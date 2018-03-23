Курсы валют$ 57.15 (-0.093) 70.61 (+0.277)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт

Любили миллионы: кто забрал деньги Элизабет Тейлор

Какое наследство оставила Элизабет Тейлор

Кадр из фильма «Клеопатра» (1963) 20th Century Fox Film Corporation
Кадр из фильма «Клеопатра» (1963)
Семь лет назад, 23 марта 2011 года, не стало Элизабет Тейлор. Звезда Голливуда и одна из самых красивых женщин XX века оставила после себя не только внушительную фильмографию, но и огромное состояние. Коллекция ювелирных украшений и дизайнерских платьев, недвижимость и несметное число долларов: после кончины Элизабет Тейлор общественность интересовало, кто унаследует ее состояние. «Газета.Ru» — о том, кому достались миллионы.

Состояние Элизабет Тейлор составляло около $1 млрд — именно этими средствами распоряжался созданный ею частный трастовый фонд. Истинная сумма, впрочем, неизвестна: последняя точная цифра, которая попадала в СМИ, это $600 млн, именно столько составляло состояние Элизабет Тейлор в 1996 году на момент развода с последним мужем, строителем по имени Ларри Фортенски.

Реклама

Об Элизабет Тейлор всегда говорили, что все, к чему она прикасается, превращается в золото. Состояние принесли ей не только роли в кино, хотя и они тоже. Основным источником ее дохода стала парфюмерная линия, которую она запустила совместно с Elizabeth Arden в 1987 году. Она началась с аромата для женщин Passion — восточного, с верхними нотами артемизии, кориандра и ее любимой гардении и теплым сандалом, дубовым мхом, мускусом и ванилью в базе. Уже к 1991 году духи принесли Элизабет Тейлор около $100 млн.

Сейчас в линии 17 парфюмов для мужчин и женщин, а последний, древесно-цветочный Violet Eyes, вышел в 2010 году, незадолго до кончины кинозвезды. (Кстати, Элизабет Тейлор стала первой знаменитостью, запустившей собственную парфюмерную линию — задолго до Шакиры и Сары Джессики Паркер).

Разумеется, не стоит и забывать об огромной коллекции ювелирных украшений, среди которых было ожерелье Cartier со знаменитым бриллиантом Тадж Махал — это колье подарил Элизабет Тейлор на 40-летие ее муж Ричард Бертон.

После смерти Элизабет Тейлор коллекция, составлявшая около 300 предметов, была продана на аукционе Christie's. Сумма, вырученная за украшения кинозвезды, составила в общей сложности $137 млн.

Одно только колье с бриллиантом Тадж Махал было продано за $8 млн, покупатель остался неизвестен. Вырученные после продажи украшений звезды деньги отправились все в тот же трастовый фонд и его бенефициарам, то есть друзьям и родным Элизабет Тейлор.

Колье с бриллиантом Тадж Махал — единственный предмет из наследства Элезабет Тейлор, с которым связан некоторый скандал, к наследникам кинозвезды он даже не имеет отношения. После продажи украшения его покупатель, имя которого было известно только сотрудникам Christie's, заявил, что истинное происхождение бриллианта не соответствует тому, что заявлено в описании.

Дело в том, что, по описанию лота, бриллиант Тадж Махал принадлежал в XVII веке жене индийского императора эпохи Великих Моголов Шаха-Джахана, Мумтаз-Махал, — считается, что он был подарком правителя своей возлюбленной. Однако, как утверждал покупатель, бриллиант на самом деле не относится к эпохе Великих Моголов — по этой причине он потребовал отменить сделку. Трастовый фонд Элизабет Тейлор обязали вернуть покупателю, и аукционный дом согласился это сделать.

Однако в 2015 году после того, как Christie's потребовали от трастового фонда Элизабет Тейлор вернуть полученные им деньги, около $7 млн, попечители фонда подали иск в суд — в нем они заявляли, что аукционный дом нарушил соглашение о продаже имущества актрисы и пошел на этот шаг только ради «потакания» VIP-клиенту.

В 2015 году иск был отозван – стороны заявили, что попытаются разрешить конфликт самостоятельно.

Однако в 2017 году фонд снова подал в Высший суд Манхэттена еще один иск — на этот раз аукционный дом Christie's обвинили в том, что, рекламируя ожерелье, он предоставил информацию о нем, не соответствующую действительности. Как говорится в иске, в каталоге камень описан как «индийский бриллиант», однако в своих телевизионных выступлениях представители аукционного дома утверждали, что он принадлежал индийским монархам.

Помимо скандала из-за ожерелья, неловко отрекламированного представителями Christie's, других конфликтов вокруг наследства Элизабет Тейлор не было — несмотря на то, что их ждали. После ее смерти Ларр Фортенски, ее последний муж, получил $800000 — впрочем, известно об этом не из документов, а из интервью, которое он давал Daily Mail. Деньги также получили ее четверо детей (Лайза Тодд Бертон, Кристофер Эдуард Уайлдинг, Майкл Уайлдинг мл.), внуки, правнуки и, кроме того, благотворительные фонды, в том числе основанный ею Фонд борьбы со СПИДом.