки.

Индикаторы часов и минут объединены на циферблате, выполненном в технике перегородчатой эмали champleve: часовое окошко размещено на ретроградном счетчике минут. Механизм часов заключен в корпус из красного золота диаметром 42 миллиметра либо в платиновый корпус того же размера (эта версия доступна ограниченной серией из 20 экземпляров). Часы можно носить на ремешке из кожи аллигатора или на золотом либо платиновом браслете.

TAG Heuer

TAG Heuer

Компания TAG Heuer показала в Базеле очередную вариацию на тему своих часов-бестселлеров в квадратном корпусе Monaco. Модель, представленная на выставке, — очередная коллаборация TAG Heuer с брендом Bamford Watch Department и ее главой Джорджем Бамфордом. Часы оснащены автоматическим механизмом калибра 11. Квадратный корпус обновленной модели с длиной стороны 39 миллиметров выполнен из углеволокна — легкого и прочного материала с характерной фактурой. Счетчикам хронографа с люминесцентным покрытием оттенка aqua blue — фирменного цвета Bamford — дизайнеры также придали квадратную форму со скругленными уголками.

Grand Seiko

Seiko

Премиальная линия японского бренда Grand Seiko, ее коллекция Heritage, пополнилась солидной моделью в деловом стиле: часами с референсом SBGH266J в 39,5-миллиметровом корпусе из желтого золота с массивными ушками. Новая модель оснащена автоматическим механизмом калибра 9S85 с высокой частотой полуколебаний балансового колеса — 36 000 против обычных 28 000 Гц, что обеспечивает большую точность хода. Белый циферблат часов, решенный в характерном стиле 1970-х (с узкими золотыми часовыми метками, ромбовидными стрелками и квадратной апертурой даты в положении «3 часа») украшен орнаментом из крошечных логотипов GS. Модель обладает запасом хода до 55 часов и выпущена лимитированной серией из 150 экземпляров.

Glashutte Original

Glashütte Original

Немецкая мануфактура из Гласхютте привезла в Базель несколько новинок, и в их числе — лимитированная ста экземплярами модель Senator Excellence Perpetual Calendar с мануфактурным механизмом калибра 36‐02 с автоподзаводом с классическим усложнением — вечным календарем. Усложнение классическое, а дизайнерское решение — новаторское:

на матовом сером циферблате размещены скелетонированные, ступенчато обрамленные панорамный указатель даты, указатель фазы Луны, указатели дня недели, месяца и високосного года.

Небольшие отверстия в пластине циферблата позволяют наблюдать за движением дисков механизма календаря. Часы обладают 100‐часовым запасом хода.

Rado

Rado

Ступенчатые или частично скелетонированные циферблаты можно считать новым трендом. Подобные часы показала и компания Rado. Многоуровневый циферблат новой модели коллекции DiaMaster с автоматическим механизмом калибра ETA 2899-S2 в 43-миллиметровом корпусе из высокотехнологичной керамики отмеряет часы, минуты, секунды и даты в отдельных, смещенных от центра окружностях-индикаторах. Еще одна окружность — круглая апертура даты в положении «5 часов». Циферблат частично прозрачный, так что можно наблюдать за работой механизма, детали которого декорированы традиционным узором Cotes de Geneve.

Longines

Longines

Компания представила на BaselWorld новые модели в запущенной в 2005 году линии The Longines Master Collection. Флагман новой коллекции — часы, оснащенные новым автоматическим калибром L897 с модулем годового календаря. Это первые часы Longines с таким усложнением. Механизм заключен в корпус из нержавеющей стали диаметром 40 миллиметров. На серебристом гильошированном циферблате с классическим узором «ячменное зерно» синие стальные стрелки указывают на арабские цифры и метки 60-минутной шкалы, а в положении «3 часа» размещены апертуры даты и дня недели. Годовой календарь автоматически, без ручной корректировки определяет количество дней в месяце.

G-Shock

Casio G-Shock

Начинавший как бренд ударопрочных бюджетных электронных часов, японский G-Shock в последние годы выпускает весьма недешевые коллекционные модели — такие как новинка BaselWorld-2018 G-Shock MR-G-G2000HA, доступная всего в 350 экземплярах.

В работе над изделием дизайнеры вдохновились ремеслом японских оружейников «тецу-цуба» — мастеров по изготовлению железных защитных гард для катаны, традиционного японского меча.

Верхнее кольцо корпуса из золотосодержащего сплава «мурасаке-гане» темно-фиолетового оттенка отделывали вручную в технике «араси-цушиме» мастера под руководством специалиста в традиционной технологии «цуики» (разновидность чеканки) Асано Бихо.

Tissot

Tissot

Компания представила новую версию классических часов Tissot Chemin des Tourelles, названных в честь улицы в швейцарском городке Ле Локль, где в 1907 году открылась фабрика компании, работающая до сих пор. Часы в стальном корпусе диаметром 42 миллиметра выдержаны в классическом стиле и оснащены автоматическим механизмом. За его работой можно наблюдать сквозь прозрачную заднюю крышку. На черный циферблат с классическим декором clous de Paris, кроме традиционных римских цифр, нанесена 24-часовая шкала. Апертура даты расположена в необычном положении — у метки «6 часов». Часы снабжены ремешком из черной кожи.