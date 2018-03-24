Музей мадам Тюссо: что творится со скульптурами

Музей мадам Тюссо в Лондоне на днях объявил о том, что работы над первой восковой скульптурой Меган Маркл уже начались. Копия будущей принцессы займет место рядом с восковым Гарри, вероятно, уже в начале мая. В поддержку королевской свадьбы в музее проходит еще одна акция: до церемонии бракосочетания, 19 мая, все посетители с именами Гарри и Меган могут пройти в музей бесплатно.



Новость о начале работ над скульптурой огласил неофициальный глашатай Лондона Энтони Эпплтон, разместив объявление неподалеку от ворот Букингемского дворца. Прочие подробности, такие, как детали наряда восковой копии невесты принца Гарри держатся в строгом секрете.

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Вслед за этой новостью об изготовлении скульптуры объявил и Нью-Йоркский музей мадам Тюссо. Однако шедевр там появится лишь в начале июня, уже после свадьбы.

Будем надеяться, что открытия пройдут без происшествий, а Меган и ее поклонники будут довольны новыми скульптурами. Большинство фигур в музеях мадам Тюссо похожи со своими «оригиналами» как две капли воды, но иногда случаются и промахи. Например, в прошлом году это привело к скандалу вокруг копии певицы Бейонсе в музее в Нью-Йорке.

Daniel Munoz/REUTERS Восковые фигуры Бритни Спирз и Бейонсе в международном аэропорте Сиднея, 28 февраля 2013 года

Один из посетителей музея выложил в твиттер снимок восковой скульптуры и заметил, что она совершенно не похожа на певицу. Поклонники Бейонсе быстро выяснили, что не так с этой фигурой: помимо непохожих черт лица у статуи слишком светлая кожа и худые бедра. Конечно, в связи с отличиями в таком ключе не обошлось и без обвинений в расизме.

Однажды музей мадам Тюссо уже сталкивался с обвинениями в дискриминации. После презентации скульптуры певицы Адель многие заметили, что скульпторы сделали ее на несколько килограмм стройнее.

Кто-то посчитал, что «похудевшая» копия Адель свидетельствует о том, что ее создатели не принимают естественную красоту певицы, пытаются сделать ее «привлекательнее» и приблизить к «стандартам красоты».

Что касается копии Бейонсе, музей мадам Тюссо официально свалил свой промах на искаженное изображение из-за вспышки и неудачное освещение, а «команда талантливых скульпторов не может учесть этого в процессе создания скульптур», так что здесь она совершенно ни при чем. Но спустя некоторое время было принято решение забрать «Бейонсе» из музея на доработку.

Тем временем, в соцсетях пользователи продолжали шутить над скульптурой: «Эта фигура больше похожа на странную комбинацию Мэрайи Кери, Линдси Лохан и Бритни Спирс». А также возмущались, что у Бейонсе все еще нет ни одной похожей на нее восковой фигуры и припомнили другие неудачные работы скульпторов из филиалов музея.

Это самый яркий, но далеко не последний случай, когда восковые фигуры были не совсем похожи на настоящих звезд. Например, скульптура Кайли Дженнер также имеет несколько искаженные черты лица, но, возможно то, это не ошибка скульпторов — просто Кайли слишком много времени проводила в кабинете пластического хирурга и успела стать еще красивее.

Madame Tussauds Hollywood Восковая фигура Кайли Дженнер и Кайли Дженнер в музее Мадам Тюссо в Голивуде

Сама модель своей копией оказалась очень довольна.

Иногда негодование вызывает не различие копий с «оригиналами», а провокационные наряды и позы фигур. Например, в честь годовщины презентации клипа рэп-исполнительницы Ники Минаж на песню Anaconda в музее мадам Тюссо в Лас-Вегасе установили ее фигуру в интересной позе — и весьма скудно одетой. Некоторых это смутило, но на кого-то фигура подействовала раскрепощающе.

В соцсетях появилось множество снимков с копией Ники Минаж, на которых посетители позировали не менее откровенно. Эти «сцены насилия» на снимках огорчили певицу, и администрацией музея было принято решение усилить охрану у экспозиции.

Однако иногда фигурам не везет не из-за откровенной позы, а просто из-за того, какую личность они копируют.

Так, в день открытия музея мадам Тюссо в Берлине произошел один курьезный случай. Один из посетителей посетителей перепрыгнул через канатное ограждение и оторвал голову восковой копии Адольфа Гитлера.

Разгорелся спор о том, может ли фигура самого кровавого тирана в истории XX века находиться в экспозиции музея. Тем не менее, критики, политические деятели и администрация музея сошлись на мнении, что «как бы ни мрачна была личность экс-диктатора, Адольф Гитлер олицетворяет большой отрезок истории Германии», и вскоре поврежденная скульптура была возвращена на свое место.

Бывает и такое, что фигуру приходится восстанавливать не из-за поломок, а из-за большой популярности. Поклонницы Джастина Бибера настолько «затерли» копию исполнителя, что ее пришлось переплавить.

Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP Восковая фигура Джастина Бибера в музее Мадам Тюссо в Лондоне, 9 октября 2016 года

Однако СМИ не поверили, что фигуру певца убрали по этой причине и обвиняли музей в неприязни к исполнителю. Но через некоторое время на том же месте была установлена новая, более взрослая копия Джастина Бибера, и все остались довольны.