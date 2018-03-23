Любили миллионы: кто забрал деньги Элизабет Тейлор

Состояние Элизабет Тейлор составляло около $1 млрд — именно этими средствами распоряжался созданный ею частный трастовый фонд. Истинная сумма, впрочем, неизвестна: последняя точная цифра, которая попадала в СМИ, это $600 млн, именно столько составляло состояние Элизабет Тейлор в 1996 году на момент развода с последним мужем, строителем по имени Ларри Фортенски.

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Об Элизабет Тейлор всегда говорили, что все, к чему она прикасается, превращается в золото. Состояние принесли ей не только роли в кино, хотя и они тоже. Основным источником ее дохода стала парфюмерная линия, которую она запустила совместно с Elizabeth Arden в 1987 году. Она началась с аромата для женщин Passion — восточного, с верхними нотами артемизии, кориандра и ее любимой гардении и теплым сандалом, дубовым мхом, мускусом и ванилью в базе. Уже к 1991 году духи принесли Элизабет Тейлор около $100 млн.

Сейчас в линии 17 парфюмов для мужчин и женщин, а последний, древесно-цветочный Violet Eyes, вышел в 2010 году, незадолго до кончины кинозвезды. (Кстати, Элизабет Тейлор стала первой знаменитостью, запустившей собственную парфюмерную линию — задолго до Шакиры и Сары Джессики Паркер).

Разумеется, не стоит и забывать об огромной коллекции ювелирных украшений, среди которых было ожерелье Cartier со знаменитым бриллиантом Тадж Махал — это колье подарил Элизабет Тейлор на 40-летие ее муж Ричард Бертон.

После смерти Элизабет Тейлор коллекция, составлявшая около 300 предметов, была продана на аукционе Christie's. Сумма, вырученная за украшения кинозвезды, составила в общей сложности $137 млн.

Одно только колье с бриллиантом Тадж Махал было продано за $8 млн, покупатель остался неизвестен. Вырученные после продажи украшений звезды деньги отправились все в тот же трастовый фонд и его бенефициарам, то есть друзьям и родным Элизабет Тейлор.

Колье с бриллиантом Тадж Махал — единственный предмет из наследства Элезабет Тейлор, с которым связан некоторый скандал, к наследникам кинозвезды он даже не имеет отношения. После продажи украшения его покупатель, имя которого было известно только сотрудникам Christie's, заявил, что истинное происхождение бриллианта не соответствует тому, что заявлено в описании.

Дело в том, что, по описанию лота, бриллиант Тадж Махал принадлежал в XVII веке жене индийского императора эпохи Великих Моголов Шаха-Джахана, Мумтаз-Махал, — считается, что он был подарком правителя своей возлюбленной. Однако, как утверждал покупатель, бриллиант на самом деле не относится к эпохе Великих Моголов — по этой причине он потребовал отменить сделку. Трастовый фонд Элизабет Тейлор обязали вернуть покупателю, и аукционный дом согласился это сделать.

Однако в 2015 году после того, как Christie's потребовали от трастового фонда Элизабет Тейлор вернуть полученные им деньги, около $7 млн, попечители фонда подали иск в суд — в нем они заявляли, что аукционный дом нарушил соглашение о продаже имущества актрисы и пошел на этот шаг только ради «потакания» VIP-клиенту.

В 2015 году иск был отозван – стороны заявили, что попытаются разрешить конфликт самостоятельно.

Однако в 2017 году фонд снова подал в Высший суд Манхэттена еще один иск — на этот раз аукционный дом Christie's обвинили в том, что, рекламируя ожерелье, он предоставил информацию о нем, не соответствующую действительности. Как говорится в иске, в каталоге камень описан как «индийский бриллиант», однако в своих телевизионных выступлениях представители аукционного дома утверждали, что он принадлежал индийским монархам.

Помимо скандала из-за ожерелья, неловко отрекламированного представителями Christie's, других конфликтов вокруг наследства Элизабет Тейлор не было — несмотря на то, что их ждали. После ее смерти Ларр Фортенски, ее последний муж, получил $800000 — впрочем, известно об этом не из документов, а из интервью, которое он давал Daily Mail. Деньги также получили ее четверо детей (Лайза Тодд Бертон, Кристофер Эдуард Уайлдинг, Майкл Уайлдинг мл.), внуки, правнуки и, кроме того, благотворительные фонды, в том числе основанный ею Фонд борьбы со СПИДом.