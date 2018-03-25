«В Стамбуле безумная бюрократия и кумовство»

Впервые я побывала в Стамбуле 11 лет назад. Тогда, отправляясь в путешествие, я даже не могла подумать, что когда-нибудь буду жить в этом городе. Перед поездкой я была полна стереотипов: сплошной рынок, вокруг торгаши, а посмотреть не на что.

В первый же день нашего путешествия, увидев историческую часть Стамбула — Собор святой Софии, дворцы, шикарное цветение, я влюбилась в этот город раз и навсегда.

Подкупал климат, красота вокруг, дружелюбное население, обилие вкусной еды на каждом шагу и приятные цены по сравнению с Москвой. Голова кружилась от колорита и бурлящей интересной жизни.

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Так я стала часто прилетать в город на Босфоре, интересоваться культурой и языком. Поездка в Стамбул стала для меня верным способом перезагрузки и источником вдохновения. По приезду домой я всегда удивлялась, как напитывает этот город энергией.

Спустя пять лет моих частых визитов, когда Стамбул уже казался совсем родным, я встретила своего будущего мужа. После свадьбы я не торопилась с переездом. Мне нравилась московская жизнь, и я была не готова порвать с ней в одночасье, поэтому какое-то время мы жили «на два города». После рождения нашего сына Тео определяться все-таки пришлось, и я оставила Москву. Тео родился в России, а уже через месяц мы летели с огромным количеством багажа и нашим малышом в Стамбул.

Трудной адаптации у меня не было. Видимо, из-за того, что за время жизни на два города я успела привыкнуть к укладу жизни в Стамбуле, местным жителям, поэтому переезд пережила совершенно безболезненно. Мне даже сложно вспомнить проблемы, с которыми я здесь сталкивалась.

Самое серьезное, что приходит на ум — это безумная бюрократия в государственных учреждениях и кумовство повсюду.

Последнее проявляется так: если тебе нужно что-то сделать, то у тебя в любом случае найдется знакомый или родственник, который найдет человека, который сможет помочь – это не мешает, это просто забавно.

Жить в Стамбуле гораздо дешевле, чем в Москве. В неделю на семью из трех человек мы обычно тратим в среднем 2-2,5 тысячи в рублях (в продуктовую корзину входит много овощей, фруктов, сыры, оливки, молочная продукция).

Я всегда и везде была активной, и переезд в Стамбул не стал исключением. Почувствовав необходимость рассказывать о том, что мне так нравится в Стамбуле, я завела блог. Этого оказалось недостаточно и спустя время я уже создала проект, в котором собирала истории от наших соотечественниц, которые переехали жить за рубеж.

Еще через несколько месяцев вместе со своей знакомой из России, которая теперь тоже живет в Стамбуле, мы стали организовывать встречи для русскоговорящих. Уже больше года мы проводим их в формате завтраков раз в месяц, обычно собирается около 30-40 человек.

Прийти может любой желающий, даже те, кто оказались в городе проездом. Именно благодаря таким оффлайн-встречам я нашла огромное количество единомышленников и хороших приятельниц, с которыми всегда можно встретиться за чашечкой кофе или попросить о помощи.

Иногда мне кажется, что в Турции я больше говорю на русском, чем на турецком – так часто общаюсь с нашими.

Что касается языка, первое время мы с мужем общались на английском. Однако постепенно я выучила турецкий и мы полностью перешли на него. Турецкий язык оказался легким и логичным, поэтому сейчас я ощущаю себя абсолютно комфортно, общаюсь на турецком с окружающими. Местные жители всегда готовы прийти на помощь, очень открыты и дружелюбны. Например, в кафе, принято знакомиться и разговаривать так, будто вы встретили старых знакомых. Более того,

в Стамбуле совершенно нормально выйти на прогулку в парк, а потом оказаться в гостях у новой знакомой за чашечкой кофе.

Особенно меня умиляет отношение местных к детям. В Турции даже дети любят детей и заботятся о младших. Именно здесь я научилась также тепло относиться к чужим детям, хотя раньше во мне этого не было. Сейчас я искренне умиляюсь при виде детей и с интересом включаюсь в их игры.

Но то, к чему я до сих пор не могу привыкнуть – это ситуация на дорогах.

Пробки в Стамбуле похлеще московских, а многие водители не всегда соблюдают ПДД.

Общаясь с родственниками мужа и просто турецкими знакомыми, я заметила, что традиции наших стран во многом схожи. По сути я не заметила никакой разницы в людях, кроме, пожалуй, большей открытости в общении у турок и большем количестве улыбок. В остальном — взаимоотношения между людьми, манера одеваться, образ жизни — все это такое же, как у нас.

Кто-то может подумать, что в Турции все женщины закрытые — это не так.

Турция — светское государство и каждая женщина выбирает, как ей одеваться самостоятельно: есть те, кто ходят с покрытой головой, но есть те, кто предпочитает такую же одежду, как девушки в России. В моем окружении женщины по большей части открытые, и они большие модницы по сравнению со мной, позволяют себе юбки, аксессуары, макияж и неизменно следят за новинками в магазинах одежды.

В турецких семьях мне особенно нравится их общность. Я хорошо знакома с родственниками мужа до пятого колена. И при этом, со всеми часто встречаемся. Для сравнения, своих собственных родственников я хорошо знаю и видимся мы не так часто. И тут ведь важно не только общение или его отсутствие, а искренние отношения и взаимовыручка.

Еще одна существенная вещь, которая держит меня в Турции — еда.

Здесь невероятно вкусно, все готовится из свежих натуральных продуктов. На мой взгляд, в основе кухни лежат овощи, бобовые и немного мяса. Из-за того, что мясо стоит в Стамбуле дорого, в большинство блюд его добавляют по минимуму или и вовсе обходятся без него. Все готовится на оливковом масле, а к основным блюдам обязательно подается йогурт без добавок. Все блюда очень питательны и в то же время полезны.

Отдельную оду можно спеть сладостям: бесчисленные виды пахлавы, лукума, выпечки, халвы и все это с чашечкой ароматного свежезаваренного кофе по-турецки. Отказаться просто невозможно.